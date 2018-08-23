К 15 августа число погибших среди мирных жителей афганского города Газни достигло 150 человек. Бои между правительственными войсками и боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) шли в течение пяти дней. Ранее, 3 августа, в результате атаки террориста-смертника погибли 48 жителей города Гардез, расположенного примерно в 80 километрах к югу от Кабула. Атаки террористов произошли также 31 июля в Джалалабаде и 23 июля в Кабуле. Атаку в Кабуле специальный представитель генерального секретаря ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото назвал «жестоким нападением», пишет Сандип Гопалан в статье для американского издания The Hill.

U.S. Department of Defense Американский солдат в Афганистане

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Это не частные случаи нападений, такова обычная реальность в Афганистане. За 17 лет с момента интервенции США в Афганистан Вашингтон потратил на войну около $1 млрд и пожертвовал жизнью более 2 тыс. 400 своих солдат, однако конфликт в Афганистане не утихает.

U.S. Army Американский и афганский солдаты

Атаки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и боевиков других экстремистских групп продолжаются. По данным ООН, с 1 января по 30 июня 2018 года в Афганистане погибли 1 тыс. 692 мирных жителя, еще 3 тыс. 430 получили ранения. Число смертей среди гражданского населения достигло самого высокого показателя с 2009 года, хотя общее число пострадавших сократилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Среди убитых было 157 женщин и 363 ребенка, а среди раненых — 992 ребенка и 387 женщин. При этом число нападений смертников возросло.

В ООН по-прежнему продолжают осуждать «отвратительные и трусливые террористические атаки», но это всего лишь слова, которые ничего не значат и никак не влияют на ситуацию в Афганистане. Например, после нападения в Джалалабаде Ямамото заявил, что эти атаки являются «отвратительными», добавив, что «всё должно быть сделано для того, чтобы организаторы» понесли ответственность. Спустя несколько дней погибли десятки мирных жителей городов Газни и Гардез.

На фоне заявлений ООН афганское правительство продолжает настаивать на переговорах с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и периодически предлагает установить режим прекращения огня. Эти инициативы обычно озвучиваются в праздничные периоды, в их основе лежит наивная надежда, а не основательный план по прекращению конфликта. Когда наивная надежда приходит на смену тщательно проработанному плану — провал неизбежен. Об этом свидетельствует недавний трехдневный режим прекращения огня. Боевики вернулись к убийствам после полноценного отдыха.

U.S. Navy В Афганистане

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Таким образом, не обращая внимания на благочестивые слова представителей ООН, настало время для перезагрузки ситуации в Афганистане.

Перезагрузка должна включать в себя расширение роли частных подрядчиков. Обсуждения по этому поводу начал создатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс. Как заявил Принс, «талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не трехметрового роста, их можно одолеть, задействовав правильные инструменты или подходящих людей. Не обязательно это должны быть американцы. Эти инструкторы могут быть из Великобритании, Австралии, Канады, ЮАР, в общем, из любой страны, где есть хорошая команда по регби».

Более активное участие частных подрядчиков и сокращение участия США имеют свои преимущества.

U.S. Marine Corps Американские солдаты в Афганистане

Однако любой частный контракт должен содержать надежный механизм мониторинга за деятельностью частного подрядчика, чтобы убедиться в том, что законодательство соблюдается должным образом. Кроме того, необходим усиленный надзор, нельзя допустить, чтобы коммерческие соображения поставили под угрозу долгосрочные стратегические цели США, такие как уничтожение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ликвидация «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических групп, а также обеспечение политической стабилизации Афганистана в рамках конституции. Сообщалось, что президент США Дональд Трамп изучает предложение Принса. На данный момент в Афганистане уже работают около 30 тыс. подрядчиков.

Jamie Smith Наёмник из американской ЧВК в Афганистане

Афганистан находится в состоянии конфликта с 1979 года. Как отмечается в докладе от 30 июля 2018 года, который был подготовлен офисом специального генерального инспектора по реконструкции Афганистана (SIGAR), «правительство США переоценило свою способность строить и реформировать государственные учреждения в Афганистане в рамках стратегии стабилизации». Также было указано, что для стабилизации небезопасных районов Афганистана правительственные агентства США потратили слишком много денег. Усилия по стабилизации «в основном потерпели неудачу».

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Настало время попробовать другой подход и возложить большую ответственность на других участников, не жертвуя стратегическими интересами США. Расширение присутствия частных подрядчиков может предложить новые возможности.