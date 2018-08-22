Global Times: Недовольство Юго-Восточной Азии политикой США может возрасти

Максим Исаев, , 07:14 — REGNUM

Официальный визит премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада в Китай, начавшийся в пятницу, 17 августа, является одним из самых важных внешнеполитических визитов с момента формирования нового правительства Малайзии. В рамках визита стороны обсудили план двустороннего развития, дав тем самым позитивный ответ на пессимистические оценки отношений между Китаем и Малайзией, пишет Лю Жуй в статье для китайского издания The Global Times.

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Госсекретарь США Майк Помпео также посетил страны Юго-Восточной Азии, включая Малайзию и Сингапур в августе 2018 года, и предложил меры по развитию региональных отношений с США. Администрация президент США Дональда Трампа последнее время уделяла особое внимание Юго-Восточной Азии. Помпео выступил с речью в июле, определяющей экономические аспекты развития Индо-Тихоокеанского региона. Он пообещал, что США усилят торгово-инвестиционное сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии, и объявил о выделении $113 млн на развитие новых технологий, энергетики и инфраструктуры.

Во время встречи министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и других официальных лиц со всего мира в начале августа 2018 года Помпео также пообещал выделить около $300 млн на финансирование сотрудничества в области безопасности с Юго-Восточной Азией и Южной Азией, включая укрепление морской безопасности, развитие миротворческого потенциала и противодействие транснациональным преступлениям.

США тем самым хотят успокоить страны Юго-Восточной Азии, которые подозрительно относятся к внешней политике Трампа. Во время администрации экс-президента США Барака Обамы Юго-Восточная Азия была необходима для перебалансировки стратегии Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако Трамп не проявил большого интереса к региону. Он объявил о выходе из Транстихоокеанского партнерства после вступления в должность. Такой шаг вызвал возмущение со стороны Сингапура, Малайзии и других стран Юго-Восточной Азии, которые подписали соглашение о создании Транстихоокеанского партнерства.

США развязали торговую войну против Китая, которая также нанесет удар и по странам Юго-Восточной Азии, у которых сохранилось положительное сальдо торгового баланса с Вашингтоном. Такие страны, как Индонезия и Вьетнам, недовольны этим. В апреле 2018 года премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун заявил, что странам Юго-Восточной Азии следует бороться против протекционизма. На форуме АСЕАН, состоявшемся в августе этого года, министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что перспектива торговой войны является «реальной угрозой» для азиатских стран, ситуация всё больше усложняется.

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Страны Юго-Восточной Азии экспортируют сырье и компоненты в Китай. Соединенные Штаты объявили о введении 25-процентных пошлин на китайский импорт. Это также повлияет и на страны Юго-Восточной Азии. Согласно данным крупнейшего банка Сингапура Development Bank of Singapore, полномасштабная торговая война, предполагающая введение 15−25-процентных пошлин на торговлю между США и КНР, может в два раза сократить темпы экономического роста Сингапура в 2019 году: с предполагаемых 2,7% до 1,2%.

Страны Юго-Восточной Азии относятся с подозрением не только к экономической и торговой политике США, но и к индо-тихоокеанской стратегии, предложенной администрацией Трампа. Они обеспокоены тем, что четырехсторонний механизм сотрудничества между США, Японией, Индией и Австралией создаст определенные проблемы для структуры АСЕАН. Поняв, что стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе может спровоцировать конфронтацию между Китаем и Соединенными Штатами, страны АСЕАН работают над выработкой общей позиции по отношению к этой стратегии.

США должны объективно оценивать шаги и влияние Китая в Юго-Восточной Азии и не должны переоценивать популярность Вашингтона в регионе. Роль Китая как крупнейшего торгового партнера Малайзии и крупнейшего инвестора в производственный сектор страны очень важна. Премьер-министр Малайзии неоднократно подчеркивал, что он будет поддерживать дружеские отношения с Китаем.

Филиппины обратились к Китаю, чтобы он помог Маниле сократить уровень бедности до 14% к 2022 году. Китайские специалисты провели обширное исследование в Маниле, на острове Лусон и других районах, чтобы сделать помощь Китая более эффективной.

США также должны учитывать растущую заинтересованность японских властей в сотрудничестве с Китаем в рамках его инфраструктурной инициативы «Один пояс и один путь». Японские и китайские компании будут совместно участвовать в строительстве «Восточного экономического коридора» в Таиланде.

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В сфере безопасности Китай также стремится играть более активную роль. В начале августа Китай и страны АСЕАН пришли к единому проекту текста Кодекса поведения в Южно-Китайском море, что помогло укрепить относительно стабильную ситуацию в регионе. Кроме того, согласно Плану работы в сфере безопасности на море в период с 2018 по 2020 год, представленном на 25-й сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности, Китай и Малайзия будут совместно отвечать за содействие региональному сотрудничеству в области правоохранительной деятельности на море.

Короче говоря, когда администрация Трампа разрабатывает свою стратегию для Юго-Восточной Азии, ей необходимо тщательно оценивать стратегические намерения и фактическое влияние Китая в регионе, избегая видения китайско-американских взаимодействий в регионе через призму холодной войны. Американская стратегия в Индо-Тихоокеанском регионе не должна использоваться в качестве инструмента для противостояния Китаю, иначе непопулярность США в регионе возрастет.