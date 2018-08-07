Уборочная кампания в российских регионах близится к середине. По оперативным данным органов управления АПК, приведённым на сайте российского Минсельхоза, по состоянию на 15 августа 2018 года зерновые и зернобобовые культуры в России обмолочены со значительным превышением прошлогодних показателей: уже убрано 21,4 млн га всех площадей (45,9%), тогда как в 2017 году на эту дату убрали всего 16,6 млн га.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Подсолнухи. Алтайская семечка

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Нива

Правда, урожайность в этом аграрном сезоне до прошлогодних показателей недотягивает: всего намолочено 67,6 млн тонн зерна (в 2017 г. — 67,1 млн тонн) при урожайности 31,6 ц/га, что на 8,7 ц/га меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (в 2017 г. — 40,3 ц/га). Основная причина — засуха, начавшаяся в центральных и южных районах страны ещё в конце апреля.

Засуха минус урожайность

К примеру, в Волгоградской области от почвенной засухи пострадали более половины районов, в Ростовской области, которая в 2017 году вырастила рекордные 13 миллионов тонн зерна, урожай ожидается «на уровне среднегодовых значений».

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В Крыму уже объявлено, что из-за засухи местные аграрии недосчитаются порядка 700 тысяч тонн зерна, а в некоторых районах Краснодарского края посевы также сильно «подгорели», а потому хозяйства рассчитывают в лучшем случае на средний урожай.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерновые

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В целом по Южному федеральному округу урожайность снизилась с 42,3 ц/га (2017 год) до 34,9 ц/га (5 августа 2018 года). Зерновые и зернобобовые культуры там обмолочены на площади 7,3 млн га, или 80,3% к посевной площади (в 2017 г. — 7,1 млн га), намолочено 25,5 млн тонн зерна (в 2017 г. — 29,9 млн тонн). Урожайность ниже прошлогодней показывает Северо-Кавказский федеральный округ — 36,2 ц/га против 41,2 ц/га (2017 год). В Центральном федеральном округе обмолочено 5,6 млн га при урожайности 37,1 ц/га (в 2017 году — 45,3 ц/га). В Приволжском федеральном округе урожайность снизилась до 20,1 ц/га (в 2017 году — 30,4 ц/га).

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Как пояснил недавно министр сельского хозяйства и продовольствия Татарии Марат Ахметов, на урожайности негативно сказалась как засуха, так и низкий объем внесения удобрений.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка озимых

«Мы в этом году смогли привлечь меньше минеральных удобрений на формирование урожая. Если в прошлом году на 1 га вносили 68 кг минеральных удобрений, то в этом году — 52 килограмма. Будь на 20 кг удобрений больше, то урожайность могла бы быть выше», — отметил Марат Ахметов.

По его словам, причина нехватки удобрений совершенно объективная: сельхозпроизводители Татарии за семь месяцев этого года недополучили на реализации молока 3 млрд рублей, столько же на продаже зерна в 2018 году по сравнению с ценами 2016 года.

Тем не менее механический подсчет показывает, что республика вправе рассчитывать в 2018 году на 3,8−4 млн тонн хлеба. Правда, есть нюансы: пока убраны только озимые культуры, которые показали неплохую урожайность, впереди — яровые, а вот они пережили летнюю засуху и зной гораздо хуже. (Средняя урожайность зерновых в Татарии — 27,9 центнера с гектара, и это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе: в Оренбургской области — 12,8 ц/га, Саратовской 16,5 ц/га, Самарской 19,4 ц/га, Нижегородской — 23,6 ц/га, Ульяновской — 23,8 ц/га, Башкирии — 21,4 ц/га).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборочная страда

В Северо-Западном федеральном округе обмолочено пока только 30,6% к посевной площади: 290,7 тыс. тонн зерна при урожайности 31,0 ц/га (в 2017 г. — 47,2 ц/га). В Уральском федеральном округе обмолочено и того меньше — 26,6 тыс. га, или 0,8% к посевной площади (в 2017 г. — 50,8 тыс. га), что составляет 58,8 тыс. тонн зерна (в 2017 г. — 142,6 тыс. тонн), при урожайности 22,1 ц/га (в 2017 г. — 28,1 ц/га).

Невнимание, недосев и работа в убыток

По другую сторону Уральских гор своя история: повсеместный недосев, сокращение площадей под зерновыми и практически полная самоустранённость местной власти от решения аграрных проблем (у них выборы на носу).

В Сибирском федеральном округе обмолочено пока только 164,2 тыс. га, или 1,8% к посевной площади (в 2017 г. — 301,0 тыс. га), намолочено 386,0 тыс. тонн зерна (в 2017 г. — 604,0 тыс. тонн), при урожайности 23,5 ц/га (в 2017 г. — 20,1 ц/га).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Хлебороб

По словам алтайского фермера Владимира Жданова, на сложной ситуации в АПК сказалось и позднее начало посевной кампании из-за холодов.

«В том году я засеял 1200 га рапсом, пшеницей и семечкой. Нет никакой гарантии, что они вызреют до 1 сентября, когда мне банку нужно будет вернуть проценты по кредиту за купленную сеялку (50 тысяч рублей) и заплатить 49 тысяч рублей налогов. Где, скажите, мне взять такую сумму?

Почему наши власти не вышли с предложением о переносе сроков выплат? Если я сейчас рассчитаюсь с долговыми обязательствами, то у меня совсем не останется денег на солярку.

Кстати, где обещанные компенсации за взлетевшее топливо? А перекупщики уже пугают низкими ценами на урожай. Чем дальше — тем страшнее», — поделился проблемой алтайский фермер.

Напомним, цена дизтоплива в России сейчас выше, чем цена бензина: по данным Росстата на 9 августа, если средняя цена литра бензина в Сибирском федеральном округе составляла 41,80 рубля, то дизтопливо продавали за 45,2 рубля за литр. Эта же проблема беспокоит уральцев и аграриев ряда других хлебных регионов (Крым, Краснодарский и Ставропольский края и Ростовская область).

Заместитель губернатора Челябинской области СергейСушков заявил, что нынешняя стоимость горюче-смазочных материалов означает для большинства региональных аграриев работу в убыток — для оплаты одной тонны дизельного топлива им приходится продавать семь-восемь тонн зерна, сообщает «Коммерсантъ».

А цены что?

Если оставить страшилки о низких ценах на зерновые в Сибири, которые ещё даже не убраны, то в целом на российском рынке зерна наметилась повышательная динамика. Правда, лидерами роста ценовых показателей стали экспортно ориентированные южные регионы страны, где на фоне повышения мировых цен и снижения курсарубля стоимость пшеницы 3-го класса выросла на 1625 руб./т (до 11 450−14 300 рублей), 4-го класса — на 1530 руб./т (10 560−14 000 руб.), 5-го класса — на 1020 руб./т (9000−12 540 руб.), фуражного ячменя — на 700 руб./т (9700−12 800 руб.).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка озимых на Алтае

Тогда как в Сибири произошла лишь незначительная коррекция стоимости зерна. Так, цена пшеницы 3-го класса в среднем поднялась на 65 руб./т (до 8000−9130 руб), 4-го класса и продовольственной ржи — на 100 руб./т, 5-го класса — на 75 руб./т, а фуражного ячменя — на 150 руб./т.

А в целом российские зерновые продолжают со свистом утекать за рубеж. По информации ФТС, которую цитируют «Крестьянские ведомости», экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне по состоянию на 8 августа 2018 года составил 5,7 млн тонн, что практически на 51% выше аналогичного показателя прошлого 2018/2019 сельхозгода, когда было вывезено за рубеж 3,7 млн тонн зерна. В том числе продано за рубеж: пшеницы — 4,6 млн тонн, ячменя — 0,7 млн тонн, кукурузы — 0,3 млн тонн.