Курская область вышла на второе место в России по урожайности зерна

Курск, , 15:31 — REGNUM Курская область находится на первом месте в ЦФО по валовому сбору зерна и на втором месте в России по урожайности. Как сообщила пресс-служба областной администрации, об этом речь шла на заседании областного штаба АПК, которое 13 августа провел губернатор Александр Михайлов.

Заместитель губернатора Алексей Золотарев рассказал, что уборка ранних хлебов в области почти завершена — убрано более 800 тыс. гектаров, или 99,9% зерна. Собрано 3,7 млн тонн зерна, средняя урожайность по региону составила 45 центнеров с гектара. В Кореневском, Суджанском и Глушковском районах этот показатель составил 50−57 центнеров с гектара.

Теперь курским аграриям предстоит уборка поздних зерновых, масличных культур, сахарной свеклы, а также подготовка к предстоящему севу озимых культур. Озимые культуры запланировано посеять на площади 500 тыс. гектаров. Семенной фонд озимых есть во всех районах, но из-за дождей при уборке семена некоторых районах частично проросли. Поэтому проверки семян на всхожесть в районах должны провести как можно скорее, чтобы успеть заменить некачественные семена.