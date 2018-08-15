Аграрии Ростовской области намолотили 10,1 млн тонн зерна

Ростов-на-Дону, , 16:21 — REGNUM В Ростовской области уборка ранних зерновых завершена. Как проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 15 августа, хлеборобы намолотили 10 млн 115 тыс. тонн зерна.

«В прошлом году был побит исторический рекорд Ростовской области по сбору зерновых культур: собрали более 13 млн тонн. Этот результат важен для страны, поскольку сельское хозяйство было и будет стратегической отраслью. Сегодня на Дону собрано 10 млн 115 тысяч тонн ранних зерновых. С учетом поздних зерновых, по оценке, Ростовская область может достичь урожая в 11 млн тонн», — отметил глава региона Василий Голубев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что рекорд по урожаю ранних зерновых в 2018 году побит не будет, было известно заранее. На результат донских аграриев повлияли засушливая весна и знойное лето. Но, несмотря на это, в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона смотрят на ситуацию с оптимизмом — Донской край сможет и обеспечить себя хлебом, и отправить часть урожая на экспорт.

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Напомним, в 2016 году донские аграрии собрали 10,5 млн тонн зерновых, в 2017 — 13,5 млн тонн. Площадь посевов в 2018 году была увеличена и превысила 3 млн гектаров.

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