После саммита в Хельсинки американские законодатели начали задумываться о новых антироссийских санкциях и намерены заставить администрацию президента США Дональда Трампа отчитаться за ее неспособность решить российскую проблему. Однако Конгресс должен проявить осторожность, поскольку усиление давления может привести к непредвиденным последствиям, пишут Нил Бхатия и Эдоардо Серравалле в статье для американского издания The Hill.

Здание Конгресса США

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Год назад Трамп неохотно подписан закон США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Данный закон был мотивирован страхом того, что Трамп мог в одностороннем порядке снять все санкции в отношении Москвы и позволить президенту России Владимиру Путину уйти от ответственности за свои злонамеренные действия. Закон 2017 года о санкциях дал Конгрессу возможность осуществлять контроль над действиями исполнительной власти в сфере санкционного давления в отношении России. В рамках CAATSA Трамп не может отменить антироссийские санкции. CAATSA установил обременительный и беспрецедентный надзор за действиями президента со стороны Конгресса. У Трампа даже нет возможности ослабить существующие санкции против России. Суть закона заключается в том, что Россия должна понести материальные издержки за свою международную деятельность.

Санкции

Однако на практике результаты оказались более скромными, чем ожидали в Конгрессе. В январе 2018 года, согласно требованиям закона, казначейство США опубликовало список российских олигархов. Однако данный список высмеяли, поскольку он был взят с потолка, а нужен был продуманный список людей, имеющих для Путина чрезвычайную важность.

Несколько недель назад в министерстве США заявили, что санкции в отношении крупнейшей российской алюминиевой компании «Русал» могут быть отменены, поскольку олигарх Олег Дерипаска — конечная цель санкций — отошел от активного контроля над компанией. «Русал» не должен быть изолирован от международной финансовой системы. Такая политика полностью соответствует традиционному подходу США к отмене санкций, однако многие американские политики усмотрели в этом решении очередную попытку снизить давление на Россию.

Kremlin.ru Олег Дерипаска (справа)

За последние несколько месяцев администрация также отложила введение санкций в отношении партнеров США, которые подписали соглашения на поставку российского оружия. Конгресс согласился частично ослабить санкции в отношении ключевых партнеров в противостоянии Китаю — Индии и Вьетнама, которые подписали с Россией сделки на поставку оружия.

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Действия администрации США не ограничились отменой ряда санкций. В Финляндии Трамп публично заявил, что, несмотря на выводы американского разведывательного сообщества о «вмешательстве» России в президентские выборы 2016 года, Россия всё же не «вмешивалась» в выборы. Данное заявление породило внутренние политические беспорядки. Для того, чтобы дистанцироваться от президента, Конгресс, похоже, хочет получить дополнительные полномочия, чтобы еще больше связать руки Трампу в отношении России.

Однако Конгресс рискует столкнуться с непредвиденными последствиями, если примет решение об эскалации санкционного давления в отношении России. Во-первых, расширение экономических санкций может привести к макроэкономическим и дипломатическим последствиям, которые Капитолийский холм не сможет эффективно преодолеть. Под удар могли бы попасть российские энергетические компании, но такие действия могут привести к падению цен на нефть и нарушению поставок энергоресурсов в Европейский союз. Законодателями внесен на рассмотрение законопроект, согласно которому в случае, если разведывательное сообщество США установило бы, что Москва вмешивалась в президентские выборы, Вашингтон смог бы вводить дополнительные санкции. Однако это законопроект мог бы вызвать крупные рыночные потрясения. Под удар может попасть глобальный долговой рынок, если российские суверенные облигации больше не будут доступны для международных покупателей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Однако Вашингтон мог бы ввести новые санкции с минимальным побочным ущербом. Например, санкционная политика экс-президента США Барака Обамы преуспела во многом благодаря координации действий с Европейским союзом. Конгресс должен побудить нынешнюю администрацию согласовать свои санкционные действия с ЕС. Касательно российского проекта «Северный поток — 2» в ЕС обеспокоены тем, что США во главу угла ставят собственный экспорт энергоресурсов, а не энергетическую безопасность ЕС. Трансатлантические разногласия и рост торговой напряженности открывают перед Путиным дополнительные возможности для внесения раскола в уже разрушающийся атлантический альянс. Данное положение вещей не соответствует целям Конгресса в отношении антироссийских санкций.

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Самое главное, что нужно сделать — это повысить требования финансовой прозрачности. Укрепление этих правил продемонстрирует мировому сообществу, что Соединенные Штаты серьезно относятся к борьбе с незаконным финансированием. Более жесткие требования к раскрытию информации о бенефициарной собственности существенно ограничат способности российских оперативников безнаказанно действовать в нашей финансовой системе.

Приняв CAATSA, Конгресс показал, что он может вводить более жесткую политику санкций. Теперь Конгресс должен показать, что он может также вводить «умные» санкции. Законодатели должны использовать свой надзорный контроль за деятельностью исполнительной власти для обеспечения стратегического целеполагания и успеха санкционных программ.