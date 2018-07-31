Daily Sabah: К чему приведет создание «арабского НАТО»?

Александр Белов, , 07:35 — REGNUM

Саудовская Аравия совершит еще одну ошибку, если действительно сможет убедить США в необходимости создания военного альянса против Ирана. В агентстве Reuters утверждают, что его сообщение о новом альянсе на Ближнем Востоке основывается на информации четырех источников, однако до сих пор неясно, откуда появилась идея создания военного и политического «альянса с участием шести арабских государств Персидского залива, а также Египта и Иордании» для противодействия расширению регионального влияния Ирана, пишет Хакки Окаль в статье для издания The Daily Sabah.

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Являются ли данными источниками официальные лица Саудовской Аравии, которые выступили с предложением о создании альянса, также известного как Стратегический альянс на Ближнем Востоке (MESA), во время визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию в 2017 году, когда он объявил о подписании масштабной военной сделки? Или данным источником является Белый дом, который заинтересован в более глубоком сотрудничестве между странами Персидского залива в области противоракетной обороны, военного взаимодействия и борьбы с терроризмом?

Если поискать информацию в Интернете, то окажется, что первоначально идею о создании арабского военного альянса подал — что очень удивительно — премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который намекнул своему лучшему другу, старшему советнику и зятю президента США Джареду Кушнеру, что «арабское НАТО», созданное на основе мусульман-суннитов, вероятно, сможет остановить шиитский Иран. Разные источники указывают на то, что данное предложение было озвучено, когда четыре страны, которые должны войти в состав «арабского НАТО», практически объявили войну Катару в 2017 году.

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром в июне 2017 года, заявив, что Катар поддерживает Иран и его террористические и экстремистские группировки. Катар отверг обвинения, после чего Турция укрепила свое военное присутствие в Катаре, чтобы сумасшедшие эмиры не рискнули вторгнуться в эту крошечную, но богатую страну.

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После укрепления позиций Турции в Катаре, амбициозный наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд — еще один лучший друг Кушнера и любитель синих джинсов — подписал крупную сделку с США на поставки оружия.

Да, Иран действительно расширяет свое политическое влияние в регионе, используя религиозные различия среди мусульманского населения. Верно также то, что он поддерживает террористические группы, дестабилизирующие регион. Если бы подконтрольные Ирану группировки не выступали против официальных соглашений в Ираке и Сирии, мир воцарился бы в регионе. У США и их союзников больше не осталось бы никаких доводов, оправдывающих их военное присутствие в этих странах. Каждый западный солдат в Ираке и Сирии — это шип, вонзенный в тело мусульман. Иран не может быть настолько безответственным, чтобы позволить им узаконить свое присутствие в регионе. Молодежь Ирана отвергает политику своих мулл, она не хочет нести ответственность за умирающих детей в Йемене или видеть руины Алеппо. В то же время иранская молодежь не хочет, чтобы их страна превратилась в объект для ядерного удара США и Израиля.

Тем не менее шесть арабских государств Персидского залива, Египет и Иордания должны осознавать тот факт, что противодействие расширению влияния Ирана в регионе может быть достигнуто только дипломатическим путем. Всё остальное принесет пользу только Нетаньяху и Кушнеру. Мы знаем, и они тоже знают, что идея создания нового военно-политического альянса в регионе будет способствовать только одной вещи: бомбардировке крупных иранских городов, в результате которой могут погибнуть молодые иранские оппозиционеры.

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Безусловно, Белый дом заинтересован в «более глубоком сотрудничестве между странами в области противоракетной обороны, военного взаимодействия и борьбе с терроризмом, а также по другим вопросам, таким как укрепление региональных экономических и дипломатических связей», как сообщает Reuters. Естественно, Белый дом доволен тем, что Reuters называет «концепцией альянса с региональными партнерами». Этих партнеров готовят к роли «полезных идиотов». Все могли лицезреть проявление идиократии на лице наследного принца Саудовской Аравии, когда он прибыл в Белый дом.