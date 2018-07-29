National Interest: Не стоит спешить с подписанием мирного договора с КНДР

Александр Белов, , 07:10 — REGNUM

В пятницу, 27 июля, исполнилось 65 лет с момента подписания соглашения о перемирии между Южной Кореей и КНДР. Вновь послышались спекуляции о том, что в ближайшее время обе страны могут объявить об официальном прекращении войны. В настоящий момент США поступили бы безрассудно, если бы предприняли попытки разрушить перемирие и относительную стабильность на Корейском полуострове, особенно до того, как Северная Корея запустит процесс денуклеаризации, пишут Патрик М. Кронин и Кристина Ли в статье для американского издания The National Interest.

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Само собой разумеется, что гораздо больше сил и энергии администрация президента США Дональда Трампа вложила в политику максимального давления, а не в политику выстраивание связей с КНДР. С момента саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном прошло шесть недель. Как сообщается, и северокорейский лидер и президент США разочарованы темпами прогресса после завершения переговоров в Сингапуре. Недавно опубликованные спутниковые снимки показывают, что КНДР приступила к демонтажу ракетно-космического комплекса Сохэ, однако это всего лишь слабый намек на значимый шаг в направлении денуклеаризации.

Еле заметные темпы прогресса не стали неожиданностью для большинства экспертов США, которые, по понятным причинам, были обеспокоены отсутствием основательной подготовки в преддверии исторического саммита с Ким Чен Ыном. Саммит, безусловно, позволил двум лидерам сделать первый шаг на пути дипломатии, однако он не позволил положить конец десятилетиям враждебности на Корейском полуострове или остановить ядерную программу КНДР. На самом деле, КНДР может воспользоваться разрядкой напряженности, чтобы выдвинуть масштабные требования, не предложив взамен практически ничего.

Даже в собственной партии Трампа многие обеспокоены тем, что президент может согласится на сделку, наносящую ущерб национальным интересам США. Эти беспокойства подпитывают недавнее заявление Трампа о том, что он ответил отказом своим советникам, предлагавшим сокращенный график денуклеаризации Корейского полуострова. На практике это означает, что Вашингтон, вместо того, чтобы требовать от Пхеньяна конкретных уступок в течение следующих шести месяцев, намерен позволить экспериментальной дипломатии бессвязно болтать в течение следующих двух с половиной лет.

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Тем не менее, Трамп ищет возможности для трансформации Корейского полуострова, он хочет, как пел Джон Леннон, «дать миру шанс». Расчет состоит в том, что сокращение бремени, связанного с обеспечением безопасности на Корейском полуострове, позволит Вашингтону сосредоточиться на конкурентной борьбе с другими крупными державами. Возможно, обеспечив подписание мирного договора между КНДР и Южной Кореей, Трамп мог бы воспользоваться данным дипломатическим достижением в ходе президентских выборов в 2020 году, заявив, что именно он положил конец Корейской войне, ликвидировал ядерную ракетную угрозу со стороны КНДР и вернул американских солдат домой.

Но, учитывая нынешнее состояние игры, торопливо-надуманный мирный договор между Южной Кореей и КНДР в конечном итоге мог бы ослабить конкурентоспособность Соединенных Штатов в регионе, который имеет жизненно важное значение для национальных интересов США.

Почти у каждого крупного регионального игрока есть свое собственное видение того, как должно выглядеть мирное будущее на Корейском полуострове. В частности, Китай заинтересован в выводе американских войск из данного района и укреплении позиций КНДР как клиента КНР. Кроме того, руководство Южной Кореи стремится к развитию инфраструктурных связей с КНДР. Этим также может воспользоваться Китай для продвижения своей инициативы «Один пояс и один путь».

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Прошедшая годовщина подписания мирного соглашения между Южной Кореей и КНДР дает возможность оценить достоинства мирного соглашения, которое без надлежащих консультаций и региональной координации с союзниками США могло бы привести к укреплению позиций КНР и нанести удар по устойчивости американо-южнокорейского альянса.

В широком смысле Соединенные Штаты не должны торопиться, а действовать совместно с Южной Кореей осторожно и осмотрительно, чтобы подтолкнуть Северную Корею на конструктивный путь и не позволить противникам использовать ситуацию на Корейском полуострове в свою пользу.