Город Кола отделен от Мурманска несколькими сотнями метров незастроенного пространства, а маршруты городских мурманских автобусов захватывают этот райцентр. В состав Мурманска уже вошел удаленный от него километрами сопок и перевалом городок Росляково, бывший когда-то секретом военных и арктическим «Чикаго», но Колу никто и никогда не поглотит. Кола — это символ русской истории в Заполярье, как старейшее поселение Мурманских берегов. А небольшая книжка, изданная Фондом сохранения и поддержания культуры Севера «Варзуга», повествует об истории Колы, о жизни в предвоенные и военные годы, и о краеведе Александре Чарыгине (1883−1979). Записки Чарыгина были подготовлены в 1955 году, но оставались рукописью.

Выходец из финско-шведской семьи, Чарыгин в 1925 году попал за Полярный круг случайно, как и другие люди в годы заселения Северов. К счастью, он не был ссыльным — в Коле требовались педагоги; впрочем, поначалу он жил на Терском берегу. Как и теперь, так и тогда, Колу насквозь продувают арктические ветра, а городок стоит на треугольнике между впадением величественной Туломы и порожистой Колы в соленые волны Кольского залива. Чарыгин построил дом в одно бревно, о чем потом пожалел, разбил в каменистой почве огород, отдал себя школе и занялся краеведением. Чарыгин, как и другие коляне, выживал в годы войны, когда в Коле ели даже воняющие мясо акул, а немцы бомбили дома северян.

Артефакты, собранные в археологических раскопках Чарыгиным и его учениками, выставлены в Мурманском краеведческом музее. Еще Чарыгин скрупулезно создал из папье-маше детальный макет старой Колы. «Из истории Колы. Записки краеведа» — рассказы о старой Коле, первом русском порту на Баренцевом море. Становление поселения растягивают между XI и XVI веками, когда новгородцы оспаривали у норвежцев Мурманский берег. Именно от викингов, как считает Чарыгин, в Коле осталась монета Понтийского царства, найденная на горе Соловарака. Поморская Кола то богатела, то приходила в упадок, то сгорала; ее уничтожали иноземцы, как в Крымскую войну; и еще в Колу ссылали за политику при царе.

Значение поморской Колы, которую населяли едва тысяча человек, нивелировалось, когда в 1916 году возник порт Мурманск и к нему провели железную дорогу от столицы. «До сих пор хранят ее улицы облик новгородского стиля семнадцатого века. Традиционная рутинность проглядывает иногда в коренном населении Колы. Наблюдается пренебрежительное отношение к пришлому населению со стороны старых колян», — пишет Чарыгин о Коле 1930-х годов. Сегодня в Коле живет 10 тысяч человек, а на ее улицах уже не осталось свидетельств от прошлых веков, да и домика краеведа там нет, как полвека.

Александр Чарыгин закончил свои дни во Владикавказе, несколько лет не дожив до столетнего юбилея. Посещала ли его ностальгия о Северах — в книге об этом не упомянуто. Я же часто вспоминаю Колу: там сумерки и дожди преобладают над солнечным теплом и стоят серые типовые дома. Заполярье остается в мыслях навсегда, как и гора Соловарака, у которой век за веком стоит Кола.