Через 36 часов после того, как со стороны КНДР прозвучало предупреждение о том, что июньский саммит с президентом США Дональдом Трампом может быть отменен, Трамп пообещал Пхеньяну большой «пряник», если все будет в порядке, и пригрозил «кнутом», если КНДР все же решит отказаться от саммита, пишет Джозеф Боско в статье для американского издания The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Загнанный в угол

Трамп заявил журналистам, что в случае, если северокорейский лидер Ким Чен Ын демонтирует свою ядерную программу, то США предоставят Пхеньяну щедрую финансовую поддержку. Государственный секретарь США Майк Помпео уже предложил КНДР щедрую помощь в области экономики и развития, а Трамп вновь повторил, что Ким Чен Ын «будет очень-очень рад. Его страна станет такой же богатой, как Южная Корея».

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После этого Трамп провел интенсивную политическую и дипломатическую бомбардировку. Глава Белого дома переплюнул предыдущие заявления бывшего государственного секретаря Рекса Тиллерсона о том, что Вашингтон не будет стремиться в «смене режима», объявив, что Соединенные Штаты обеспечат безопасность северокорейского руководства.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Журналисты попытались остудить уверенность Трампа, указав на заявление его советника по национальной безопасности Джона Болтона о том, что денуклеаризация КНДР должна проходить по «ливийской модели», которая привела к полной денуклеаризации Ливии, свержению бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи и его смерти.

Трамп заявил, что ситуация с КНДР не сопоставима с Ливией. В случае с Ливией, по словам Трампа, Вашингтон не обещал обеспечение безопасности ливийского руководства.

«Мы уничтожили эту страну. … мы никогда не говорили Каддафи: «Мы намерены обеспечить вашу защиту»… Не было никакой договоренности о спасении Каддафи… Здесь совсем другая ситуация… Ким Чен Ын останется в своей стране. Он будет управлять своей страной… Он получит очень крепкую защиту», — заявил глава Белого дома.

На самом деле, как предупредил Трамп, ливийский сценарий возможен только в том случае, если Северная Корея не запустит процесс полной, необратимой, поддающейся проверке денуклеаризации, на которой настаивает Вашингтон. «Этот сценарий, скорее всего, будет иметь место, если мы не заключим сделку… если у нас возникнут проблемы. Мы просто не можем позволить этой стране обладать ядерным оружием. Мы просто не можем этого допустить», — отметил Трамп.

Другими словами, президент дал понять Пхеньяну, что провал предстоящего саммита с Ким Чен Ыном вновь создаст ситуацию конфронтации, которая имела место несколько месяцев назад, за тем лишь исключением, что «огонь и ярость» постигнут КНДР и без каких-либо провокаций со стороны Пхеньяна, включая ядерные или ракетные испытания. Причиной новой конфронтации может стать простой отказ КНДР от денуклеаризации.

Таким образом Трамп повысил ставки, обещав щедрое вознаграждение или повторение ливийского сценария на территории КНДР в случае отказа. Трамп сделал Ким Чен Ыну предложение, от которого тот не сможет отказаться. Возможно, северокорейский лидер в частной беседе дал понять, что ему нужны явные гарантии безопасности, четко проартикулированные Трампом, прежде чем приступить к подготовке встречи в Сингапуре.

Но почему угрозы со стороны КНДР прозвучали именно сейчас? Пхеньян объявил, что угрозы отмены саммита с Трампом вызваны недавними совместными военными учениями США и Южной Кореи, которые представляют собой новую угрозу для КНДР. Такое объяснение не заслуживает доверия. Пхеньян уже говорил президенту Южной Кореи Мун Джэину, что он принимает и понимает важность ежегодных учений, поэтому они могут продолжаться, не подвергая опасности переговоры.

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Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Пхеньян изменил свою позицию в отношении учений через несколько дней после второй встречи Ким Чен Ына с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Президент США предположил, что «Си Цзиньпин может оказать влияние на позицию Ким Чен Ына». Но что заставило КНДР озвучить угрозы в отношении саммита с США? Трамп напомнил о беспрецедентных торговых санкциях против КНР, однако не сделал прямого заявления о том, что эти санкции могли вынудить КНР предпринять определенные шаги в отношении Пхеньяна.

Вероятно, в Пекине и Пхеньяне все же больше всего боятся смены режима в КНДР, учитывая недавние заявления Помпео и Болтона, а также предложение Трампа об организации встречи в Овальном кабинете с северокорейскими перебежчиками, чтобы в очередной раз указать на преступления режима против человечности.

С гарантиями безопасности, которые предложил Трамп могут возникнуть сложности, потому что американский народ не согласится на то, чтобы от их имени было взято обязательство о сохранении преступного режима. Чтобы добиться общественной поддержки, администрация Трампа должна потребовать существенных изменений в политике КНДР, начиная с политики в сфере защиты прав человека.