Главным событием недели в Татарии стало празднование Дня Победы — свыше 165 тыс. человек в Казани вышли в «Бессмертному полку» и более 300 мероприятий в этот день прошли по разным городам и районам республики. Казанские студенты-поисковики, в преддверии 9 мая вернувшиеся из экспедиции, нашли останки 16 солдат, которые так и не вернулись из боя более 70 лет назад. В День Победы они были перезахоронены на воинском мемориале в Мясном Бору Новгородской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

А глава Татарии Рустам Минниханов на праздничном параде жёстко осудил нацистов и их идеологических наследников, обещая ветеранам, что будет сделано «всё, чтобы вам не было стыдно за нас, новое поколение».

Kzn.ru Бессмертный полк в Казани. Знамя победы

Новый глава образовательного министерства Рафис Бурганов, пришедший на смену Энгелю Фаттахову в декабре 2017 года, получил первое замечание от главы региона. Причиной стало неприглядное состояние одной из школ в Лаишевском районе, носящей имя участника Великой Отечественной войны и единственного ныне проживающего в республике Героя Советского Союза Бориса Кузнецова.

Комментируя инаугурацию Владимира Путина, представители Татарии заявили, что «власть должна быть с элементами сакрализации», а говоря о рокировках в кабинете министров страны, уверили, что сработаются с Виталием Мутко, которого прочат на место главы строительного ведомства.

На прошлой неделе Казань приняла ежегодный международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit». Председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков назвал KazanSummit одной из главных экономических площадок на территории России.

На прошлой неделе в казанских СМИ появились сведения о том, что на крупнейшем оборонном предприятии страны Казанском вертолётном заводе есть трудности. Да такие, что коллектив предприятия вынуждены перевести на четырёхдневную рабочую неделю.

В сельских районах Татарии продолжает ухудшаться ситуация с закупочными ценами на молоко — за литр молока уже дают 11−14 рублей против 18 рублей год назад. Глава минсельхоза региона Марат Ахметов заявляет, что пока в республике не закончатся пальмовое масло и сухое молоко, закупочные цены повышаться не будут.

В Зеленодольске, где уже несколько лет развивается конфликт между властями и собственниками квартир в аварийном фонде, выступающими против включения их домов в список подлежащих сносу, одна из пожилых участниц спора попала в больницу. Пенсионерку с рассмотрения дела по жалобе на бездействие следователей, не желающих возбуждать уголовное дело в отношении представителей межведомственной комиссии, увезли в больницу. 24 мая слушания по «делу аварийщиков» продолжатся, но жильцам местные власти дали месяц на выселение. Денег, предлагаемых за выкуп квартир, на благоустроенное жильё не хватит, а увеличивать сумму власти не хотят. Жители Зеленодольска попали в безвыходную ситуацию.

Казанские депутаты за 2017 год разбогатели в четыре раза, а в администрации Менделеевска разворачивается скандал — главный архитектор Равиль Хабиров стал фигурантом уголовного дела, но его статус в нём пока не уточнён.

В Сабинском районе Татарии, бессменным руководителем которого вот уже почти 20 лет является брат главы региона, произошёл громкий скандал. Молодого врача уволили за использование нецензурной лексики при общении с пациентами.

День Победы в Татарии

9 мая стало главным днём не только этой недели, но и в целом всего года, и таковым является каждый год. Переоценить эту дату невозможно. В День Победы больше 165 тысяч жителей Казани вышли на улицу, чтобы почтить память погибших героев Великой Отечественной войны, пройтись в «Бессмертном полку» с портретами дедов и прадедов. И стар, и мал шёл по улицам Казани в полку, по три поколения одной семьи.

Kzn.ru Шествие бессмертного полка в Казани

На сегодня в Татарии проживают 46 177 ветеранов Великой Отечественной войны, а пять лет назад было 102 140 ветеранов. Уходят Герои, но жива память о тех событиях, и наша задача — передать эту память детям и внукам.

В преддверии 9 мая в Казани прошло заседание республиканского организационного комитета «Победа», на нём говорили не только чиновники, но и те, для кого эти события — страница жизни.

«Отец был военным и уехал в командировку, а мама поехала навестить свою сестрёнку в Карелию, где я родилась в 1932 году, после чего отец забрал нас в Ленинград. Началась война … Отца забрали на фронт, откуда он не вернулся, — рассказывает жительница блокадного Ленинграда Зинаида Бушуева. — У меня была младшая сестрёнка, братик, и из-за голода они никогда не играли. Мы каждый день стояли в очереди за куском хлеба, я видела, как люди замертво падали в очереди. Из города нас эвакуировали чуть живыми, выносили на носилках, мы, можно сказать, умирали. Сначала вывезли в Краснодарский край, но там уже подступал немец, затем нас привезли в Казань».

Сейчас Зинаида Бушуева возглавляет общественную организацию ветеранов — жителей блокадного Ленинграда.

«Есть уверенность в том, что память о цене Великой Победы останется в крови жителей России, потому что мы воспитываем поколение, которое помнит», — завершила своё выступление она.

Поколение внуков и правнуков тех, кто защищал рубежи Родины, не только слушает рассказы о событиях, но и помогают найти тех, кто не вернулся из боя. Ведь о судьбе многих солдат, ушедших на фронт из родных мест, ничего не известно и десятилетия спустя.

Республиканские отряды «Ориент» из Аксубаево и «Снежный десант истфака КГУ — гимназии 122» из Казани накануне Дня Победы вернулись из такой поисковой экспедиции у деревни Мясной Бор Новгородской области. Им удалось найти 16 солдат, имена их пока не установлены, но останки 9 мая были захоронены на воинском мемориале в Мясном Бору.

«За три десятилетия поисковой работы отряд «Снежный десант истфака КГУ — гимназии 122» установил около двадцати имён солдат и офицеров, найденных в Новгородской и Смоленской областях. В большинстве случаев удалось разыскать семьи и сообщить им о судьбе отцов, дедов и прадедов. С некоторыми семьями поисковики связываются и встречаются до сих пор», — сообщает издание Idel.Реалии.

Как и прежде, в этот раз работы велись в коридоре, по которому в 1942 году из окружения пробивалась Вторая Ударная армия.

«День Победы всегда был, есть и будет нашим главным праздником. Это день национального триумфа и народной гордости, день скорби и вечной памяти. Великая Победа досталась нам ценой невосполнимых потерь: десятки миллионов погибших, тысячи сожженных городов и сел, разрушенные фабрики и заводы, уничтоженные памятники культуры. Не скрывая гордости и слез, мы благодарим вас, дорогие ветераны и труженики тыла. Мы сделаем всё, чтобы вам не было стыдно за нас, новое поколение. Наш народ никогда не забудет и не простит нацистов и их идеологических наследников, многочисленных преступлений, ужасов геноцида, оккупации, голода и блокады», — заявил на праздничном параде 9 мая глава Татарии Рустам Минниханов.

Напомним, из республики в рядах действующей армии сражались около 700 тысяч человек. 48 жителей региона стали полными кавалерами ордена Славы, а 185 были удостоены высшего знака отличия — «Золотой Звезды» Героя Советского Союза.

Первый «выговор»

История со школой в Лаишевском районе Татарии обернулась первым замечанием министру образования и науки РТ Рафису Бурганову, назначенному на этот пост в декабре 2017 года вместо отправленного руководить исполкомом Актанышского района Энгеля Фаттахова. Причиной критики нового министра стало неприглядное состояние школы №2, носящей имя участника Великой Отечественной войны и единственного ныне проживающего в регионе Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. А с жалобой на общий вид школы обратился к главе региона Рустаму Минниханову сам Борис Кузнецов.

Госсовет Республики Татарстан Рафис Бурганов (справа)

Данный вопрос обсуждали в преддверии Дня Победы на заседании регионального организационного комитета «Победа». Претензии ветерана Рустам Минниханов переадресовал министру Бурганову и к главе Лаишевского района.

«Борис Кириллович мне замечание сделал. Школа, говорит, в Лаишевском районе носит моё имя, но в неприглядном состоянии. Это вас не красит, уважаемый глава! Как это так? У нас единственный Герой Советского Союза! Наш герой! Даже такое замечание получать мне стыдно. Займитесь», — цитирует Минниханова издание «Бизнес-онлайн».

»Сакрализация власти»

Вопрос формирования нового кабинета министров России взамен ушедшего в Татарии комментируют мало. Например, депутат Госсовета РТ Артём Прокофьев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM предположил, что в федеральные структуры могут попасть те представители Татарии, что совсем недавно прошли обучение на управленческих курсах в рамках конкурса «Лидеры России». В числе вероятных кандидатов — министр информатизации и связи республики Роман Шайхутдинов и бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов.

Vk.com/leadersofrussia Всероссийский конкурс «Лидеры России»

Читайте также: Участники курса «Лидеры России» — потенциальные кадры в Кремль

Интересное мнение казанским СМИ высказал депутат Госдумы РФ от Татарии Александр Сидякин. Говоря об инаугурации президента, предшествовавшей отставке правительства РФ, он отметил, что «власть в демократическом обществе, хоть она и избирается, должна иметь элементы сакральности», а «эту сакральность обеспечивает процедура инаугурации».

Комментируя возможных кандидатов в правительство, депутат уточнил, что Виталий Мутко, которому в новом кабинете министров РФ отведена должность вице-премьера по строительству, «в республике известен, много Татарстану помогал».

"Я представляю Татарстан, Мутко очень много сделал для нашей республики, он поддерживал нас по Универсиаде, было много контактов с ним у Рустама Нургалиевича, он всегда о нём комплиментарно отзывался. Мутко много раз приезжал в Казань. Поэтому с точки зрения нашей республики Мутко — это здорово. У него есть уважение к тому, что делается в республике, есть контакты с руководством, с нашим президентом. Я, поскольку являюсь частью татарстанской команды, на этот вопрос смотрю именно так. Сработаемся, я думаю. У Козака был кабинет рядом с Мутко. Очень часто, когда ждали совещания у Козака, Мутко к нам выходил. Я думаю, такая общность коридоров власти преемственность вопросов обеспечит», — подчеркнул Сидякин (цитата «Бизнес-онлайн»).

Говоря о выходцах из республики, депутат отметил, что ему бы «очень хотелось, чтобы остались наши Николай Никифоров (министр связи и массовых коммуникаций РФ, родом из Казани, известен проектом «ИТ-деревня» Иннополиса — здесь и далее прим. ИА REGNUM. ) и Артем Сидоров (глава Росприроднадзора, с 2010 по 2015 год был министром экологии и природных ресурсов Татарии)».

»Если кто-то ещё придёт из нашей татарстанской элиты, тоже будет здорово», — резюмировал Александр Сидякин.

Доходы казанских депутатов резко выросли

Депутаты Казанской городской думы на прошлой неделе отчитались о своих доходах за 2017 год — общий доход народных избранников относительно 2016 года вырос в четыре раза, до 1,6 млрд рублей против 380 млн рублей.

Kanavto.ru Дилерский центр Hyundai ГК «КАН АВТО»

Самым богатым депутатом столицы Татарии по итогам 2017 года стал президент ООО «УК КАН АВТО» Александр Колесов, чьи доходы подросли почти в 24 раза — 703,4 против 29,6 млн рублей за 2016 год. Основная доля дохода 2017 года в декларации депутата Колесова указана как «накопления за предыдущие годы» в размере 675,6 млн рублей и «родственный перевод».

Второе место в Казгордуме по доходам занимает гендиректор АО «Завод Элекон» Николай Ураев, заработавший 520 млн рублей, что в 14 раз больше, чем год назад. Супруга депутата Ураева также является депутатом, но Госсовета РТ. Председатель правления ЗАО «Татсоцбанк» Анастасия Колесова заработала за 2017 год более 94,862 млн рублей.

Замыкает тройку депутатов-лидеров Альмир Михеев, возглавляющий крупного дистрибьютора эндопротезов мировых брендов ООО «ИВЦ «Анатомика». Его доход за 2017 год составил 70,6 млн рублей.

«Депутаты Казгордумы в прошлом году «неожиданно» разбогатели. Если по итогам декларационной кампании 2016 года их совокупное состояние оценивалось в 380 млн рублей, то через год оно выросло более чем в четыре раза, составив 1,6 млрд. При этом 70 процентов всех «супружеских» доходов приходится всего на двух жён народных избранников», — пишет издание «Реальное время», уточняя, что «из чиновников исполкома ни один — даже мэр — не входит в топ-10 богатейших казанских депутатов и работников мэрии».

Напомним, мэр Казани Ильсур Метшин задекларировал доход за 2017 год в размере 4,35 млн рублей.

Читайте также: Жёны-кормилицы чиновников и языковое обострение в Татарии: итоги недели

Саммит и исламские финансы

10 мая в столице Татарии стартовал X Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit».

Kazansummit.ru KazanSummit 2018

На деловом завтраке на тему «Россия — Исламский мир: Стратегическое партнёрство» глава Татарии Рустам Минниханов отметил, что форум ежегодно набирает обороты и за прошедшее десятилетие заметно преобразился.

«Мы собираемся уже в десятый раз, KazanSummit набирает обороты. За эти десять лет мы выросли в десять раз. Сегодня этот саммит стал совершенно другой — от темы исламского банкинга уже перерос к теме халяльного образа жизни. Форум получил поддержку президента России. Есть его поручение, что через казанскую площадку Россия должна иметь тесный контакт с исламским миром», — отметил он, добавив, что в России проживает около 20 млн мусульман, и выразил надежду, что казанский форум поможет России сблизиться с исламским миром.

Ключевой темой саммита в этом году стал халяльный образ жизни. Кроме деловой программы, участники имели возможность посетить выставку Russia Halal Expo. Свою продукцию и услуги проанонсировали свыше 80 экспонентов из России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Турции, Ирана, Казахстана и Узбекистана.

На пленарном заседании саммита глава Татарии зачитал приветственную телеграмму участникам от Владимира Путина, в которой говорилось, что «Россия поддерживает усилия стран, участвующих в саммите, направленные на укрепление принципов справедливости, равенства и взаимной выгоды в международных экономических отношениях, на недопущение недобросовестной конкуренции, диктата и применения незаконных санкций».

"Хотел бы подтвердить заинтересованность в дальнейшем наращивании конструктивных партнёрских связей между нашей страной и государствами исламского мира», — отмечал глава государства в своём послании.

В свою очередь Рустам Минниханов заявил, что регион — «окно в мир мусульманского сообщества».

"Мы хотим показать, что халяль — это не только продукты и услуги для мусульман, но и знак качества. Это стремительно растущая индустрия для инвестиций. Ведущие мировые компании видят на мусульманских рынках огромные возможности для развития бизнеса. Эти тенденции необходимо учитывать и в экономических стратегиях», — добавил Миниханов, заявив, что, по его мнению, «исламский мир недостаточно эффективно использует экономический потенциал и ресурсы».

«Сырьевая привязка остаётся сферой, которая создаёт нестабильность из-за колебаний на нефтегазовом рынке. Переход от продажи сырой нефти к её переработке, развитие высоких технологий — единственный путь укрепления мусульманских стран. Для этого нужно использовать финансовые ресурсы. Лучшее вложение средств — современные технологии, наука и образование», — добавил он.

В рамках саммита молодые предприниматели стран Организации исламского сотрудничества представили свои стартап-проекты, среди которых интересные решения в области применения облачных технологий в сфере АПК, мультимедийные системы для школьников с нарушением слуха, технологии по работе с криптовалютой.

А на встрече с молодыми дипломатами стран Организации исламского сотрудничества председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков отметил, что саммит «на сегодня является одной из главных экономических площадок на территории России».

"Результатом нашей работы здесь стал итоговый документ. Мы над ним ещё работаем, но уже можем обозначить некоторые моменты. Это, прежде всего, горизонтальная дипломатия, налаживание связей между молодыми дипломатами, которые благодаря казанскому саммиту имеют возможность познакомиться с республикой, её экономическим, туристическим, научно-образовательным потенциалом», — резюмировал он.

Отметим, в 2018 году в KazanSummit приняли участие свыше 3 тыс. делегатов из разных стран.

Молочный кризис: закупочные цены падают дальше

Молочный рынок Татарии, несмотря на ограничения на ввоз сухого молока и разговоры республиканских властей о необходимости что-то делать, продолжает испытывать трудности. Закупочные цены уже упали до 11−14 рублей против 18 рублей за литр год назад. И это не предел, фермеры прогнозируют дальнейший спад.

Tatarstan.ru Марат Ахметов (в центре) ознакомился с ходом весенне-полевых работ

На одном из выездных совещаний женщин-депутатов министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов прямо заявил, что «проблемы на рынке молока, скорее всего, сохранятся до осени».

"Пока не съедим 1,5 млн тонн пальмового масла и 1 млн тонн сухого молока, натуральное татарстанское молоко не будет востребовано», — заявил он тогда, добавив, что республика в 2018 году выделила своим производителям 360 млн рублей субсидий.

Вот только частные подворья эти субсидии не получают, и держать корову стало невыгодно. Выступая на радио Азалтык, председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров заявил, что организация планирует вести переговоры с властями, чтобы помощь оказали и частникам.

«С экономической точки зрения дела у частных подворий плохи. Цена на молоко была приемлемой до ноября 2017 года. После ноября цена упала до 12 рублей. С приходом лета молоко будут покупать по 9 рублей за литр. Поэтому мы совместно с министром сельского хозяйства ищем пути получения субсидий для частных подворий. Многие хозяйства оставили себе телят, когда цена на молоко ещё была высокой. Сейчас мы слышим, что многие начали продавать телят или пускают их на мясо. Чтобы не потерять скот, нуждающимся фермерам обещают выделять средства. Однако как всё будет на самом деле, пока сказать трудно», — цитирует Байтемирова издание Idel.Реалии.

Председатель Ассоциации также уточнил, что «из Беларуси ввезли много сухого молока, по этой причине спрос на свежее молоко снизился», но если цены повысить, то из-за низких доходов населения спрос на молочные продукты упадёт. По его словам, норма потребления молочных продуктов в республике снижается и на сегодня составляет 260 кг против 330 кг в год в среднем по стране.

Ситуацию в молочной отрасли участники рынка и представители общественности обсудили на круглом столе 8 мая.

Депутат Госдумы РФ от Татарии (фракция «Единая Россия»), заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин отметил, что «начиная с конца сентября прошлого года на Украину завозили сухое молоко по цене, которая в пересчёте на рубли соответствовала 5 рублям за литр молока», а уже «через Беларусь, там упаковывалось и отправлялось в адрес Казахстана и Киргизии, но дотуда не доходило».

"Причём в основном его выгружали в Поволжье, а Поволжье производит 40 процентов молока страны. То есть Беларусь бьёт по главному своему конкуренту — Приволжскому федеральному округу, который исторически специализировался на сушке молока, производстве масла и сыров. Крупнейшие молочноконсервные комбинаты союзного значения строились специально здесь — в молочной зоне страны. Производство молока, которое мы сохранили в Поволжье, всегда имело самую низкую себестоимость в стране и было довольно-таки конкурентоспособным. Так вот в сентябре — декабре очень много сухого молока поступило в Российскую Федерацию. Где-то оно заходило на молочные заводы по заниженной цене 600 долларов за тонну, хотя нормальная цена ему — 2,5−3,5 тысячи долларов! Странно, что таможню это не заинтересовало, ведь были поставки и из дальнего зарубежья. Все это сильно разбалансировало рынок», — заявил он (цитата «Бизнес-онлайн»).

По словам Хайруллина, себестоимость товарного молока 26−27 рублей с учётом инвестиций.

«Затраты на производство 1 литра молока с учётом обслуживания кредитов составляют до 28 рублей, в зависимости от того, что вы построили, какой скот купили, какое оборудование приобрели. Поэтому все, кто сегодня вложился в молочное животноводство, с каждого литра молока генерируют 5−6-8 рублей убытка», — уточнил депутат.

Читайте также: Закупочные цены на молоко в ПФО падают, в Татарии сразу на 20%

Напомним, в феврале 2018 года на полях Российского экономического форума в Сочи глава Татарии Рустам Минниханов обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой об ограничении ввоза сухого молока. Чуть позднее республиканские депутаты написали обращение на имя премьер-министра с просьбой защитить отечественного производителя.

В начале апреля 2018 года глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что «белорусские производители сухого молока откровенно демпингуют на российском рынке, что создаёт негативные условия для российских производителей молока» и ведомство инициировало запрет производства и продажи сыроподобной продукции в стране. Если запрет будет установлен, то с полок торговых сетей исчезнут недорогие сыры — они не пройдут требование по составу, так как содержат от 50% растительных жиров.

Читайте также: Ткачев: Белоруссии нужно искать новые рынки сбыта для своего «молока»

Трудности вертолётного завода

Казанские СМИ на прошлой неделе сообщили, что ОАО «Казанский вертолётный завод», входящий в российский вертолётостроительный холдинг «Вертолёты России» госкорпорации «Ростех», испытывает трудности. Это связано с тем, что контракт с Индией на поставку вертолётов, на который делалась большая ставка, до сих пор не подписан. Из-за этого даже пришлось перевести коллектив на четырёхдневную рабочую неделю.

Russianhelicopters.aero Ми-17

Гендиректор Юрий Пустовгаров сообщил, что в 2018 году планировалось изготовить и продать свыше 80 вертолётов, что должно было обеспечить полную загрузку предприятия, дать необходимую прибыль. В первом полугодии планировалось заключить контракт с Индией на поставку 48 бортов Ми-17В-5 (два этапа поставки по равному количеству), но подписание сдвинулось на более поздний срок. Это стало причиной корректировки планов.

Планы руководства по выходу из сложившейся ситуации были обнародованы в заводской газете. В частности, планируется сократить инвестиционные проекты обновления ряда участков производства, опытные образцы изготавливать не на средства казанского завода, а за счёт холдинга в целом, будут реализованы складские запасы, снижены накладные расходы и себестоимость услуг вспомогательных производств, а также под сокращение попадает и фонд заработной платы, для чего и вводится четырёхдневная рабочая неделя.

В казанских СМИ источники, близкие к руководству завода, отмечают, что урезать заработные платы будут и топ-менеджменту.

Напомним, предприятие существует с 4 сентября 1940 года, но как ленинградский авиационный завод № 387, который позднее эвакуировали в Казань, объединив с казанским заводом обозных деталей № 169. Первое серийное производство винтокрылой техники в СССР начато именно на казанском заводе — в 1951 году.

Предприятие уже не в первый раз сокращает рабочую неделю. Подобная ситуация уже была в 2016 году, тогда четырёхдневку вводили на три месяца, чтобы избежать увольнения тысячи сотрудников.

Из суда на больничную койку

Пожилая жительница Зеленодольска из зала судебных заседаний попала на больничную койку. Со слушаний по жалобе на бездействие следователей, не желающих возбуждать уголовное дело по заявлению владельцев квартир в домах, признанных аварийными, Аделю В., которая по этой жалобе является заявителем, увезли на скорой. Пенсионерке, которой грозит выселение в неизвестность, стало плохо.

Зеленодольский городской суд

Через Зеленодольский городской суд собственники квартир пытаются добиться привлечения к ответственности представителей межведомственной комиссии, по решению которой 31 декабря 2011 года свыше 300 домов в городе были признаны аварийными. По 100 домам, попавшим в список, владельцы помещений смогли обжаловать включение, и статус аварийных с них был снят, вот только за потрёпанные нервы никто так и не ответил. К тому же это не единственные претензии пострадавших.

«На сайте «Реформа ЖКХ» я переселена в 2015 году по адресу, которого в Зеленодольске нет. Там даже написано, что мне 2,5 млн заплатили, а мне дают 700 тысяч. Там написано, что переселение состоит из 7,2 млн, за счёт средств фонда — 5 млн, а счёт средств субъекта Федерации — 2 млн», — цитирует выступление одной из заявительниц по жалобе на межведомственную комиссию издание Idel.Реалии.

И таких жалоб не одна. Многие дома включены в реестр аварийных, подлежащих сносу, в период 2009—2011 годы, но вот узнали собственники помещений об этом лишь после получения иска мэрии о выселении, а в федеральных базах часть из них числятся расселёнными. Никто не озаботился уведомлением их заранее, а сейчас в обмен на привычные, благоустроенные жилища им предлагают по 11 022 рубля за «квадрат» общей площади изымаемого помещения. Рыночная цена с 2011 года на квартиры в городе выросла в несколько раз, а выкупную никто поднимать не хочет, предлагая в качестве альтернативы социальную ипотеку, которая не устраивает владельцев квартир. Последние стучатся во все двери, митингуют и требуют или увеличить выкупную цену до рыночной, или исключить их жильё из реестра.

24 мая слушания по делу аварийщиков продолжатся, но жители говорят, что получили письма от исполкома, где им дали месяц на освобождение квартир. Ситуация напоминает замкнутый круг, из которого нет выхода.

Читайте также: В ипотеку по принуждению или в бомжи? Расселение «аварийщиков» Татарии

А также: «Наши чиновники хуже фашистов»: аварийщики Татарии в безвыходной ситуации

Претензии к главному архитектору

Скандальная ситуация разворачивается в администрации Менделеевска. Казанские СМИ сообщили, что в отношении главного архитектора города Равиля Хабирова, занимающего свой пост 26 лет, было возбуждено уголовное дело по результатам проверки УБЭП. Официально правоохранительные органы отметили, что статус допрошенного чиновника пока не определён и уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.

По сведениям издания «Бизнес-онлайн», следователи считают, что муниципальный чиновник незаконно получал по 3 тыс. рублей за проект перепланировки квартиры или строительства коттеджа. При этом этот доход, который сам главный архитектор называет легальным задекларированным заработком по специальности и с одобрения начальства, следствие окрестило взяткой и злоупотреблением служебными полномочиями.

«Изъяли документы, договоры, квитанции. Сказали мне, что я проекты черчу. А я этого и не скрывал никогда! Я каждый год декларацию сдаю, я имею право дополнительной работой заниматься, так как у меня диплом архитектора. А архитекторам разрешается делать проекты, так как это считается творческой деятельностью. Я каждый год в начале года даю уведомление, что буду заниматься проектированием, выполнять архитектурную часть проектов. Не считаю себя виноватым. Если бы я что-то скрывал, я бы никогда документы не хранил — сжигал бы. Есть закон об архитектурной деятельности, что имеет право архитектор делать, а что — нет», — цитирует издание самого Хабирова.

Расследование дела продолжается.

Заплатил увольнением за мат

Конфликт молодого врача-хирурга с пожилой пациенткой и её родственниками, которые привезли её на приём, но были вынуждены ждать в очереди несколько часов, получил большой резонанс в Татарии.

Tatarstan.ru Сабинская центральная районная больница

Событие произошло 7 мая 2018 года в центральной районной больнице Сабинского района, которым руководит брат Рустама Минниханова — Раис Минниханов. Конфликт возможно бы и остался без внимания, но кто-то из стоящих в очереди снял всю ситуацию на телефон и выложил в социальные сети. История быстро дошла до главного врача и получила широкую огласку. Чтобы не портить репутацию 29-летнему медику, чьи родители также трудятся в этой сфере, ему дали возможность уволиться по собственному желанию. На момент служебной проверки в медучреждении он уже не работал.

Обсуждение этой ситуации в соцсетях разделило участников на два лагеря. Одни выступали за недопустимость подобного поведения со стороны доктора, а другие напоминали, что в медицинской сфере республики, особенно в поликлиниках, нехватка кадров, и скоро некому будет лечить пациентов.

Подробнее о ситуации: Скандал в Татарии: молодого врача уволили за «лечение» пациентов матом