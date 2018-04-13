Глава правления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздовсчитает, что у России есть все шансы войти в число стран с продолжительностью жизни более 80 лет.

Ювеналий Коровин. Лука Лукич, Артемий Филиппович и Аммос Федорович

«Амбициозная задача, но я считаю, что вполне достижимая», — уверен чиновник.

Не случайно эту тему поднял глава именно ПФР, а не, например, Минздрава. Увеличение продолжительности жизни правительство РФ полагает базовым фактором повышения пенсионного возраста, в своем недавнем выступлении перед Госдумой Дмитрий Медведев именно об этом и говорил. Разумеется, с точки зрения «экономии» идеально было бы, чтобы люди не выходили на пенсию как можно дольше, вопрос в другом — кто позаботится о качестве их жизни и каким образом они будут обеспечивать себя сами в возрасте семидесяти, а то и восьмидесяти лет? Кто и как обеспечит их социализацию? Может, расчет на то, что через несколько лет жизнь в России изменится так, что и возможности у стариков будут другие, не говоря уж о молодежи и среднем возрасте?

Посмотрим, куда мы идем

Во Владимирской области сделали ужасающее открытие. Сенатор от этой области Антон Беляков («Справедливая Россия») обрушился с критикой на систему здравоохранения, заявив, что чиновники отчитываются только по успешным направлениям, а реальное положение дел скрывают (о чем говорила и в Белгородской области замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева). Меж тем опрошенные граждане в подавляющем большинстве считают положение дел в региональном здравоохранении ужасным.

«Мы провели масштабную работу — проверили, как на самом деле реализуется в области право граждан на получение медицинских услуг. В результате практически в каждом районе мы наблюдали практически одинаковую картину: километровые очереди на прием, гонка за талончиками, отсутствие врачей, недостаточное финансирование и печальное состояние материально-технической базы медучреждений», — сказал Беляков.

В этом нет ничего удивительного, просто чиновники до сих пор не могут понять одну простую вещь, что медицина — это не услуга. Чиновникам стоило бы неформально пообщаться с медработниками, почитать их форумы, чтобы понять, как глубоко их задевает и принижает тот факт, что они шли в профессию, чтобы помогать людям, а теперь вынуждены «оказывать услуги», потому что из сферы здравоохранения их вытесняют в сферу услуг. Но вы не можете рассуждать о том, насколько хорошо вас «обслужил» врач, потому что «обслуживают» клиентов другие профессии и в других заведениях, нежели больницы и поликлиники.

«Медицинская помощь — лечение пациента. Моя цель в этом случае — вылечить человека, помочь ему, насколько это в моих силах, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM пожелавший остаться неизвестным врач. — Медицинская услуга же — медико-экономический термин, связан с непосредственным зарабатыванием денег. В этом случае моя цель — оказать некую «услугу» пациенту и получить за нее деньги. До здоровья человека мне, по большому счету, дела нет. Более того, его выздоровление может и расходиться с моей целью. Если выздоровеет — услуга больше не нужна, денег у меня будет меньше. У врачей этими «услугами» отбирают самое главное — возможность помогать и исцелять больных. То есть то, чем они на самом деле должны заниматься».

Кстати, врачи так часто говорят анонимно потому, что боятся увольнения.

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ИА REGNUM Урок

То же самое с образовательными услугами, обсуждающиеся нововведения в которых граничат с преступлением. Так, вариант Федерального стандарта общего и среднего образования вызывает огромную тревогу среди широкой общественности и экспертов. Пока одни говорят о прелестях, которые сулит введение в школьную программу патриотического воспитания, и уверяют, что не любить такой стандарт могут только либералы, другие открывают часть, касающуюся математики, и тогда становится ясно, что ширмой патриотизма подло прикрывается такое разрушение науки, при котором никакое импортозамещение России не грозит и американские партнеры могут спать спокойно.

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В такой логике даже не знаешь, какой услугой назвать работу пожарных. Как бы то ни было, в Якутии на этой неделе разразился страшный скандал, грозящий перейти на федеральный уровень: там измученные невыносимыми условиями труда пожарные объявили голодовку. Они пытались рассказать о своих бедах давно и не единожды, писали в СМИ, обращались к главе республики, но ситуация не менялась, а между тем пожарные даже не были оснащены должны образом, делили меж собой каски и суровой зимой тушили пожары в летних сапогах. Плюс — давление руководства при попытках изменить ситуацию, увольнения якобы по собственному желанию, недоплаты при и без того низких заработках, график работы сутки через двое, когда по закону должно быть через трое, необходимость скидываться на оснащение и ремонт части, на ремонт машин, и многое другое. В результате голодовки ситуация более-менее разрешилась тактически, но говорить о стратегической победе, возможно, поспешно. Есть ли уверенность в том, что люди не вынуждены будут под давлением уйти — не сейчас, а через некоторое время? Точно ли произошедшее с ними — единичный случай? Ведь о подобных нарушениях сообщали сотрудники пожарной части, которая находится в подчинении МЧС, и не только оттуда.

Марина Каширская ИА REGNUM Дом «под снос»

Жилищно-коммунальные услуги, да и в целом жилищный вопрос остается для страны острейшим. Например, в Оренбургской области внушительную долю жалоб в аппарат местного уполномоченного по правам человека Анатолия Чадова составили жалобы на переселение из аварийного жилищного фонда.

«Претензии граждан на протяжении ряда лет остаются неизменными: предоставление жилья без учёта интересов переселяемых граждан, низкое качество предоставляемого жилья, признание аварийными достаточно крепких домов», — констатировал Чадов.

Он также добавил, что к перечисленным проблемам добавились новые, как только процесс переселения активизировался. Из-за спешки, недостатка профессионализма и ответственности нарушения прав переселенцев стали допускаться чаще, грозя перерасти в массовые и грубые нарушения.

Специфическая ситуация сложилась в Ярославле, где выбрасывают московский мусор — в объеме до 320 тонн ежедневно, и в дальнейшем его объем увеличится до 500 тонн. Местные жители 18 апреля вышли на несанкционированный митинг под лозунгом «Скажи мусору нет», на котором властям предлагали принюхаться, а на предложение «помочь соседям» задавались вопросом — «а вы к соседям в гости с мусором ходите?». Пока что ярославцы живут в ожидании зловония, которое пойдет по городу Золотого кольца России. Но это только на время, успокаивает зампред правительства Ярославской области Роман Колесов, «до разрешения в Москве этого вопроса». «Ожидается», что это займет до года, говорят чиновники, при том, что власти региона еще недавно отрицали сам факт ввоза мусора. А пока регион будет превращаться из экологического — в мусорный, не говоря уж о том, что когда еще в Москве решится этот вопрос и надо ли об этом ломать голову, если в некотором роде его уже решили — по-своему. В прошлом году вся страна дружно высмеивала ставший мемом «львовский мусор», машины с которым бороздили просторы Украины в поисках места, где бы его подбросить, так не стоит ли властям понять, что столь специфически найденная «временная мера» следует очень нехорошему примеру одной очень неуспешной страны? Британия — та место бережет, и думает ввести запрет на продажу ватных палочек, пластиковых трубочек для напитков и других одноразовых изделий из пластика. Как бы то ни было, пока вывозить мусор за 300 км, вызывая на себя ярость жителей, область которых буквально превращают в помойку, видимо, в России оказывается экономически и политически проще, нежели взять у Европы одно из того немногого, что у нее стоит брать — технологии переработки мусора.

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Из хороших новостей:

— Санкции и блокады не смогли остановить экономический рост Крыма. За четыре года валовой региональный продукт РК и Севастополя вырос почти в два раза.

— Еще один бывший мэр Нижнего Новгорода попал под следствие. Дело возбуждено по подозрению в получении взятки в период работы в администрации.

— На Кубани задержаны два высокопоставленных чиновника, связанных со строительством.

— В преддверии майских праздников спрос на туры по России вырос на 20%. Лидирует отдых в Крыму и в Краснодарском крае.

ИА REGNUM Властям советуют принюхаться

Изучая те пути, которыми Россия направляется в клуб стран с продолжительностью жизни 80+, хочется задать вопрос премьер-министру: почему одно министерство за другим дает такие осечки? Ведь ясно — те, кто оказывают нам услуги по госуправлению, со своими функциями справляются не лучшим образом. Скоро у страны будет шанс на смену правительства, и вот тут вспоминается, как в одном индейском племени выбирали вождя. Ответственность и груз этой должности делали ее настолько непрестижной, что собратья выбирали кандидата и били, пока он не согласится. Наверное, после такой предвыборной кампании ему бы и в голову не пришло «оказывать услуги».