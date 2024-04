Великобритания строит планы на Арктику: вчера, 4 апреля, британский МИД опубликовал новую редакцию доклада «Beyond the Ice: UK policy towards the Arctic» («За границами льда: политика Соединенного Королевства по отношению к Арктике»). Авторы указывают на то, что Британия согласна с привилегиями арктических стран (Россия, США, Финляндия, Норвегия, Канада, Швеция, Исландия и Дания), но намерена занять лидирующие позиции среди стран-наблюдателей Арктического совета.

«Великобритания не является арктическим государством, но мы — ближайший сосед для Арктики. Мы всегда были мировым лидером в области полярной науки, разведки, дипломатии, бизнеса и защиты окружающей среды», — сказано в докладе.

Где Британия и где Арктика?

На этот вопрос британцы отвечают историческими примерами путешественников, которые исследовали этот регион. Географический аргумент тоже имеется — северная граница экономической зоны Шотландских островов заходит за полярный круг.

У Великобритании нет долгосрочной государственной «арктической» программы, хотя в последние десять лет палаты лордов и общин то и дело поднимают вопрос о формулировке основных принципов политики в отношении этого региона. В 2013 году британский МИД принял Рамочную Арктическую политику, которая недотягивала до уровня государственной стратегии. Великобритания не решилась четко сформулировать свои планы на Арктику, однако, очевидно, они у нее имеются.

Вопросами участия Британии в арктических проблемах занимается Департамент полярных регионов британского министерства иностранных дел. Глава департамента, министр Алан Дункан сформулировал основные положения новой редакции «арктического» доклада:

«Этот отчет демонстрирует нашу постоянную заинтересованность в регионе и наше желание поделиться опытом и знаниями в Арктике. В Арктике может быть реализовано лучшее, что может предложить «Глобальная Британия» (концепция внешней политики Великобритании на ближайшие годы — прим.ред.), от ведущих мировых научных и деловых инвестиций до нашей приверженности защите окружающей среды, международному сотрудничеству и системе на основе правил».

В предисловии к докладу министр почему-то умалчивает об экономических перспективах, которые открывает перед Британией Арктика.

Нефтегазовая подушка безопасности

Наибольший интерес у Альбиона (впрочем, как и остальных государств) вызывают северные углеводородные ресурсы. Великобритания — нефтегазодобывающая страна, которая в последние годы столкнулась с дефицитом сырья. К своим ресурсам (расположенным в основном на территории Шотландии, то и дело требующей независимости) британцы относятся бережливо, покрывая недостачи за счет импорта — это сделало их одним из первых в мире государств по объемам импорта нефти и газа. В то же время одними из самых мощных нефтегазовых корпораций на планете являются именно британские компании: Royal Dutch Shell, British Petroleum, англо-голландская компания Shell. Две последние до начала взаимных санкций с Россией активно сотрудничали с российскими партнерами именно по арктическим проектам. Фатальным для установления экономических союзов стало падение цен на нефть, к нему прибавились опасения начинать реализацию проектов на шельфе — из-за недостатка опыта и безопасных технологий. В итоге та же Shell свернула свои северные проекты, но от перспективы не отказывается: рано или поздно, но арктический континентальный шельф станет значимой частью мировой нефтегазовой отрасли.

Морские пути

Великобританию, как и другие страны Запада, насторожила инициатива Китая включить в экономический коридор «Один пояс — один путь» Арктику, а именно Северный морской путь. В такой макропроект нужно или вливаться, или, стоя в стороне, упускать весомые возможности. Великобритания со своей стороны решила обеспечить международный контроль за проектом и настаивать на «минимизации негативного воздействия на окружающую среду» и «соответствии международным стандартам».

Маршруты через Арктику Великобритания тоже считает привлекательными: «Транспортировка через арктические воды станет быстрее, дешевле и будет оказывать на глобальную окружающую среду меньшее влияние в долгосрочной перспективе».

Об использовании Севморпути в своих целях авторы британского доклада не говорят: время для рассуждений о российских водных маршрутах сейчас неподходящее. Поэтому текст содержит только общие слова о «развитии судоходства в Арктике» и цифры грузооборота российских портов в качестве самого показательного примера.

Зато Великобритания не преминула напомнить о своей важной роли в разработке Полярного кодекса для правового режима судоходства.

Британия — одна из стран, выступающих за самые строгие стандарты судоходства. К ним относится и попытка запретить прохождение по Севморпути судов, использующих тяжелые сорта топлива, а также перевозку тяжелых сортов нефти.

«Это означает, что почти все объемы нефти, которые транспортируются нами сейчас по СМП, не будут перевозиться, — рассказывает о последствиях применения таких «стандартов» представитель Минтранса России Виталий Клюев. — На какое-то время перестанет осуществляться северный завоз, который обеспечивают суда на тяжелом топливе. А с переходом на дизельное или другое более легкое топливо стоимость завоза увеличится в разы. Мы не против экологии и решаем эту проблему, но не можем сделать это в одночасье».

Страна, которую нельзя называть

Отношения с арктическими государствами Британия называет «сильными и многомерными». Но такое заявление звучит уж очень громко, если сравнить характер британских диалогов с каждым членом «арктической пятерки».

У королевства нет разногласий с Финляндией, Норвегией и Канадой, с каждой из этих стран заключены договоренности о научно-техническом и других видах сотрудничества. Интереснее дело обстоит с Соединенными Штатами Америки: Великобритания не может согласиться с нынешней позицией американских властей по Парижским климатическим соглашениям.

«Хотя Великобритания предпочла бы, чтобы США оставались в Парижском соглашении, мы будем продолжать тесно сотрудничать с США и другими международными партнерами по вопросам энергетики и изменения климата», — размыто написано в докладе.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что Америка может выйти из соглашения, так как оно наносит вред экономике. Будучи кандидатом в президенты США, Трамп заявлял о том, что сомневается в существовании глобального потепления.

Великобритания согласна с необходимостью сохранения мира и спокойствия в Арктическом регионе. В достижении благой цели ей как типичной стране НАТО мешает Россия.

«Наращивание арктических военных возможностей некоторыми арктическими государствами делает будущее региона менее определенным», — пишет МИД Британии, превращая Россию в страну, название которой нельзя произносить вслух. — Мы продолжим сотрудничать с нашими союзниками в области обороны и безопасности… НАТО также остается центральной площадкой для сотрудничества арктических государств».

По мысли авторов, так как Россия не входит в НАТО — значит, не входит и в список арктических государств, радеющих за безопасность. В докладе наша страна упоминается на правах партнера только в разделе про науку. Но о каком развитии мирного сотрудничества и совместном изучении Севера может идти речь в таком контексте?

Кто кому пригодится

Общей идеей доклада стал поиск причин, по которым Великобритания может быть полезна Арктике. Эти же причины помогут стране закрепить за собой одну из побочных ролей в решении судьбы Арктического региона.

Вполне вероятно, что вскоре у Британии появится свой «полярный» посол, который по примеру коллег из других европейских стран будет координировать направление арктической политики. Заседания Арктического совета больше никогда не обойдутся без британского участия.

Британия направит свои силы на экологическую защиту и поддержку коренных народов Севера. Научные экспедиции будут только развиваться и множиться. Как государство с большим опытом судоходства Великобритания может уделить особое внимание поисково-спасательным тренировкам в рамках приграничного сотрудничества.

Но вся эта картина выглядит неполной — и только потому, что королевство намеренно отводит тему от взаимодействия с важнейшим актором в Арктике. Впрочем, так поступает целый ряд государств. Сотрудничество фактически продолжается, но оно могло бы приносить гораздо большие результаты при наличии международного взаимопонимания.

Как Британия собирается строить «арктические» отношения с Россией после столь серьезных недавних осложнений дипломатических отношений? С государством, обладающим третью арктических территорий, все равно придется считаться.

Освоение Арктики — дело не одного десятилетия. И, похоже, в этом случае Великобритания чисто по-русски надеется на авось.