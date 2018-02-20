Минтранс: Железные дороги и аэропорты в Арктике должны быть эффективны

Москва, , 16:48 — REGNUM Транспортная стратегия РФ до 2030 года вновь будет изменена. Основные коррективы будут касаться Арктической зоны. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщил Виталий Клюев, директор Департамента госполитики в области морского и речного транспорта Минтранса России, в ходе международной конференции «Арктика-2018» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Минтранс приступил к модификации существующей транспортной стратегии с учетом новых реалий и потребностей в Арктике. Мы выбираем комплексный подход к арктической транспортной сети, потому как взаимодействие разных видов транспорта позволит оптимально и более эффективно использовать ресурсы», — сказал Виталий Клюев.

Напомним, последние изменения в Транспортную стратегию РФ были внесены в 2014 году. Сам документ был утвержден еще в 2008 году.

Представитель Минтранса отметил, что разговоры о масштабном строительстве железных дорог и аэродромов на Севере не имеют под собой оснований.

«Всегда должна быть экономическая эффективность. Деньги, которые вложены в строительство железной дороги, должны в конце концов вернуться. Я не говорю, что это должно произойти завтра, но сперва нужно понять, а надо ли нам это? Такой здравый подход начинает преобладать в разработке инфраструктурных проектов в Арктике», — отметил Виталий Клюев.

Особенностью Арктики, помимо низких температур и неразвитости инфраструктуры, являются и политические, международные аспекты касательно морского транспорта и морских перевозок. Углеводороды в первую очередь уходят к иностранным потребителям, проекты в российской Арктике привлекают иностранные инвестиции и технологии, по Севморпути ходят суда под иностранными флагами.

«Акватория в Арктике попадает под действие международного законодательства о морских пространствах. А значит, необходимо оговаривать юрисдикцию, права и обязанности, суверенитет стран региона», — добавил Виталий Клюев.

Отметил представитель Министерства транспорта и коллизии Полярного кодекса, которые используются иностранными игроками в стремлении ограничить судоходство в российской части Арктики. Многие из них продвигаются под эгидой борьбы за экологию. Например, попытка запретить прохождение по Севморпути судов, использующих тяжелые сорта топлива, а также перевозку тяжелых сортов нефти.

«Это означает, что почти все объемы нефти, которые транспортируются нами сейчас по СМП, не будут перевозиться, — сформулировал последствия реализации этой идеи Виталий Клюев. — На какое-то время перестанет осуществляться северный завоз, который обеспечивают суда на тяжелом топливе. А с переходом на дизельное или другое более легкое топливо стоимость завоза увеличится в разы. Мы не против экологии и решаем эту проблему, но не можем сделать это в одночасье».

Освоение Арктики ставит перед Россией амбициозные задачи. В 2017 году по Севморпути было перевезено около 10 700 тонн грузов, к 2030 цифра может вырасти до 80 млн тонн, а к 2050 году и до 100 млн тонн. По словам Клюева, это громкий вызов для развития судоходства страны, обеспечения прибрежной, портовой, мониторинговой и коммуникационной инфраструктуры в Арктике.

Читайте также: Северный широтный ход: будущее дороже денег

III Международная конференция «Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов» («Арктика-2018») проводится компанией «Системный Консалтинг» и журналом «Региональная энергетика и энергосбережение» совместно с Торгово-промышленной палатой РФ и РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. Мероприятие традиционно проходит при участии профильных Комитетов Совета Федерации и Государственной думы, федеральных и региональных министерств, союзов и частных компаний, ведущих деятельность в Арктическом регионе.

Цели мероприятия — содействовать устойчивому социально-экономическому развитию Арктики, стимулировать научно-техническую и инновационную деятельность, создавать условия для повышения инвестиционной активности на территории Арктической зоны Российской Федерации.

Читайте ранее в этом сюжете: Порты Арктики начали год с роста