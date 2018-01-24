Общественные земли Москвы: было ваше, стало наше — 3

Алина Енгалычева, , 09:54 — REGNUM

ИА REGNUM продолжает серию публикаций, посвященных неправомерному изъятию принадлежащей москвичам земли.

Биолог, член «Общественного экологического совета города Москвы» Алина Енгалычева наглядно показывает, как правительство Москвы переводит земли общего пользования, не подлежащие приватизации, в земли для коммерческого использования, в частную собственность для ограниченного круга лиц.

Читайте ранее: Общественные земли Москвы: было ваше, стало наше — 2

«Друзьям — всё, остальным — закон»

У чиновников в руках сконцентрированы возможности перекраивать город, потом в рамках так называемого на казенном языке «информационного взаимодействия» — вносить любые изменения в реестры, списки, перечни, затем утверждать эти изменения, после чего они становятся как бы «законными». При этом чиновники не задумываются над тем, что их действия могут нарушить или уже нарушили права москвичей — десятка, сотен, тысяч, миллионов — им все равно.

Общеизвестно — что дозволено Юпитеру, не дозволено быку.

Вот и сейчас — время неограниченных возможностей для одних является временем бесправия простых людей, невозможности реализовать свои права, задекларированные на бумаге. Чиновники действуют с позиции силы.

«Подпилю у стула ножку — коротка она немножко»

Как уже было сказано, само правительство Москвы в своих постановлениях фиксировало нехватку в столице площадей, занятых зелеными насаждениями. Это было в 1994, 1995 годах. Тогда, видимо, стояла задача — после «перестройки» (событий 90-х) показать, «как было плохо», и потом «сделать хорошо».

Но спустя более 10 лет — к середине 2000-х — «хорошо» так и не стало. Поэтому действующее до сих пор постановление правительства Москвы от 13.11.2007 N 996-ПП «О генеральной схеме озеленения города Москвы на период до 2020 года» содержит необходимые запреты на застройку территорий природного комплекса и на выделение земельных участков под размещение объектов, приводящее к изъятию территорий природного комплекса.

В действующей редакции этого постановления (без изменений с 2007 года) в разделе «Оценка обеспеченности озеленением территории города Москвы» указано:

«Анализ существующего состояния показал:

— доля особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий природного комплекса и резервных территорий природного комплекса в площади города составляет около 32%. Однако, поскольку в состав природного комплекса и особо охраняемой природной территории Москвы были включены практически все территории, кроме внутридворовых, соответствующие требованиям по проценту озелененности, а также значительная часть территорий с озелененностью ниже нормативной, резервов для увеличения общей площади территорий природного комплекса и особо охраняемой природной территории Москва не имеет. Для достижения показателя уровня озелененности 40% от площади города требуется обеспечение нормативного озеленения в пределах жилых, производственных, общественных зон, а также дополнительное озеленение на особо охраняемых природных территориях и территориях природного комплекса — всего порядка 8 тыс. га».

С тех пор население Москвы только по официальным данным выросло более чем на 2 млн человек.

На самом же деле с учетом приезжающих в Москву граждан, не имеющих постоянной регистрации, а также приезжающих в город на работу ежедневно из пригорода — на 4—6 млн человек. Мэр Собянин на урбанистическом форуме сам заговорил о 25 миллионах москвичей, а с приезжающими — о всех 40 миллионах человек, находящихся в столице.

Что означают эти цифры? То, что если по состоянию на 2007 год уже не хватало 8 тысяч гектаров природного комплекса на тогдашнее население Москвы, то сегодня можно уже кричать о катастрофе.

Именно тогда, в 2007 году, в связи с массовыми протестами и конфликтами, связанными с точечной застройкой и уничтожением природной среды города, тогдашний мэр Лужков подписал постановление о запрете точечной застройки. Речь идет о действующем и сегодня постановлении правительства Москвы от 21.08.2007 N 714-ПП «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве», которым установлено:

«2. Исключить практику:

— размещения объектов капитального строительства на благоустроенных и озелененных территориях и на придомовых территориях сохраняемой, не подлежащей уплотнению, опорной жилой застройки»

Соблюдается этот запрет? Разумеется, нет!

А планируемый тотальный снос жилых кварталов при осуществлении так называемой «программы реновации» (сноса жилых домов) — уже не точечная застройка, а, как ее называют москвичи, «ковровая». Буквально как «ковровая бомбардировка».

Используя подмену терминов, проводится застройка парков, которые являются объектами культурного наследия.

Парк Дружбы (Северный АО Москвы) — объект культурного наследия. Строительство на его территории запрещено законом (Федеральный закон № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). Редкий случай — этот парк был поставлен на кадастровый учет, но даже это не остановило стройкомплекс: для его застройки придумали применение термина, предусмотренного для объектов культурного наследия, но имеющего совершенно другой смысл — «Приспособление объекта культурного наследия к современному использованию».

На строительство был выпущен градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), который не может быть утвержден без предоставления земельного участка. Но земельный участок парка не допускает застройку, а соответственно и выпуск ГПЗУ для этих целей. Поэтому ГПЗУ был утвержден на несуществующий земельный участок, что потом было легализовано путем постановки вновь образованного участка (с границами по ГПЗУ) прямо поверх парка, с наложением на его площадь.

Если бы подобные действия попытались осуществить обычные люди — кадастровая палата Росреестра непременно бы им отказала, а тут — пожалуйста.

Подробности читайте здесь: SOS!!! Началась застройка Парка Дружбы в Москве!

Для строительства спортивных объектов уничтожаются парки, объекты культурного наследия. Одновременно с этим уничтожаются существующие спортивные объекты — стадионы, на месте которых зачастую строится коммерческое жилье.

Так обошлись с одним из старейших стадионов города Москвы — Стадионом юных пионеров. Еще в декабре 1895 года (!) на поле будущего стадиона торжественно открылся Московский клуб лыжников. С 1900 г. проводились соревнования по легкой атлетике, лыжному и конькобежному спорту. В 1911 г. Москва передала здание «Царский павильон» клубу лыжников с условием бесплатных занятий с детьми. В этом же году на стадионе была построена первая в России специализированная футбольная площадка. В 1913 г. на стадионе прошли соревнования по бегу на 100 м.

В марте 1923 г. стадион стал собственностью РКСМ Краснопресненского района. К июлю 1926 года была построена новая арена, крупнейшая на тот момент в СССР, получив название «стадион Союза пищевиков имени Томского».

В 1934 г. по инициативе Московской партийной организации стадион передается пионерам и школьникам города Москвы. С тех пор стадион Юных пионеров становится центром по развитию детского и юношеского спорта, первым специализированным физкультурно-спортивным внешкольным учреждением в СССР.

Но в наши дни он уничтожается под последующую застройку.

90% акций застройщика принадлежит ООО ВТБ Недвижимость, 100% которой принадлежит ПАО Банк ВТБ, контрольный пакет которого принадлежит Российской Федерации. Оставалась маленькая надежда, что бывшие пионеры Д. Медведев и А. Костин оставят от когда-то огромного детского стадиона юных пионеров хотя бы его ограду как память о счастливом спортивном детстве. Но увы.

Не уцелел и стадион «Торпедо», который приобрела дочка ОНЭКСИМ-банка — девелоперская группа ОПИН, то есть Михаил Прохоров. Стадион был частью активов «Норильского никеля», приобретенного олигархом в 2005 году. Клуб «Торпедо» тоже принадлежал «НорНикелю», но Прохоров отказался от него.

Сейчас очередной горячей точкой в Москве стал стадион «Красная стрела». В мае 2017 года московское правительство утвердило проект планировки территории спорткомплекса «Красная стрела» (около 5,5 га) в Северо-Восточном АО Москвы. Ранее стадион носил статус объекта природного комплекса, и ведение строительства жилья там не разрешалось. Документ исключил «Красную стрелу» из состава природных и озелененных территорий СВАО и утвердил проект его планировки, разрешив строительство жилого комплекса. Работы по сносу стадиона начались в октябре 2017 года.

Из истории стадиона «Красная стрела». Спортивная площадка на его месте была заложена еще в начале 1900-х годов. В 1930 годы стадион «Локомотив» считался четвертым по качеству футбольным полем в Москве. До начала сноса в 2017 году на его территории располагались футбольное поле с трибунами, десять грунтовых и три закрытых теннисных корта, баскетбольная площадка, турники и зеленые зоны отдыха. Детско-юношеские спортивные и теннисные школы проводили там свои занятия и соревнования.

Столь же печальная участь у стадиона «Спартак». В 2011 году стадион «Спартак» продан и перешел в собственность ООО «Парк Пресня», после чего в 2015 году у ООО «Парк Пресня» в собственности оказался и земельный участок, на котором находится «Спартак». Стадион находится в охранной зоне объекта культурного наследия и имеет вид разрешенного использования «эксплуатация спортивного комплекса», поэтому уничтожение стадиона невозможно по законам РФ и г. Москвы. Однако в 2017 году проводятся публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки, о которых мы писали ранее, которые предполагают возможность застройки коммерческими жилыми зданиями участка этого стадиона. Власти и застройщик, который уже ломает стадион, не дожидаясь формальных разрешений, обманным путем (убеждая жителей, что этот земельный участок — стартовая площадка «программы реновации», и якобы все жители сносимых домов переедут в новостройки на месте стадиона) собирают подписи жителей домов, вошедших в «программу реновации», за застройку данного участка.

Подробности читайте здесь: Публичные слушания по высотной застройке Измайлова

«Все ГПЗУ делаются на ГЗК, как вся контрабанда — на Малой Арнаутской улице».

Многим известно, что в Москве все решения о застройке принимаются ГЗК — Градостроительно-земельной комиссией. Но не все знают, что в Москве существует две комиссии с созвучными названиями, схожими до степени смешения:

— Городская комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при правительстве Москвы (утв. постановлением правительства Москвы от 07.04.2009 N 270-ПП) была создана еще при прежнем мэре — Лужкове; председатель этой комиссии сейчас — М.Ш. Хуснуллин (назовем ее далее г ородская комиссия )

—Градостроительно-земельная комиссия (утв. постановлением правительства Москвы от 16.11.2010 N 1019-ПП) появилась уже при новом мэре — Собянине; председатель этой комиссии — мэр С.С. Собянин, а заместитель председателя этой комиссии — всё тот же М.Ш. Хуснуллин (далее — ГЗК )

В состав указанных комиссий входят одни и те же лица, в частности: заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства М.Ш. Хуснуллин и руководители департаментов г. Москвы. В ГЗК Хуснуллин является заместителем председателя комиссии (председатель ГЗК — сам мэр Собянин), а в городской комиссии — Хуснуллин является руководителем комиссии. Есть мнение, что существование этих двух комиссий представляет собой коррупционную схему.

Схема взаимодействия этих двух комиссий рассмотрена тут: Двое из ларца, одинаковы с лица

«Я — фольклорный элемент, у меня есть документ.

Я вообче могу отседа улететь в любой момент!»

Стоит упомянуть, что ГЗК — (градостроительно-земельная комиссия) не является органом власти и не может в силу закона принимать решений, а может лишь давать рекомендации, как бы координируя работу, и рассматривать вопросы только после решения их профильными департаментами города Москвы, определяя «внутренний порядок взаимодействия, а также последовательность исполнения поручения органами власти». Об этом имеется соответствующий ответ органов власти.

Но на деле всё точно наоборот: вся застройка, идущая вразрез с действующими законодательными запретами и ограничениями, базируется и основывается на решениях ГЗК! И даже постановления правительства Москвы подписываются мэром именно на основании решения ГЗК! Так, на основании решения ГЗК (протокол от 23 октября 2014 г. N 35) мэром Собяниным подписано Постановление правительства Москвы от 20.11.2014 N 685-ПП (что указано в преамбуле этого постановления), отменившее все принятые в свое время во исполнение Генерального плана до 2020 года постановления о градостроительных планах развития территорий всех округов города Москвы, о чем мы писали ранее.

То есть никакой ответственности при неограниченных возможностях.

Красные линии — «священная корова»?

Один из видов линий градостроительного регулирования — красные линии. Ими закреплены границы улично-дорожной сети (УДС) и объектов природного комплекса Москвы (в том числе парков и скверов). Если красные линии властям мешают изъять какую-то часть парка, например, под застройку, то чиновники с легкостью их изменяют — таким способом многократно менялись границы парков, выделяя участки под застройку путем разработки «проекта планировки». В соответствующее постановление (№ 38-ПП от 19.01.1999) об установлении границ объектов природного комплекса и закреплении их актами красных линий уже внесено более 400 изменений, о чем мы писали ранее.

При этом власти в своих ответах на ваши письма будут ссылаться на то, что изменения и отмена линий градостроительного регулирования предусмотрены постановлением правительства Москвы № 270-ПП от 20.03.2001 «Об утверждении Положения о порядке установления линий градостроительного регулирования в городе Москве» (п.4.1−4.2). И каждый раз будут выпускать новые акты красных линий.

В то же время если красные линии дороги проходят буквально по вашей спальне или кухне, или вы не согласны с уже произведенными изменениями красных линий для отрезания куска вашего парка, о чем вы пишите возмущенное письмо, то чиновники наотрез откажутся что-то менять, и напишут вам в ответе, мол, никак невозможно ничего сделать, потому что тут — красные линии.

То есть никак нельзя, но если очень хочется нужным людям — то можно.

Вот такие двойные стандарты в подходе к сущности красных линий — то «священная корова», то изменчивая субстанция.

Кстати, фактические границы объектов УДС никак не совпадают с красными линиями, которые значительно выступают за их границы. Однако именно в красных линиях, как будто существующих границах, утвержден перечень всех улиц и дорог города Москвы, и они поставлены на кадастровый учет (Закон г. Москвы № 8 от 21.03.2007 «О Перечне земельных участков улично-дорожной сети города Москвы» http://docs.cntd.ru/document/3672043). Их не уточнили по фактическим границам, и они имеют наложения на парки и жилые кварталы, отсекают значительные площади зеленых насаждений и участков домов, а люди продолжают пребывать в счастливом неведении.

«Двойная бухгалтерия».

Говоря о способах чиновников Москвы «вести дела», нельзя не сказать про двойной учет одних и тех же земель в разных списках и реестрах, содержащих абсолютно несовместимые виды использования и целевое назначение земель.

Чуть выше мы писали о красных линиях, и о том, что они накладываются и пересекают земли парков и жилых кварталов. Также мы писали, что парки не поставлены на кадастровый учет, а улично-дорожная сеть — внесена в кадастр по красным линиям. Это привело к тому, что часть земель парков «попала» в границы улиц и дорог. Вы думаете, что это всё еще парк, потому что тут растут деревья и кусты на газоне, и в реестре парков площадь указана с учетом этой части. Бюджетное финансирование на содержание парка выделяется исходя из этой общей площади, эта же площадь пишется в отчетах об обеспеченности москвичей площадями зеленых насаждений.

В то же время в других бумагах, реестрах, списках эта же часть участка уже вовсе не парк, а дорога. И на эту же площадь снова выделяются бюджетные средства на ее содержание, только уже другому ведомству и для других работ. Эта же площадь снова учитывается в отчетах по обеспеченности москвичей — только уже не парками, а площадями УДС.

К общественным землям природного комплекса относятся не только парки и скверы, но и сады и бульвары. С бульварами правительство Москвы поступило самым бесцеремонным образом: если от парков УДС «откусывает» часть площадей, то бульвары, учтенные в одних списках, перечнях и реестрах как объекты природного комплекса, согласно другим спискам, перечням и реестрам зачастую полностью входят в участки улично-дорожной сети. Потому что те самые красные линии УДС целиком расползлись на весь бульвар.

Один из примеров — Сиреневый бульвар, объект природного комплекса № 24-ВАО (Постановление правительства Москвы № 38-ПП от 19.01.1999). Но если вы посмотрите на кадастровую карту, то обнаружите, что это — объект улично-дорожной сети.

Раз это не парк, не сквер и не бульвар, значит, никаких деревьев там быть не должно — там должны ездить и парковаться машины. Поэтому когда придут вырубать деревья в каком-то парке или на бульваре — посмотрите на кадастровую карту: может, «бумажный город» решил, что тут уже давно совсем не то, что вы думаете?

Имитация демократических процедур

А знаете ли вы, что все закупки свыше 1 млрд рублей должны проходить процедуру общественных обсуждений? (Постановление правительства РФ от 22.08.2016 N 835 «Об утверждении Правил проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст. 20 Федерального закона РФ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). Наверняка многие не в курсе. А тем временем эти обсуждения якобы проводятся. Правда, их результаты ровным счетом ничего не значат, и высказанные мнения чиновники не обязаны учитывать — не обязывает закон учитывать мнение граждан. Поэтому проводятся эти мероприятия чисто «для галочки», дабы «соблюсти процедуру», ну и заодно — имитировать демократические принципы. Вот вам один пример. Обнаружено, что на этот зимний сезон ГБУ «Автомобильные дороги» закупили 450 тысяч тонн противогололедного реагента, о чем написали в Фейсбуке с комментарием «Гололед будет в шоке». Суммы закупок потрясают — это миллиарды бюджетных рублей!

Поскольку закупки свыше миллиарда должны проходить общественные обсуждения — получите, распишитесь: обсуждения как бы проведены, протокол вывешен. Процедура соблюдена.

Так что «следите за рукой», в смысле — за информацией о проведении таких обсуждений по другим вопросам, ведь благоустройство каждого парка — это тоже миллиарды рублей.

Вот только ваше мнение, будь то сотни или тысячи голосов «против» или «за», будет учтено только в случае, если это будет выгодно застройщику или «благоустроителю» — одним словом, тому, кто, собственно, является конечным выгодоприобретателем и получателем денег.

Продолжение следует…