В Свердловской области — новый скандал с участием медиков. Сотрудники скорой помощи отказались выехать к мужчине, от которого пахло алкоголем, сообщают местные СМИ.

Цуканов М.В Сплошная прямая

Несвоевременная помощь

Инцидент произошёл в городе Берёзовском вечером 23 декабря. В общежитии местного техникума одному из мужчин стало плохо. Охранник позвонил в скорую помощь. В ходе беседы с диспетчером он обронил фразу о том, что от лежащего исходит запах алкоголя.

В ответ на это, как сообщает 41-й канал, на другом конце провода заявили, что не выезжают к выпившим. После этого получившие отказ якобы позвонили в полицию. И уже прибывшие на место полицейские будто бы позвонили в скорую, чтобы уже констатировать смерть. 57-летний Альфит Ш. скончался. По неофициальным данным, у него был инфаркт.

Погибший мужчина ранее работал в местном техникуме и жил в этом общежитии. На форумах и в социальных сетях граждане уже выражают своё негодование поведением диспетчера и требуют привлечь его к ответу.

Впрочем, у Берёзовской городской больницы и у областного минздрава своя версия произошедшего. Как заявили их представители журналистам, вызов по этому адресу был только один — от полицейских с просьбой констатировать смерть. Что и было сделано.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Делом уже заинтересовались следователи. СКР начал проверку обстоятельств случившегося.

Случай не единичный

Отметим, скандалы со скорой помощью в России и на Урале периодически возникают. Один из известных произошёл в Карелии 18 июня 2016 года. Тогда диспетчер скорой помощи посчитала шуткой звонок одного из школьников, гибнущих на Сямозере. В результате 14 детей погибли. Диспетчер станции скорой помощи была привлечена к уголовной ответственности. В апреле 2017 года за гибель 14 человек ей дали три года колонии-поселения. Исполнение приговора отсрочено до достижения её дочерью 14-летнего возраста.

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Ещё одна нашумевшая история произошла 15 октября 2017-го. Умер актёр Дмитрий Марьянов. Когда ему стало плохо, его друзья позвонили в скорую помощь. Однако диспетчер ответила, что машин нет, все на выезде. В итоге медики не смогли спасти жизнь человека.

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Seguonews.it Отказ

Есть и гораздо менее известные случаи. В Свердловской области в октябре прогремела история о том, как сотрудники скорой помощи Каменска-Уральского якобы отказались госпитализировать девушку, упавшую с лестницы в подъезде жилого дома. По данным местных журналистов, она была в состоянии алкогольного опьянения.

Тогда вопросом заинтересовалась прокуратура. А медики заявили, что вызов об упавшей девушке действительно был, но никакой пострадавшей ни в доме, ни возле него сотрудники скорой помощи не обнаружили.

Жалуются на скорую помощь и в других регионах. На Сахалине в июле диспетчеры и медики три дня посылали женщину с инсультом в психбольницу. Только после звонка из областного минздрава удалось положить её в больницу. Там же определили и диагноз.

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Если даже скорая всё же приехала, то далеко не факт, что пациента вовремя доставят в лечебное учреждение. В основном это касается тех территорий, в которых нет станций скорой помощи. Пока бригада приедет, пока доберётся до больницы, да и не факт, что в этой больнице примут. В октябре 2016 года ИА REGNUM рассказывало о случае, когда в машине скорой помощи свердловчанку с инсультом возили больше четырёх часов. Уже в больнице женщина впала в кому, из которой так и не вышла.

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Torange.biz Медицина

Последний случай в городе Берёзовском сейчас проверяют следователи. Также свою проверку продолжает и Минздрав. Но даже безотносительно результатов можно сказать: проблемы с вызовом скорой есть. Это подтверждают громкие инциденты, в том числе и трагедия на Сямозере.

При этом понятно, что скорая помощь не может выезжать на любую простуду, так действительно не хватит никаких машин. Обычно бригаду направляют только в экстренных и неотложных случаях, при угрожающих жизни состояниях.

Диспетчер станции скорой помощи тоже действует по определённому алгоритму. Он непосредственно не участвует в оказании медицинской помощи, но от его решения целиком и полностью зависит жизнь человека. Ошибка, пренебрежение просьбой о помощи могут дорого обойтись. Как тому, кто нуждается в помощи, так и самому диспетчеру. Может, в некоторых случаях лучше перебдеть?