«Виновато государство»: почему врачи не успели помочь актёру Марьянову

Екатеринбург, , 14:05 — REGNUM В Екатеринбурге бывший министр здравоохранения Свердловской области Михаил Скляр выступил в защиту сотрудников скорой помощи, на которую после смерти актёра Дмитрия Марьянова посыпались упрёки со стороны отдельных СМИ. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, актёр умер 15 октября. Когда ему стало плохо, его друзья позвонили в скорую помощь. Но диспетчер ответила, что машин нет, все на выезде.

«Причем здесь врачи Скорой помощи?! Конкретный врач, до которого этот запрос даже не дошел», — вопрошает Михаил Скляр.

Он отметил, что количество бригад скорой помощи, машин на линии, а также число ставок врачей и наличие медикаментов зависит от численности населения, обслуживаемого подстанцией. Более того, всё это является функцией государства.

Ранее по теме: Появилась полная запись разговора друга Марьянова с диспетчером скорой

«НЕ врачи виноваты в том, что мощность подстанции Скорой помощи не соответствует численности населения на вверенной территории. Ни врачи, ни фельдшеры, ни водители не виноваты. Виновато государство, которое финансирует Скорую помощь и здравоохранение в целом», — подчеркнул Михаил Скляр.

При этом он добавил, что скорая помощь «остается лучшей, несмотря на то, что врачей бьют в подъездах, а Госдума отклоняет законопроект о приравнивании ответственности нападения на врача скорой к нападению на сотрудника полиции». «Не надо в этой ситуации делать врачей «козлами отпущения», — призывает Михаил Скляр.

Также он отметил, что здоровье человека в 85% случаев зависит от него самого, от образа жизни. И лишь на 15% — от усилий медиков. По его словам, в сентябре Дмитрий Марьянов был на гастролях в Екатеринбурге. Тогда его экстренно доставили в клинику «с достаточно тяжелыми симптомами». Состояние Марьянова удалось нормализовать для того, чтобы он мог добраться до Москвы. Актёру были даны «категорические рекомендации заняться своим здоровьем».

Также по теме: Медицина в Свердловской области: Громкие заявления и горькая правда

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области жители жалуются на низкую доступность бесплатных медицинских услуг. В июне 2017 года их жалобы поступили на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. «Так плохо, как сейчас, не было никогда», — заявили граждане.

В частности, граждане сообщили президенту о переводе муниципальных учреждений в платные учреждения, о нерегулярном получении льготных лекарств. Кроме того, оптимизация скушала несколько учреждений. В Кировграде ликвидировали родильный дом, а в Алапаевске — морг.

Также закрыли роддом в Карпинске. А в Екатеринбурге ликвидированы второе терапевтическое отделение Центральной городской клинической больницы № 1 Октябрьского района и неврологическое отделение в детской городской больнице № 5.

Также по теме: «На Урале лечат не лучше»: реакция на вопрос Путину о медицине Заполярья

Оптимизация преследовала цель сократить число учреждений и сотрудников и довести оставшимся медикам зарплаты до уровня, обозначенного в «майских указах» президента России. Однако сами медики отмечают, что вынуждены зарабатывать своим здоровьем. Оклад одного из врачей больницы Каменска-Уральского — порядка 17 тыс. рублей, а ежемесячный доход — под 60 тыс. Но чтобы иметь эти деньги, нужно работать на износ.

О том, что заработки свердловских врачей пока не дотягивают до нужного уровня, говорит и официальная статистика. По данным за январь — июнь 2017-го средняя зарплата врачей была 54 923 рубля. А средняя зарплата по области составляла 30 906 рублей. Средний медицинский персонал получал в среднем 28 554 рубля — ниже, чем по стране (29 432).

Ранее по теме: Зарплаты врачей на Урале: красивые цифры и реальность

Кроме того, граждане жалуются на низкое качество медицинской помощи. На этом фоне скорая помощь, пожалуй, островок благополучия. Здесь работают действительно профессионалы, и, несмотря на различные трудности, они не оставляют нуждающихся в беде, оказывают им необходимую помощь.

Подобные проблемы — по всей стране. Активисты, общественники и политики уже назвали методы оптимизации здравоохранения России варварскими. При этом, как полагает оргсекретарь профсоюза медицинских работников «Действие» Андрей Коновал, она вполне может быть продолжена. По его словам, реальное финансирование отечественной медицины сокращается. У чиновников ещё есть шанс отказаться от курса удержания госучреждений на голодном финансовом пайке. В противном случае «никакие общественные слушания не спасут от сокращения медицинских учреждений и их структурных подразделений».

Также читайте: Минздрав вновь принялся ломать систему здравоохранения

А также: Плоды оптимизации: что губит медицину Южного Урала?