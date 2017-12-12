Сразу несколько фактов вредительства государственным природным ресурсам зафиксированы местными СМИ в Иркутской области, а также Алтайском крае и Республике Алтай. Причём во всех случаях главными антигероями историй являются граждане Китая.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

«После того, как в Иркутской области возрос поток туристов из КНР, в обществе вновь заговорили о китайской экспансии. В этот раз она проявилась в форме скупки земель на Байкале. На них китайцы строят гостиницы, зачастую нелегальные, для туристов со своей родины. Некоторые наблюдатели видят не просто передел местного туристического рынка, а стремление Китая прочно врасти в берега Байкала», — информирует ИА Иркутск онлайн.

За примерами далеко ходить не нужно. Буквально сегодня администрация Листвянки известила о намерении через суд запретить незаконное строительство на берегу Байкала.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Священный Байкал

Речь идет о незаконной стройке на участке по адресу Горького, 29. По данным прокуратуры, организовал её гражданин Китая. На территории вскрыты горные породы, изменен рельеф. По факту незаконного строительства проводится проверка, администрация отозвала у застройщика разрешение на строительство.

Но судя по словам начальника юридического отдела администрации Листвянки Виктора Синькова, нарушитель и не думает прекращать начатое. Редактор и фотограф «Иркутск онлайн» стали свидетелями того, как на протяжении всего дня 10 декабря на объекте велись строительные работы. Техника рыла землю на участке, рабочие жгли костер возле недостроенного здания.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал стал местом притяжения нерадивых китайских бизнесменов

«Требование о прекращении работ собственнику направлено, но собственник не реагирует. В дальнейшем администрация инициирует исковое заявление о прекращении строительства на данном земельном участке. Думаю, до конца этого года точно подадим», — отметил Виктор Синьков.

Между тем сами жители Листвянки не сомневаются в том, что на берегу Байкала вскоре вырастет отель и сразу же заполнится шумными гостями из Поднебесной.

«Немедленно потекут от них вонючие стоки в примитивный септик и мгновенно просочатся сквозь галечно-песчаный слой почвы в лиственничный залив: ведь канализации и очистных сооружений в поселка до сих пор нет», — досадует руководитель местного театра авторской песни Евгений Крафко. И таких проданных «кусков родины», по его словам, здесь много, а конкретно эти 15 соток на берегу Байкала проданы всего за 4,5 миллиона рублей.

Активно скупать земли и открывать бизнес в Листвянке и Ольхонском районе китайцы начали, когда из-за выгодного курса доллара пошел большой поток туристов КНР на Байкал. В 2016 году Иркутскую область их посетило свыше 150 тысяч, что почти на 60% больше, чем в 2015 году. В этом сезоне регион ждет из Китая нового прибавления туристов (на 40—50% больше, чем в 2016 году).

«Байкал наш отдают китайцам! Засилье их в Иркутской области и России», — сокрушается один из респондентов на сайте иркутского СМИ. Сами жители Листвянки собирают сейчас подписи против строительства турбаз на Байкале.

Но туристический бизнес — это еще полбеды. По опубликованному ниже видео можно составить более полное представление о цене иркутской «дружбы» с Китаем: срубленный лес тянется на десятки километров:

В аналогичной ситуации находится и Алтай. Граждане Китая попадают туда по автомобильной дороге через третьи страны — Казахстан и Монголию — и тоже уже начали активно скупать бизнес и выкашивать лес.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Незаконные рубки леса на Алтае

«Пилят у дорог и по берегам рек, в том числе — реки Бия, что неизбежно приведёт к усилению паводков в Бийске и Барнауле и ниже по течению. Это осложнит и общую ситуацию на рынке, поскольку с этой дешёвой древесиной не смогут конкурировать местные производители. А нехватка исконного леса в Горном Алтае приведёт к наплыву желающих поживиться за счёт Алтайского края и Бийска в частности.

Рубят пока что в Чойском и Турочакском районах. Там же и в Бийске строят общежития, пилорамы, базы лесопереработки. Занимается этим китаец На Чуньхун, имеющий вид на жительство», — отмечает член Алтайского отделения Русского географического общества Сергей Белоконь.

Кстати, о серьезности обстановки с хищническим потреблением природных ресурсов на Алтае говорит не только он.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дерево в Тягунском лесничестве Алтайского края

В связи с масштабной вырубкой ленточных сосновых боров вдоль автодороги регионального значения «Бийск — Артыбаш» на участке от села Тондошка до села Верх-Бийск Турочакского района действительно обострилось социальное напряжение. Как следует из петиции, подписи под которой собирают сейчас жители района, прокурору не удается доказать факт наложения границ земельных участков сельхозназначения, принадлежащих физическим лицам, и лесного фонда, принадлежащего Российской Федерации. Отказ в удовлетворении исков объясняется отсутствием установленных на местности границ земель лесного фонда (то есть право собственности Российской Федерации зарегистрировано в ЕГРП, но границы на местности не установлены).

Ситуацию, по словам местных жителей, усугубляет пассивная позиция министерства природных ресурсов и имущественных отношений Республики Алтай, представляющих интересы собственника земель.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Клеймённый ствол дерева в Тягунском лесничестве означает, что оно будет спилено

«За истекшие полтора года, что ведутся судебные тяжбы, представители министерства в судебных заседаниях не принимали участие. Также не предприняты шаги по установлению границ земельных участков на местности. Именно отсутствие границ у земельных участков лесфонда является камнем преткновения», — сказано в петиции жителей Турочакского района.

Между тем рубка леса вдоль автодороги, по их словам, ведется уже около года, но осенью 2017 года она активизировалась в разы. Не может беспокоить и то, что Турочакский район является территорией компактного проживания коренных малочисленных народов Сибири, чей быт и культура неразрывно связаны с лесом. Федеральный закон защищает их права, и вырубка леса противоречит основам их жизни.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Незаконно клеймённое для вырубки дерево в Тягунском лесничестве Алтайского края

Происходящее уже повлекло за собой сход граждан в селе Верх-Бийск, на котором начат сбор подписей в поддержку обращения к президенту страны. Не исключено, что за этим последуют новые митинги и иные манифестации.

«Возмущение жителей вырубкой лесных насаждений справедливо и обоснованно. Однако в сложившейся ситуации власти не могут запретить рубку, поскольку ее производит собственник земель. В Тондошке участки эти, ранее принадлежавшие сельхозпредприятию, с юридической точки зрения являются землями сельхозназначения, а не лесного фонда», — заявлял ранее глава Республики Алтай Александр Бердников.

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Он также подчеркнул, что власти региона ни в коем случае не уходят от этой острейшей проблемы.

«По моему поручению прокуратура и министерство природных ресурсов республики уже обращались в суд, где просили признать передачу земель с лесными насаждениями частной фирме незаконной. Суд не принял нашу сторону. Сегодня я дал поручение еще раз обратиться с иском в районный суд, чтобы приостановить вырубку леса до выяснения всех обстоятельств и окончания разбирательства», — подчеркивал Александр Бердников.

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Заметим, что в Алтайском крае проявления «китайской экспансии» наблюдаются не только в Бийском районе, но и Заринском и некоторых других. Уголовное дело о «лесном бизнесе» главы Новозыряновского сельсовета Анатолия Рубцова, расследование которого алтайская редакция ИА REGNUM провела год назад, сейчас рассматривается в суде.

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Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайский лес

В ходе разбирательства следствие подтвердило, что под предлогом заготовки дров для односельчан деревья в Тягунском лесничестве буквально «выкашивали». Только 2015 году лесниками обнаружено 5 перерубленных участков. Общая сумма ущерба от уничтожения более 400 сосен и берез, причиненная государству, оценена почти в 3 млн рублей. Лесорубами двигала корысть: не предназначенный для реализации лес они выгодно сбывали китайской фирме в Заринске.

Весьма примечательно, что хищническое истребление природных ресурсов России происходит в Год экологии и накануне президентских выборов.