Бизнес алтайского чиновника довели до суда: как лес китайцам продавали

Расследование ИА REGNUM помогло правоохранителям пресечь «лесной бизнес» главы одного из сельсоветов в Алтайском крае и довести до суда дело о масштабной незаконной рубке в Тягунском лесничестве

Барнаул, , 17:37 — REGNUM



Уголовное дело о «лесном бизнесе» главы Новозыряновского сельсовета Анатолия Рубцова, расследование которого алтайская редакция ИА REGNUM провела год назад, в скором времени рассмотрит суд. Как сообщила сегодня, 6 февраля, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова, помимо Анатолия Рубцова, по статьям, предусмотренным ч.3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору) и ч.3 ст. 191.1 УК РФ (перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере) будут судить также местного предпринимателя. Судя по всему, речь идет о напарнике главы — Викторе Кузнецове — который ранее пошел на сделку со следствием из опасений, что отвечать за переруб и торговлю краденым лесом с китайской фирмой придется ему одному.

Как уже сообщало ИА REGNUM, под предлогом заготовки дров для односельчан деревья в Тягунском лесничестве буквально «выкашивали». Только 2015 году лесниками обнаружено 5 перерубленных участков. Общая сумма ущерба от уничтожения более 400 сосен и берез, причиненная государству, оценена почти в 3 млн рублей. Лесорубами двигала корысть: не предназначенный для реализации лес они выгодно сбывали китайской фирме в Заринске.

Редакция ИА REGNUM выяснила, что лесозаготовкой Анатолий Рубцов занимался более 15 лет. А в 2012 году, после того, как селяне избрали его главой, он переоформил бизнес — ИП «Рубцов» — на сына, но любимое дело не бросил. «Максим (сын Анатолия Рубцова, прим. ИА REGNUM ) ничего не умеет, он только возил, да чурки катал. Пилил с корня и рубил всегда Рубцов-старший. В нашей бригаде еще работал тракторист. Но его наш глава в планы не посвящал — просто платил копейки за перевозку. Весь оставшийся от реализации лес мы везли китайцам. Зимой ездили к ним по 2−3 раза за месяц. Вырученные деньги за минусом издержек делили поровну», — ранее делился информацией Виктор Кузнецов.

Читайте также: «Отец, слышишь, рубит, а я отвожу»: как алтайский лес китайцам продавали

Его откровения и опубликованная ИА REGNUM статья помогли следствию: об этом алтайскому редактору Светлане Шаповаловой, которая тоже прошла экспертизу, сообщили следователи.

«Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю была проделана значительная и кропотливая работа по сбору и закреплению доказательственной базы: назначены и проанализированы результаты сложных комплексных судебных экспертиз, допрошено порядка 90 свидетелей, изъято и проанализировано большое количество документов, получены иные доказательства, свидетельствующие о совершении экологического преступления. В обеспечительных мерах судом по ходатайству следователя наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 2 миллионов рублей», — говорится с официальном сообщении, опубликованном сегодня.

Кстати, сам Анатолий Рубцов факта, что рубил лес, и не скрывал:

«Да, по выходным я ездил с сыном, я не отказываюсь от этого. Помогал рубить лес, но только клейменный», — заявлял он год назад в интервью ИА REGNUM. Не стал тогда Рубцов отрицать и то, что ему было известно: сын незаконно отвозил лес китайцам. Только вот его оценка деяний сына вышла гораздо мягче: «Ну это как бы не незаконно, но этого нельзя делать».

Чуть позднее глава признался: «Я не снимаю с себя вины, это мой сын — должен был его проинформировать». Но следователям СУ СК РФ по Алтайскому краю это признания явно мало. Они известили о направлении представления в администрацию района «в связи с ненадлежащей работой по исполнению федерального законодательства о противодействии коррупции».

Теперь степень вины главы лесоруба и его напарника должен определить суд.

Читайте ранее в этом сюжете: «Отец, слышишь, рубит, а я отвожу»: как алтайский лес китайцам продавали