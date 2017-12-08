Несмотря на мнение, что старт предвыборной кампании Владимира Путина вышел смазанным, уже сейчас очевидно, на какие электоральные группы решил делать ставку президент.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Во время встречи с коллективом Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) 6 декабря Владимир Путин подтвердил своё намерение баллотироваться на пост президента РФ в 2018 году, хотя за несколько часов до того на другом мероприятии ушёл от прямого ответа на этот вопрос. На ГАЗе его повторно задал рабочий Артём Баранов, который позднее говорил, что просто проявил инициативу, а не выполнял чьё-то поручение. Ровно пять лет назад работники такого же крупного предприятия «Уралвагонзавод» оказали масштабную поддержку Путину: лозунг с инициированного ими митинга «Трудяга Урал за Путина!» до сих пор помнят многие. В этот раз, видимо, решено сделать ставку также на трудяг, тем более и в самом вопросе от нижегородских рабочих прозвучало: «Ведь мы — за Вас, ГАЗ за Вас!». 13 предприятий группы ГАЗ на сегодня работают в восьми регионах. ГАЗ — это 40 тыс. сотрудников и 400 тыс. рабочих мест в смежных отраслях. С учётом членов семей это уже хороший «задел» для предстоящей предвыборной кампании.

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И хотя лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что «Путину надо было бы еще дольше тянуть с заявлением и сделать его в январе», чтобы «посмотреть, как засуетятся политические и экономические центры, посмотреть реакцию Запада», но время самое что ни на есть удачное.

Решение МОК о запрете российской команде участвовать в Олимпийских играх и предложение спортсменам из России принять участие под нейтральным флагом разбудило массы. В соцсетях, на форумах россияне начали активно протестовать против позиции МОК, сходясь во мнении, что это плевок в лицо и удар по престижу и самоуважению России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кастет

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На той же встрече с работниками ГАЗ 6 декабря Владимир Путин высказал собственное мнение о решении МОК. Он заявил, что «большинство из обвинений основано на фактах, которые никак не доказаны и являются в значительной степени голословными» и «основаны, главным образом, на показаниях человека, морально-этические установки и психическое состояние которого вызывают много вопросов». Этим заявлением президент РФ получил симпатии ещё части потенциальных избирателей.

Из-за того, что заявление Путина о выдвижении выглядело спонтанным и прозвучало не с трибуны, некоторые аналитики поспешили высказаться о некоторой смазанности старта предвыборной кампании.

«Никаких ярких лозунгов и никакого шоу вокруг выдвижения основного кандидата. Публика ждала громкого и чёткого заявления о выдвижении в президенты. Получилось же спокойно и выдержанно. Так что президентская кампания и дальше будет ситуативной, а политические администраторы и дальше будут отвечать «мы не знаем», — предполагает один из крупных федеральных телеграм-каналов «Устинов троллит» (22,1 тыс. подписчиков).

Позволю себе не согласиться с мнением о смазанности и ситуативности.

6 декабря президент выступил на церемонии вручения ежегодной премии «Доброволец России — 2017», где объявил 2018 год Годом волонтёрства. В этот же день был подписан указ «О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтёра)». Пока неизвестно, какие меры поддержки будут предприняты, этот план должно ещё проработать правительство РФ, но в указе рекомендовано органам исполнительной власти субъектов РФ осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого Года добровольца (волонтёра).

По слухам, изначально именно на форуме, где собрались порядка 15 тыс. активных молодых людей, с которыми главе государства строить будущее, и планировалось заявить о выдвижении. Между тем Владимир Путин ограничился обещанием принять решение в ближайшее время, но задал вопрос о поддержке.

«Это всегда для любого человека очень ответственное решение, потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной, защищённой, устремлённой в будущее. А достичь этих целей можно только при одном условии: если люди доверяют и поддерживают. В этой связи — вы мне задали вопрос через вашего ведущего — у меня вопрос к вам: если я такое решение приму, то вы и люди, близкие вам по духу, поддержите это решение?» — спросил президент у зала, который громогласно выразил свою поддержку, поддержав её овациями.

На форуме по сути был сделан задел под следующее выступление на заводе, куда Путин приехал в тот же день. И уже там прозвучало вполне логичное завершение ответа на вопрос, которое позволило ему разделить сопричастность на две крупные группы потенциальных избирателей. Теперь становится вполне очевидным, на кого именно будет делать ставку президент.

Первые, это как и пять лет назад, рабочие крупных предприятий, что очевидно и в особом доказывании не нуждается. Такого же мнения придерживается и политолог Александр Пирогов, который в комментариях ИА REGNUM отметил, что Владимир Путин «обозначил основную электоральную группу, на которую будет опираться во время кампании — людей труда в самом широком понимании».

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А вот вторая вероятная «движущая сила» предстоящей предвыборной кампании — это волонтёры, члены НКО.

В комментариях ИА REGNUM вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова отметила, что

«стиль президента — опираться на активную часть общества, на активные, здоровые общественные силы», и «при этом в один день он встретился с совершенно разными двумя аудиториями — добровольцами и рабочими», что «показывает, что у него есть реально широкая общественная поддержка, вне зависимости от социального класса, от круга их занятий».

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Ставки сделаны

«Третий сектор» (волонтёры, добровольцы, некоммерческие организации) на сегодня — это мощная «армия», и хороша она не только тем, что выступает связующим звеном между избирателями и кандидатом, но и тем, что в большинстве НКО все-таки трудятся за идею, а не за деньги. Это вам не административный ресурс, когда из-под палки, тут по большей части за идею, которая близка по духу, то есть работают по совести.

Nb-forum.ru НКО

К тому же не следует забывать про одобренный в конце ноября закон, по которому общественные палаты получили право направлять наблюдателей на выборы. Соответствующие поправки внесены в закон «О выборах Президента Российской Федерации». Таким образом, общественники уже становятся не только избирателями, связью с народом, но и теми, кто будет в числе прочих наблюдателей доказывать на местах легитимность выборов.

Например, в Чувашии с 2015 года Общественная палата республики совместно с НО «Российский фонд свободных выборов» работает по программе «Организация общественного наблюдения (контроля) за выборами в Российской Федерации». Запущен проект «Общественный контроль на выборах в Чувашской Республике», за три года реализации которого палатой подготовлены порядка 1 тыс. общественных наблюдателей. Потому как минимум в одном регионе задел под президентские выборы уже есть.

Но ставку на гражданское общество и активных россиян Владимир Путин сделал не вчера, об их поддержке он говорит в течение всего срока президентства. А 3 ноября 2017 года на гражданском форуме «Сообщество» он ещё расставил акценты для регионов, заявив, что «создавать благоприятные условия для развития некоммерческого сектора продолжат», а также обратил внимание глав регионов на то, что «нужно опираться на гражданскую активность», «вместе с общественными палатами создавать благоприятные условия для работы НКО в социальной и в других сферах».

"Граждане должны иметь широкие возможности для того, чтобы контролировать работу органов власти, влиять на повышение её качества, эффективность этой работы. Через различные механизмы, включая территориальное общественное самоуправление, добиваться учёта своих интересов. Те, кто здесь в зале присутствуют, делают с помощью так называемой мягкой силы, то есть предлагают решение, организуют работу по этим направлениям. Ещё раз хочу, чтобы меня в регионах услышали: грех не поддержать такие начинания», — заявил президент месяц назад.

Напоминание губернаторам было как никогда к месту. При оценке работы администраций субъектов Федерации в год президентских выборов Кремль начнёт учитывать и такой критерий, как поддержка социально ориентированных НКО (СОНКО). Напомним, что в задачи СОНКО, официально поименованных так законом от 2010 года, входит не только решение социальных проблем, но и развитие гражданского общества в стране.

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Работа с этой разновидностью НКО начнётся не с 1 января предстоящего года, а идёт с самого их появления, потому оценивать явно будет что.

По данным одного из институтов развития гражданского общества, в мире основную поддержку НКО оказывает государство, а в России ещё четыре года назад картина существенно отличалась. Только 5% от общего бюджета «третьего сектора» составляла госпомощь. Постепенно ситуация стала меняться, но вливать средства начали целенаправленно — в НКО с «социальной ориентацией». Например, если по итогам 2014 года в СОНКО государство по линии Министерства экономического развития РФ вложило 4,2 млрд рублей, то уже по итогам 2016-го эта сумма выросла до 11,32 млрд рублей.

На сегодня у «третьего сектора» основные источники — это гранты президента, региона, муниципалитета, пожертвования от граждан и донорские вливания от больших НКО к малым.

Есть ещё один не самый очевидный источник — это преимущество в бюджетных тендерах для социально ориентированных организаций. Оно прямо прописывается в извещениях во многих закупках, проводимых государственными предприятиями, министерствами и ведомствами. Бывает так, что данное преимущество прямо не даётся, но уточняется, что победитель обязан передать часть контракта (процент от стоимости) субподрядчику из СОНКО. Вот, например, при создании промплощадки в татарском моногороде Зеленодольске, где в августе 2017 года было одобрено создание территории опережающего социально-экономического развития, госзаказчик прописал и преимущество для данного вида организаций и оговорил, что, в случае победы в тендере компании не из их числа, работы в объёме 15% от цены контракта должны быть переданы субподрядчику из СОНКО или малого бизнеса.

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К слову, о финансировании НКО государством. В конце ноября 2017 года в стране были подведены итоги второго конкурса президентских грантов, в рамках которых между НКО поделили 4,4 млрд рублей. 84% от количества одобренных проектов пришлось на регионы, в результате чего господдержку получит 1 881 организация. Существенная доля из них «прописана» в ПФО. Примечательно, что крупные суммы по результатам второго конкурса президентских грантов получили некоммерческие организации, которые не просто реализуют какой-то разовый проект, а «собирают» вокруг себя другие НКО, обучают их, в хорошем смысле слова провоцируют гражданскую активность населения. Разом создаётся крупная общность из благодарных активистов, получивших президентские гранты.

По стране, если опустить обе столицы, третье место по количеству одобренных заявок досталось Татарии, глава которой Рустам Минниханов буквально на днях предложил жителям региона забыть все обиды и «оказать поддержку нашему будущему президенту страны». Из 2243 российских проектов, получивших финансирование, 69 были из республики. Более половины одобренных проектов приходилось на социальную сферу, охрану здоровья и поддержку проектов в области культуры и искусства. Самый крупный грант у Татарии был на сумму 11,7 млн рублей. Его получила благотворительная организация «Новый век», которая потратит его на социальную адаптацию и интеграцию трудовых мигрантов посредством продвижения и тиражирования модели комплексного подхода.

Kremlin.ru Глава Татарстана Рустам Минниханов

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На втором месте в ПФО по числу одобренных грантов оказалась Башкирия — 57 проектов на почти 60 млн рублей. Один из самых крупных грантов региона в размере 2 946 592 рубля выделен Фонду социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города» на способ систематизации и планирования развития деятельности СОНКО РБ.

«Качественное развитие НКО-сектора Республики Башкортостан на основе систематизированных по видам и формату деятельности успешных практик социально ориентированных некоммерческих организаций городов и сельских районов», — такая цель заявлена в проекте.

Еще более 1 млн рублей выделено РОО РМИ «Лига молодёжной политики» на проект «Молодёжный политический клуб», призванный «повысить гражданскую активность молодёжи и уровень её правовой и политической грамотности».

Нижегородская область также вошла в топ-10 второго конкурса президентских грантов. 38 нижегородским НКО выделят более 53,748 млн рублей. Всего от региона на второй этап было подано 185 проектов от СОНКО. Более 1,85 млн рублей получила Нижегородская региональная общественная организация поддержки экономики, здоровья, культуры и искусства «Роза ветров» на программу поддержки гражданских инициатив и социального предпринимательства. А 2,75 млн рублей будет затрачено на «развитие механизмов добровольческой адресной помощи людям старшего поколения, людям с ограниченными возможностями здоровья и детям социально уязвимых групп в десяти районах Нижегородской области». Цели проекта ОО «Нижегородская служба добровольцев» — «усиление роли организаций и институтов, осуществляющих работу с добровольцами в Нижегородской области, в реализации механизма адресной помощи людям старшего поколения, людям с ограничениями здоровья и детям социально уязвимых групп».

"По итогам двух конкурсов было привлечено более 100 млн рублей федеральных средств на развитие гражданского общества в регионе и решение социальных проблем. Этому способствует развитие партнёрства социально ориентированных НКО с органами местного самоуправления, органами государственной власти Нижегородской области», — заявил и.о. министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Роман Любарский, добавив, что на сегодня в области работает целевая программа по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.

За последние годы количество НКО, которые реализуют в Нижегородской области социальные проекты, выросло в два раза — с 131 в 2011 году до 267 организаций в 2017-м.

Чувашские НКО также не остались в стороне — 16 организациям будет выделено почти 21 млн рублей. 912,8 тыс. рублей из них будет потрачено на проект развития в регионе корпоративного добровольчества посредством привлечения действующей структуры Советов работающей молодёжи. Его авторы — ЧРОО «Центр социально-трудовой адаптации молодёжи «Перекресток». К слову, по последним опросам Центра социологии студенчества, кандидатуру Путина в качестве президента готовы поддержать порядка 70% молодёжи.

Самарский «третий сектор» по итогам двух конкурсов 2017 года получил 63 гранта на сумму более 112 млн рублей, из которых в рамках второго — 42 проекта на общую сумму более 64 млн рублей. Здесь отдельно стоит отметить проект городского благотворительного фонда «Фонд Тольятти» на сумму более 6,857 млн рублей. «Центр компетенций НКО: регион 63» призван сформировать новую среду для развития некоммерческого сектора городов Тольятти, Жигулевска, Октябрьска и Ставропольского района.

Ещё 2,085 млн рублей выделят на «повышение уровня устойчивости функционирования, качества предоставления услуг социально ориентированными некоммерческими организациями Самарской области, действующими в сфере социального обслуживания населения». Проект заявило ОО «Самарский областной профессиональный союз работников социальной защиты населения». А Самарская региональная молодёжная общественная организация «Центр социальных проектов» получила 1,91 млн рублей на «создание условий для развития добровольческого движения серебряных волонтёров в Приволжском федеральном округе». Проектом планируется охватить население от 50 лет, проживающее в 14 регионах ПФО.

В Саратовской области, по результатам второго конкурса, гранты получит 31 НКО. Их общая сумма — свыше 49 млн рублей. А в Ульяновской области по итогам второго конкурса были поддержаны 18 НКО, заявившие проекты на общую сумму около 30 млн рублей.

В Пензенской области финансовую поддержку окажут 12 проектам НКО в сумме от 434 тыс. до 2,9 млн рублей. Проект «Академия волонтёров» — площадка для обучения волонтёров основам добровольческой деятельности — получит поддержку на 458 тыс. рублей. Особенно он становится актуален в Год волонтёрства.

Получили финансовую поддержку в общем объёме 44,7 млн рублей и 25 некоммерческих организаций из Удмуртии. На формирование централизованной системы поиска и поддержки авторов гражданских инициатив в социальной и культурной сфере «ФАСТ.Революция» здесь будет выделено 2,85 млн рублей. Ещё более 798 тыс. рублей будет предоставлено на проект повышение профессионализма членов НКО путём обучения их навыкам социального проектирования, заявленный УРОО «Землячество «Эгра» для четырёх муниципалитетов республики.

Мордовские НКО получили одобрение по семи проектам на общую сумму 5,648 млн рублей.

В Марий Эл некоммерческим организациям из 98 заявок одобрили 13 на общую сумму более 14,5 млн рублей. Из них 1,97 млн рублей выделят Ассоциации субъектов общественного жилищного контроля «Центр общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Марий Эл» на проект по стимулированию СОНКО, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В Оренбургскую область уйдёт более 22 млн рублей. Кроме этого, 11 некоммерческих организаций Кировской области получат президентские гранты на сумму свыше 13 млн рублей. Всего же заявки были поданы от 62 НКО региона.

В Пермском крае 29 НКО получат 34,6 млн рублей из президентского фонда. При этом самый большой грант более чем на 5,28 млн рублей получил «Альянс фондов местных сообществ Пермского края» на развитие институтов гражданского общества. А 3,7 млн рублей выделено Пермскому центру развития добровольчества на то, чтобы наладить эффективный диалог по вопросам развития социальных инноваций и объединения соотечественников, проживающих за рубежом.

Мосты к НКО

Власти регионов ПФО 2018 года ждать не стали, существенно ранее начав налаживать мосты с СОНКО. А с этого предвыборного года некоторые и вовсе добавили «на проекты». К примеру, в Татарии объём грантов для НКО увеличат с 10 до 20 млн рублей в год. Также в этом году в республике стартовала подпрограмма поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2017−2020 годы. Объём её ежегодного финансирования — более 250 млн рублей, или более 1 млрд рублей за 2017−2020 годы.

Кроме того, увеличивается число республиканских премий за вклад в развитие института гражданского общества. Вместо пяти наград их станет восемь, из которых три получат граждане, а пять — юридические лица.

О том, что НКО отводится одна из значимых ролей в ПФО, можно сделать вывод и из ежегодных посланий глав регионов. Например, в 2017 году Рустам Минниханов одним из первых в стране и первый в округе обратился к депутатам и, как и год назад, не обошёл вниманием НКО.

«Правительству республики и главам муниципальных образований следует шире практиковать передачу исполнения государственных услуг некоммерческим организациям, поддерживать их стремление получать статус исполнителя общественно полезных услуг, совершенствовать формы их поддержки, включая создание ресурсных центров НКО», — заявил глава Татарии 21 сентября 2017 года.

А за год до этого в таком же послании он отметил, что «развитию гражданского общества способствует поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

"Необходимо смелее идти по пути передачи им части государственных функций, включая обеспечение доступа к предоставлению населению социальных услуг. Особая роль в данной работе отводится Общественной палате, ведомственным и муниципальным общественным советам», — резюмировал Минниханов в 2016 году.

В послании 2016 года глава Башкирии Рустэм Хамитов также уделил внимание вопросу НКО, заявив, что «в развитии гражданского общества важную роль играют социально ориентированные некоммерческие организации».

«В республике на их поддержку за последние три года направлено около 1,5 млрд рублей. В этой части Башкортостан — один из лидеров в стране. Необходимо расширять доступ НКО к средствам бюджета для более эффективного оказания социальных услуг, развития конкуренции в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты населения», — добавил он.

1 декабря в Ульяновске прошло заседание Общественного совета Приволжского федерального округа по развитию институтов гражданского общества. На нём поднимался и вопрос «повышение доверия населения к выборам, усиление гражданской активности». В связи с прозвучавшими опасениями, «кроме рисков внешнего воздействия на процесс голосования Совет рассмотрел и внутренние угрозы, в том числе готовящиеся попытки определенных групп провести кампании по делегитимации итогов голосования с использованием различных инструментов формирования общественного мнения, включая СМИ, интернет-ресурсы и социальные сети».

К слову, глава Татарии Рустам Минниханов в своих выступлениях про поддержку НКО довольно часто ссылается на президента РФ. Вот и 2 декабря 2017 года в рамках IV форума социально ориентированных НКО он заявил:

«Мы видим, какое большое внимание вопросам развития гражданского общества уделяет наш президент Владимир Владимирович Путин. На это направлены решение о допуске НКО на рынок социальных услуг, изменение процедуры и значительное увеличение объемов президентских грантов, принятие нового закона об общих принципах деятельности региональных общественных палат. Установку на высокий уровень взаимодействия власти и гражданского общества следует рассматривать как важнейшую стратегическую инициативу нашего лидера».

Минниханов в своём выступлении также добавил, что Общественная палата «более 10 лет выполняет роль важнейшего центра координации общественных процессов» и «все важные решения в республике принимаются с учётом авторитетного мнения экспертов Общественной палаты».

Общественные палаты — связующее звено или «третий лишний»?

Общеизвестно, что «один в поле не воин», но всегда ли такое объединение — благо? Возможность создавать Общественные палаты как консультативно-совещательный орган, который должен обеспечивать взаимодействие граждан и некоммерческих организаций с органами власти для защиты прав населения, появилась более десятилетия назад. На сегодня в каждом регионе страны есть этот орган, объединяющий под своей эгидой НКО.

Представители в палатах разные: кто-то деятельный, кто-то не особо, но дело не в этом, а в том, что на эти структуры делают ставку как на независимые, полагаясь на объективность. И формально, да, они независимы, зарплату члены палат не получают. А фактически даже аппарат Общественной палаты РФ создавался как федеральное государственное бюджетное учреждение, а сейчас является федеральным казённым учреждением. То есть содержание аппаратов оплачивается из бюджетов. ОП РФ, например, федеральному бюджету будет стоить в 2018 году 855 млн рублей.

По итогам 2016 года, в 40 общественных палатах работают отдельные аппараты, в 43 регионах деятельность общественных палат обеспечивается сотрудниками органов власти. А руководитель аппарата Общественной палаты с 2017 года назначается на должность и освобождается от неё главами регионов.

Kremlin.ru Владимир Путин встретился в Кремле с членами Общественной палаты VI состава. 2017

Сомнения в полной независимости возникают и при ознакомлении с законом, который вступил в силу с 1 января 2017 года. Он регламентирует порядок создания общественных палат, делая его единым для всей страны. До этого порядок формирования каждый регион устанавливал самостоятельно.

По этому закону треть состава палаты утверждается главой региона «по представлению зарегистрированных на территории региона структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений». Ещё треть утверждает законодательный орган региона, а оставшуюся часть определяют из кандидатов, которые представили местные общественные объединения с «пропиской» в регионе. Работать каждый состав будет по три года, а организационное, правовое, аналитическое, а также финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности региональной общественной палаты будет осуществляться аппаратом «как государственным учреждением или подразделением государственного учреждения субъекта Российской Федерации», финансовое обеспечение деятельности палаты и аппарата — расходное обязательство субъекта Федерации.

Получив право на наблюдателей, Общественные палаты должны будут обеспечить законность выборов уже в марте 2018 года. У оппозиции, чем ближе дата, тем чаще звучит вопрос, «а смогут ли такие наблюдатели быть объективны при нахождении на довольствии у бюджетов» и чем они, собственно, будут отличаться от пресловутого административного ресурса?

Вспоминается один из диалогов советского фильма «Бриллиантовая рука», хорошо иллюстрирующий «независимость»:

― Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа!

― А если…

― А если не будут брать, отключим газ!