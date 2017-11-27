Насыщенная неделя была в Татарии с 27 ноября по 3 декабря. В языковом вопросе поставили точку, оставив татарский в школах лишь в качестве добровольного. Всемирный конгресс татар, который ещё недавно активно ратовал за обязательность преподавания, на своём съезде на неделе довольно скромно обошёл данный вопрос, и его тут же обвинили «в беззубости». Министр образования и науки РТ все-таки ушёл в отставку: по официальной версии — в связи с переходом на новую работу, а по неофициальной — из-за провала языкового вопроса.

Anton Starikov Деньги

Депутаты в последнем чтении приняли бюджет на 2018 год, а на информационной повестке основным вопросом была идея объединения нескольких регионов Поволжья. В СМИ и соцсетях обсуждали, какой регион богаче и кто кого будет кормить в случае объединения.

Татарские депутаты, отклонив инициативу общественности о референдуме, на котором должны были рассмотреть вопрос возврата к прямым выборам мэра, получили схожую уже от своих коллег. В ней предложено не только избирать мэров Казани и Набережных Челнов на прямых выборах, но и запретить им совмещать должности председателя думы и главы администрации.

А последний оставшийся под временным управлением банк Казани «растерял» свои финансы — ЦБ РФ снизил «Тимер банку» уставной капитал с 3,3 млрд рублей до 1 рубля.

Языковая точка

Заседание Госсовета РТ 29 ноября было самым ожидаемым событием для общественности — все ждали, какое решение будет принято по обязательному преподаванию татарского языка в школах. На предыдущей сессии 8 ноября власти региона в категоричной форме заявляли, что будут ратовать за сохранение обязательных часов татарского языка в статусе государственного, потому озвученное 29 ноября решение стало вдвойне неожиданным. Выступая на сессии, прокурор республики Илдус Нафиков поставил точку в спорах об обязательности. Было уточнено, что хоть программой и предусмотрена возможность изучения государственного языка, но это будет происходить добровольно и по согласованию с родителями. Также было оговорено, что обучение займёт два часа в неделю.

«На днях Министерство образования Российской Федерации с учётом предложений руководства Татарстана разработало вариант учебного плана, где конкретизирована возможность изучения государственных языков республик (по всей территории страны) добровольно, на основе письменного согласия родителей (законных представителей) учащихся, в пределах до двух часов в неделю за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений», — заявил прокурор, предостерегая «горячие головы от незаконных действий и высказываний экстремистского характера» и предупреждая, что «они будут решительно и жестко пресечены, с чьей бы стороны ни исходили».

Подобное заявление властей о добровольности государственного языка в соцсетях и СМИ сразу назвали «беззубым решением».

Так как по предложению председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина прения решено было не открывать, то слова депутатам не дали, оставив за «кулисами» все возможные конфликты и высказывания.

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В день депутатского заседания Всемирный конгресс татар провёл расширенное заседание, но никаких острых и принципиальных заявлений по языку не прозвучало. Была отмечена лишь «значимость этого дня для судеб татарского языка», но надежды участников съезда не оправдались — Госсовет поставил точку в этот день, но явно не ту, на которую надеялись сторонники сохранения обязательного татарского в школах.

А на форуме «Деловые партнеры Татарстана» 30 ноября Рустам Минниханов заявил, что «есть проблема глобализации, многие языки исчезают», и назвал основным местом получения языковой практики ребёнка — дом и семью.

«Если мы сами не будем разговаривать на татарском языке, кому он будет нужен? Это очень серьезная проблема. У нас только 30% татар живет в Татарстане, остальные — за границами республики, там они никому не нужны. Если такие, как вы, люди не скажут, что нужно сохранить язык, традиции, нацию, религию, все это утратится», — резюмировал он, не затронув вопрос об отмене обязательности преподавания татарского языка в школах.

Wikiapril Михаил Бабич

1 декабря 2017 года заявление по вопросу изучения родных и государственных языков в региона России на заседании Общественного совета в в Ульяновске сделал полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич. Он уточнил, что «государственные языки республик и родные языки народов России — это совсем не одно и то же» и напомнил, что «многие годы эти два понятия отождествлялись между собой, даже подменялись в учебных планах образовательных учреждений».

"Есть родной язык народов России — язык, который может выбрать для себя каждый гражданин, а пока он несовершеннолетний — за него это определяют родители или законные представители. И государственный язык, в соответствии с нашей Конституцией, республики определяют самостоятельно в соответствии со своим законодательством. У нас 22 республики, в 21 одной из них введены государственные языки помимо русского. Но в соответствии с Конституцией РФ единственным языком Российской Федерации является русский язык. Государственные языки определяются законодательством в субъектах, родные языки — гражданином, родителями и законными представителями. На эту тему у нас в обществе было очень много дискуссий. Если их анализировать за последние годы, то они в значительной степени были политизированы и не отвечали реальному положению дел», — заявил Бабич, добавив, что «никто никогда в Российской Федерации не запрещал изучение родных и государственных языков».

Он также рассказал собравшимся о том, что «анализ международного законодательства показал, что ни в одной стране мира нет такого понятия, как «государственный язык региона».

Говоря о праве республикам устанавливать государственные языки он, между тем, добавил, что «право — это не обязанность».

«И каждый гражданин и родитель, законный представитель, имеют право выбрать, какой язык назвать родным и как изучать или не изучать государственный язык. Задача государства — обеспечить, безусловно, эту возможность. Что сегодня нашим законодательством полностью отрегулировано», — уточнил он, добавив, что из шести республик, которые входят в состав округа, в Мордовии, Удмуртии и в Марий Эл «эти вопросы были с самого начала абсолютно правильно отрегулированы региональным законодательством, и никогда с этим существенных проблем не возникало».

Что же касается Татарии, Башкирии и Чувашии, то, по словам Михаила Бабича, у них «проблемы с интерпретацией законодательства существовали достаточно продолжительное время».

"И что очень важно — хочу обратить ваше внимание — это не проблема сегодняшнего, вчерашнего дня. Это проблема, которая накопилась за всю нашу постсоветскую историю. Просто наступил момент, когда стало необходимо привести все в соответствие с российским законодательством. Почему этот момент наступил? Потому что количество обращений в прокуратуру, контрольно-надзорные органы, в адрес президента Российской Федерации имело очень значительные показатели. Это тысячи обращений от граждан, которые жаловались и обращали внимание главы государства, ведомств на нарушение российского законодательства и их прав на образование», — резюмировал он, выразив слова благодарности главам Татарии, Башкирии и Чувашии за то, что те «принимали очень взвешенные, очень мудрые государственные решения и в законодательствах регионов был наведен порядок».

Ещё одно важное событие, связанное напрямую с этой темой, произошло 4 декабря. Многомесячные слухи об отставке министра образования и науки РТ Энгеля Фаттахова завершились его уходом «на новую работу». Именно переходом на новое место работы объясняет появление нового министра пресс-служба главы региона. Хотя что сейчас, что ранее казанские СМИ со ссылкой на собственные источники среди причин отставки называли именно языковой вопрос.

Советский плакат, 1935 г Изучаем татарский язык

Депутат Госсовета РТ Рафис Бурганов, который официально с 4 декабря принял пост министра, еще только приступил к своим обязанностям, а в соцсетях уже высказывают свое недовольство кандидатурой нового министра. Первая претензия та же, что была к Фаттахову — отсутствие профильного образования. Несмотря на то, что Бурганов четыре года (с 2010 по 2014 год) занимал должность министра по делам молодёжи, спорту и туризму, а в 1998—1999 годах был заместителем министра экономики и промышленности региона, ни опыта в образовательной сфере, ни профильного образования у него нет. У нового министра два образования, одно по специальности «инженер-механик», второе по специальности «экономист».

Кроме того, как отмечают критики, «звёзд с неба» на своих прошлых министерских должностях Бурганов не хватал.

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Поговаривают, что бывший образовательный министр покидает рабочее место не один, а вместе со своим 37-летним заместителем — Ильдаром Мухаметовым. Последний пришёл в ведомство в сентябре 2014 года с должности директора одного из казанских лицеев. К слову, Мухаметов окончил факультет татарской филологии, истории и восточных языков Казанского государственного университета. Но официального подтверждения сведений по заместителю пока нет.

Объединить нельзя оставить

Несколько потеснила в главной информационной повестке республики языковой вопрос идея по объединению регионов, озвученная бывшим министром финансов РФ, а ныне главой Комитета гражданских инициатив Алексеем Кудриным.

Напомним, на Общероссийском гражданском форуме велись разговоры о возможном укрупнении регионов, например, через слияние Казани с Самарой и Ульяновском.

Активная дискуссия по этому вопросу развилась в социальных сетях и казанских СМИ.

В комментариях изданию «Реальное время» руководитель Центра прикладной урбанистики Святослав Мурунов назвал предлагаемую схему развития агломераций окончательным переходом «к государственному централизованному управлению, распределению (сверху вниз) ресурсов и девелоперско-банковской экономике (кредитуем, строим и продаем)», а саму идею разговором «об управляемости и псевдоразвитии за счет концентрации населения».

Также негативно об идее Кудрина высказался и заведующий кафедрой социологии, политологии и менеджмента КНИТУ имени Туполева Владимир Беляев.

«Казань, Ульяновск и Самара находятся слишком далеко друг от друга. И экономической целесообразности в этом нет. Казань может стать мегаполисом, объединив в себе Зеленодольск и Иннополис. Всё остальное слишком далеко», — цитирует его слова РБК.

В соцсетях есть как мнения за, так и мнения против данного предложения.

«Один из них (городов, предлагаемых к объединению — прим. ИА REGNUM ) — донор для других городов», — отмечает анонимный пользователь, и это мнение на сегодня является самым распространённым.

Другой пользователь соцсетей выступает за естественный процесс объединения тех городов, где это возможно.

«Все должно идти естественным путем, а не в приказном-административным», — резюмирует он.

Ещё один житель республики вовсе предложил объединить Казань не с Ульяновском и Самарой, а с Башкирией и Оренбургом.

А телеграм-канал Татарии «Башня Сююмбике» пошёл дальше и предположил, что «основная цель объединения субъектов — переложить дотационные регионы на плечи экономически благополучных соседей».

"Таким образом федеральный центр решает главную проблему — отсутствия денег в стране. Примеры уже были. Объединение сильной Пермской области с депрессивным Коми-Пермяцким автономным округом. Или объединение Иркутской области с Усть-Ордынским Бурятским автономным округом. Заметьте, путём референдумов. Правда, экономического чуда не случилось», — добавляет телеграм-канал.

Телеграм-канал Шалтай-Бабай отметил, что «косвенно о грядущей реформе территорий свидетельствуют разговоры инсайдеров об упразднении федеральных округов».

Оценивая возможность объединения с кем-либо из соседей Татарии, авторы канала уточнили, что неплохие перспективы имеет слияние двух республик — Татарии и Башкирии.

«С одной стороны, проект объединения Уфы и Казани может всколыхнуть много политических застарелых проблем, но если посмотреть на него отстраненно, то вырисовывается очень интересная картинка. Оба субъекта имеют примерно одинаковую экономическую базу — это плюс, у двух тюркских народов много общего, начиная с языка, тоже плюс. Конечно, есть немало разделяющих факторов, но мы пока смотрим на то, что сможет объединить две республики. Несмотря на явные противоречия с федеральным центром, у Минниханова сильные позиции как эффективного управленца — Татарстан в пятерке прибыльных регионов. Позиции Рустэма Хамитова, очевидно, слабее, хотя Башкирия по экономике не отстаёт», — добавляют авторы канала.

Дискуссия в регионе вокруг темы укрупнения продолжается.

Прямые выборы мэра: за и против

Уже семь лет в двух самых крупных городах Татарии мэров не избирают народным голосованием, а выбирают из числа депутатов, и голосуют за кандидатуры коллеги выдвинутых. Исправить эту ситуацию некоторое время назад взялась инициативная группа из более 20 представителей общественности. 29 ноября их просьбу о проведении референдума по вопросу возврата к прямым выборам мэров рассмотрели на заседании Госсовета РТ. Рассмотрели, покритиковали и отклонили с формулировкой, что в прилагаемой документации есть нарушения республиканского и федерального законодательства.

Fendes Ансамбль Казанского Кремля

Зампредседателя Госсовета Римма Ратникова заявила, что работающая сегодня модель управления работает продуктивно.

«Нами был изучен мировой опыт. В Германии, например, большинство земель избирают муниципальную власть через представительные органы. В Нидерландах она назначается правительством. Схемы разные», — добавила она, уточнив, что предложение инициативной группы «недостаточно четко сформулировано».

В этот же день стало известно, что фракция КПРФ подготовила собственный законопроект на эту тему. Его суть в том, чтобы, миновав референдум, внести в республиканский закон о местном самоуправлении нормы, которые возвращают для мэров Казани, Набережных Челнов и глав Нижнекамского и Альметьевского районов прямые выборы. Кроме того, документом вводится запрет на одновременное занятие двух кресел — председателя городской думы и главы местной администрации. Избранному лицу придётся выбирать между двумя должностями.

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«Законопроект Прокофьева и К вряд ли будет принят. Сейчас глав муниципальных образований выбирают из числа депутатов они же сами. Потенциальным главам не выгодно выходить на прямые выборы. Как правило, муниципальные советы состоят из представителей бизнеса, работников бюджетных учреждений, которые зависят от главы. А обычные граждане могут не поддержать «правильную» кандидатуру, ежедневно сталкиваясь с нерешенными проблемами своего муниципального образования», — предполагает издание InKazan.

Главный по финансам

Основной финансовый документ для Татарии на 2018 год был принят 29 ноября. Особых неожиданностей к последнему чтению не произошло. Дефицит республиканского бюджета на 2018 год составил 2,658 млрд рублей при доходах 202,683 млрд рублей и расходах — 205,342 млрд рублей. Относительно первоначальной редакции и доходы, и расходы выросли на 6,278 млрд рублей за счёт «уточнения объема средств, выделяемых из федерального бюджета по различным направлениям». К последнему чтению было подано 262 поправки, 242 из которых от кабинета министров республики.

Anton Starikov Деньги

По словам председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Леонида Якунина, поправки депутатов также были проработаны — «ряд депутатских поправок поддержаны», а по другим «даны необходимые поручения по включению их в программы дорожного строительства, капитальных вложений и другие инвестиционные программы».

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Опустились до рубля

27 ноября стало известно, что Центробанк РФ до минимума снизил размер уставного капитала для последнего оставшегося под временным управлением в Татарии банка. «Тимер банк», где в конце августа 2016 года уставной капитал был увеличен до 3,3 млрд рублей, на сегодня «растерял» свои капиталы. Снижение их до рубля было сделано из-за того, что собственный капитал банка к этому периоду имел отрицательное значение.

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Ранее дважды санируемый банк ждёт нового «спасателя», старый в лице ООО «Новая нефтехимия» уже не пригоден, так как сам находится на одном из этапов банкротства.

Среди самых вероятных претендентов на эту роль называют банк «Российская финансовая корпорация», созданный в 1993 году президентским указом. На сегодня его единственным владельцем является «дочерняя» компания Ростеха — АО «Рособоронэкспорт».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в числе соучредителей ООО «Новая нефтехмия» экс-председатель правления ТФБ Роберт Мусин, в отношении которого возбуждено два уголовных дела по мошенничеству и злоупотреблению полномочиями.