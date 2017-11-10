Анастасия Степанова, , 11:51 — REGNUM

В Татарии расходная часть бюджета региона на 2018 год почти полностью состоит из программных обязательств — на 32 госпрограммы республики будет затрачено свыше 178,6 млрд рублей. Это 89,7% от всех расходов (199,06 млрд рублей). Но не по всем программам определены источники финансирования. Кроме того, по 20 из них траты будут меньше, чем в 2017 году, и по трём действующим программам финансирование пока не предусмотрено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Главный финансовый документ, по которому республика будет жить в 2018 году, пока принят только в первом чтении, 22 ноября на сессии Госсовета РТ его рассмотрят во втором чтении. На днях министерство финансов РТ опубликовало проект «Бюджета для граждан», который представляет собой в 20 раз ужатый вариант проекта и призван рассказать, на какие нужды и сколько средств будет израсходовано. К слову, Минфин РФ по итогам 2017 года назвал брошюру Татарии в числе лучших практик развития «Бюджета для граждан».

Бюджетные параметры

В консолидированном бюджете региона доходы на 2018 год прогнозируются в объёме 236,5 млрд рублей, расходы составят 239,1 млрд рублей. Из них на республиканский бюджет придётся: 196,405 млрд рублей доходов, из которых налоговые и неналоговые доходы составят 183,943 млрд рублей, остальное — безвозмездные поступления, 199,064 млрд рублей придётся на расходы при дефиците 2,658 млрд рублей. Относительно 2017 года доходная часть снизится на 14,5% (с 229,681 млрд рублей), в том числе почти в 2,5 раза сократятся безвозмездные поступления федерального бюджета — с 25,592 млрд рублей до 12,319 млрд рублей, но при этом в 2018 году подходит срок возврата бюджетных кредитов в объёме 2,3 млрд рублей. В 2019—2020 годах спад безвозмездных отчислений из казны РФ будет все меньше и меньше — до 11,500 млрд рублей и 9,868 млрд рублей соответственно.

В налоговом сегменте также не всё радужно. Прогнозное снижение поступлений от налога на прибыль организаций составит 2,9 млрд рублей — с 74 млрд рублей в 2017 году до 71,1 млрд рублей в 2018 году. Существенный спад, сразу на 9 млрд рублей, ожидается и по акцизам на подакцизные товары, произведённые в РФ, — с 32,311 млрд рублей до 23,323 млрд рублей. Немного уравновесить снижение по другим налогам надеются за счёт увеличения почти на 3,3 млрд рублей собираемости налога на имущество организаций: с 22,226 до 25,502 млрд рублей.

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Стоит отметить, в своём докладе в октябре 2017 года министр финансов РТ Радик Гайзатуллин заявил о том, что в четвёртом квартале 2017 года снижение главного источника дохода казны — налога на прибыль может составить более 5 млрд рублей к аналогичному периоду 2016 года. По итогам исполнения бюджета за январь — сентябрь 2017 года в ряде районов республики отмечался спад по налогам на доходы физлиц (его доля в доходной статье была 27%) и недобор земельного налога.

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Не последнее значение в причинах «провисания» собираемости различных налогов в Татарии имеют налоговые льготы и преференции, установленные для привлечения инвесторов властями региона. Так, по налогу на прибыль организаций в части зачисляемой в бюджет региона на 2018 год потери от компаний, реализующих инвестиционные проекты, составят 192,547 млн рублей (против 14,144 млн рублей в 2017 году), от резидентов ТОСЭР и ОЭЗ «Алабуга», «Иннополис» — 284,082 млн рублей, что на 137,467 млн рублей больше, чем в 2017 году. Планируются также льготы и по налогу на имущество организаций — около 2,418 млрд рублей. В целом потери по всем видам льгот на 2018 год спрогнозированы на уровне 2,894 млрд рублей — против 2,247 млрд рублей в 2017 году.

В 2018 году также почти в 2,5 раза прогнозируется спад неналоговых доходов — с 11,715 млрд рублей в 2017 году до 4,529 млрд рублей. Наибольшее снижение ожидают по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства — с 4,400 до 1,552 млрд рублей. Сюда в том числе входит плата за пользование общежитием, доходы от медуслуг в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования и доходы медучреждений от услуг, которые предоставляются матери в период беременности, а позднее ей же и ребёнку в период родов и после него.

Треть — на образование

В основных отраслях экономики республиканского бюджета расходы будут выглядеть следующим образом. Наибольшая доля средств (27,7% от всех расходов) определена на образование — 55,183 млрд рублей (против 44,557 млрд рублей в 2017 году). После него следуют расходы на социальную политику — 41,978 млрд рублей (39,482 млрд рублей — в 2017 году), по статье «национальная экономика» предусмотрено почти в 2,5 раза меньше, чем в 2017 году, — 33,393 млрд рублей против 72,161 млрд рублей.

В сегменте социальной поддержки повышение расходов ожидается далеко не по всем категориям и обязательствам, хотя общий объём мер поддержки и вырастет — с 32,88 млрд рублей до 35,65 млрд рублей. К примеру, предполагается снизить количество получателей ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла, составляющее 669 рублей на человека, — с 2,8 до 2,4 тыс. получателей при сокращении расходов с 23,108 до 20,538 млн рублей. А размер соцвыплаты на проезд ограничили ещё в сентябре 2017 года: из пенсионеров выделили группу с доходом более 25 тыс. рублей и сократили им госопомощь вдвое — с 180 до 90 рублей в месяц. При этом социальный проездной с 1 января 2018 года подорожает с 448 до 466 рублей.

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Здравоохранению, финансирование которого в 2017 году составляло 11% бюджетных расходов, планируется выделить 22,496 млрд рублей, то есть чуть больше, чем в 2017 году (21,405 млрд рублей), но в последующие два года данная строка будет существенно уменьшаться и в 2020 году составит 19,822 млрд рублей. Для сравнения: в 2016 годУ на неё выделяли 34,763 млрд рублей.

Наибольший «финансовый удар» в этом секторе ждёт раздел «стационарная медицинская помощь». Расходы на него сократят более чем в два раза — с 6,262 млрд рублей в 2017 году до 2,790 млрд рублей в 2018 году. Резкое сокращение расходов на амбулаторную помощь ожидается в 2019 году — до 2,058 млрд рублей при объёме финансирования в 2018 году 5,006 млрд рублей. А в 2020 году на эти цели предусмотрено порядка 1,532 млрд рублей.

Замыкает топ-5 самых крупных расходов бюджета Татарии-2018 строка «жилищно-коммунальное хозяйство» — 10,933 млрд рублей (против 14,992 млрд рублей в 2017 году). Сокращение объёмов финансирования по ней начинается с 2018 года и будет продолжаться ещё два года: до 10,187 млрд рублей в 2019 году и до 9,543 млрд рублей в 2020-м.

Отметим, с 2018 года в Татарии также планируется постепенное снижение расходов на межбюджетные трансферты общего характера местным бюджетам — до 9,385 млрд рублей с 11,684 млрд рублей. В 2019 году сумма снизится до 9,301 млрд рублей, а в 2020 году — до 9,202 млрд рублей.

А вот расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд в 2018 году вырастут на 5,29 млрд рублей — с 33,719 млрд рублей до 39,010 млрд рублей. «Подорожает» и содержание органов власти — в 2018 году на это планируется потратить 1,54 млрд рублей, в 2019 году — 1,585 млрд рублей, а в 2020 году — 1,635 млрд рублей. Среди причин «утяжеления» расходной статьи — повышение денежного содержания, которое планируется за 2018−2020 годы сделать трижды на 4%.

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Разобрали на проекты

На 2018 год общий объем расходов на госпрограммы составит 178,636 млрд рублей (в 2017 году было 223,401 млрд рублей).

При этом самыми дорогостоящими на следующий год будут программы «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014—2020 годы» — 44,637 млрд рублей (в 2017 году — 39,577 млрд рублей), «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014—2020 годы» — 25,509 млрд рублей (на 2017 год — 24,578 млрд рублей) и «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года» — более 36,28 млрд рублей (в 2017 году — 33,765 млрд рублей).

Отметим, по последней госпрограмме хоть и предусмотрены существенные расходы, но 44,7% от общего объёма расходов на неё остаются с неопределёнными источниками финансирования.

4 октября 2017 года кабинет министров РТ внёс в данную программу поправки, и в конечном итоге из общего объёма финансирования на все годы 741,62 млрд рублей с неопределёнными источником финансирования остались 331,78 млрд рублей. На 2018 год из них приходится 59,641 млрд рублей, на 2019 год — 66,028 млрд рублей и на 2020 год — 72,129 млрд рублей.

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По образовательной программе, несмотря на то, что финансирование по ней прописано только из бюджета республики, также прописаны «финансово-экономические риски: недофинансирование мероприятий программы, в том числе со стороны муниципалитетов, образовательных организаций». А плановый объём расходов на социальную программу при разработке проекта бюджета уменьшили на 182 млн рублей. В августовской корректировке 2017 года на следующий год на неё планировали потратить 25,691 млрд рублей. Также, если верить последней редакции программы, в отличие от текущего года на 2018-й по ней не предполагается софинансирование со стороны Пенсионного фонда и средства из внебюджетных источников.

Между тем расходы на программу «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014—2020 годы», наоборот, должны вырасти с 49,477 до 58,660 млн рублей, а по программе «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014—2019 годы)» — с 26,330 до 42,097 млн рублей. Но в последний год реализации по ней траты снова уменьшатся до 31,298 млн рублей.

Примечательно, на программу «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014—2020 годы» финансирование из казны региона планируют уменьшить относительно 2017 года — с 164,5 млн рублей до 141,250 млн рублей и до 122,14 млн рублей в 2019 году.

Напомним, языковой вопрос остро встал в регионе после поручений президента РФ Владимира Путина, по которым Генпрокуратура и Рособрнадзор должны проверить добровольность изучения татарского языка в школах. После этого родители школьников начали массово отказываться от данного предмета, число заявлений достигает почти трёх тысяч. В образовательных учреждениях выявили нарушения и обязали руководителей привести учебные планы в соответствие с федеральным законодательством. Это привело к разделению общества на противников и сторонников обязательного изучения татарского языка в школах.

8 ноября 2017 года на сессии Госсовета РТ министр образования и науки Татарии Энгель Фаттахов подтвердил, что в республике на обучение русскому языку в школах отводилось на два часа меньше рекомендованных. Кроме того, он признал, что «методика преподавания татарского языка далека от совершенства». Власти также заверили на сессии, что в дальнейшем изучение родных языков будет происходить по доброй воле, а вот татарский как второй государственный попытаются сохранить в объёме два часа в неделю для всех классов кроме старших. Для этих целей выдвинута инициатива по включению норматива в федеральный государственный образовательный стандарт.

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На культуру в рамках госпрограммы «Развитие культуры Республики Татарстан на 2014—2020 годы» расходы сократятся с 8,605 до 5,867 млрд рублей. Также существенно меньше потратят в 2018 году и на обеспечение качественным жильём и услугами ЖКХ населения по профильной программе, рассчитанной до 2020 года: снижение затрат с 16,961 до 10,486 млрд рублей. На вопросах охраны окружающей среды также решено «сэкономить» — финансирование программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014−2020 годы» снижается с 1,522 млрд до 427,68 млн рублей. В 2,5 раза меньше выделят в 2018 году на госпрограмму «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014−2022 годы» — 13,859 млрд рублей против 35,658 млрд рублей, и почти в два раза меньше на «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013—2020 годы» — 12,979 млрд рублей против 22,473 млрд рублей.

В основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее — «Основные направления») отмечается, что «необходимо продолжать повышать роль программно-целевого планирования с использованием таких его преимуществ, как повышение обоснованности бюджетных ассигнований на этапе их формирования, обеспечение их большей прозрачности для общества и появление более широких возможностей для оценки их эффективности».

Программное планирование власти обосновывают тем, что этот способ позволяет достигать стратегических целей «в условиях ограниченных финансовых ресурсов».

Как ещё пополнят казну?

Одна из причин подвешенности вопроса финансирования программ скрывается в федеральных изменениях бюджетного законодательства.

«С 2018 года ожидается снижение федеральной доли при финансировании программ, проектов и мероприятий, реализуемых на территории Республики Татарстан, при одновременном увеличении доли бюджета республики», — отмечается в «Основных направлениях».

Неудивительно, что, кроме привычных инструментов в виде налогов и безвозмездных поступлений, в республике активно развивается самообложение как источник наполнения консолидированного бюджета. К примеру, по итогам за семь месяцев 2017 года на Татарию из 208,7 млн рублей, собранных в этой форме по всей стране из карманов жителей для финансирования насущных нужд в сельских поселениях, приходилось 193 млн рублей.

Еще один путь для наполнения казны, выбранный Татарией на 2018 год, — это «оказание государственных услуг на конкурентной основе с активным вовлечением в этот процесс негосударственных организаций». Следует напомнить, что с 2018 года администрации регионов будут рейтинговать еще и по тому, насколько качественно они поддерживают социально ориентированные НКО, потому следует ждать дальнейшего перехода социальных услуг в «некоммерческие руки».

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Ещё один дополнительный доходный источник просматривается в следующей строке «Основных направлений» — «следует сохранять повышенное внимание к вопросам получения государственными (муниципальными) организациями доходов от оказания платных услуг». Не лишним будет напомнить то, что поликлиники, больницы, а также образовательные учреждения в основе своей — это именно государственные организации. Созвучно данное заявление и с тем, что сделал президент РФ Владимир Путин 15 октября на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи. Он заявил о возможнотси софинансирования населением медицинских услуг и обосновал это необходимостью, чтобы «человек понимал свою ответственность за своё собственное здоровье».

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Прогноз на сдержанность

Планы на 2018 год относительно их же, но установленных при подготовке проекта бюджета 2017 года, были откорректированы в свете новых веяний экономики. Например, большое влияние на живущий от нефтяной отрасли регион, а Татария именно таковым и является, окажут налоговые «инновации» 2018 года. Среди них — перераспределение акцизов на нефтепродукты, при которых доля региона снизится до 57,4% в 2018 году (с 61,7%). Ожидается также спад собираемости налогов на прибыль.

Пересмотр прогноза привёл к тому, что из-за «более сдержанных темпов роста» в республике фонд зарплаты на 2018−2019 годы был снижен. Между тем рост, хоть и сдержанный, по данной статье расходов в регионе будет с 517,4 млрд рублей в 2018 году до 594,4 млрд рублей в 2021 году.

Из тех «инноваций», что затронут доходы населения, следует отметить и корректировку прожиточного минимума. Вместо первоначального прогноза на уровне 8962 рублей на 2018 год его запланировали в размере 8770 рублей. Для справки: на третий квартал 2017 года он составил 8 669 рублей при минимальном потребительском бюджете (реальных минимальных расходах жителей) на уровне 14 466 рублей.

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Напомним, величину прожиточного минимума как отправную точку используют для определения статуса малоимущих и начисления мер господдержки.

Обосновали республиканские власти данную корректировку тем, что замедлился темп роста инфляции. Между тем, по данным Татарстанстата, на качестве жизни в положительную сторону это не отразилось — реальные доходы населения снижались два последних отчётных месяца относительно друг друга и итогов за 2016 год (за август 2017 года относительно августа 2016 года показатель был 95,3%, а за июль — 98,7%). Рост реальной зарплаты в регионе, по словам председателя Федерации профсоюзов РТ Татьяны Водопьяновой, прекратился ещё в конце 2014 года. Между тем, по данным Татарстанстата, индекс потребительских цен в сентябре 2017 года к этому же месяцу 2016 года составил 102,4%. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в сентябре в Татарии относительно начала года выросла на 2,5% и составила 12 834,4 рубля (из них 3303 рубля — это минимальный продуктовый набор, подорожавший на 1,2%). Для сравнения: средняя пенсия в регионе составляет 12 448 рублей, а социальная — 7893,7 рубля. Получателями последней являются порядка 80 тыс. граждан, а всего пенсионеров в регионе 1,124 млн человек — 29,1% от общей численности жителей республики (3,88 млн человек).

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В социальной сфере 2018 год пройдёт под эгидой «майских указов президента РФ о повышении зарплат бюджетников». Планомерное повышение зарплат работников государственных и муниципальных бюджетных, автономных учреждений, а также органов государственного и муниципального управления планируют в три этапа — по 4% каждый год 1 октября. Такую же схему утвердили для стипендий, различных денежных выплат отдельным категориям льготников, а также для тарифов на коммунальные услуги.

Для тех профессий, что упомянуты в указах президента, ориентир сделан на соответствующие дорожные карты.

Некоторые строки расходов и доходов бюджета 2018 году будут откорректированы 22 ноября в рамках второго чтения проекта, но общая картина изменится несущественно.

В целом в консолидированном бюджете Татарии ожидается снижение доходов из расчёта на 1 гражданина до 60 527,77 рубля (с 69 281,95 рубля в 2017 году) и расходов — с 72 114,68 рубля до 61 199,57 рубля.