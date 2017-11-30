Глава Крыма Сергей Аксенов назвал мост через Керченский пролив «дорогой жизни», благодаря которой полуостров получит преимущества. А тех, кто призывает запретить строительство, наверное, «зависть душит».

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост из космоса

«Это, наверное, зависть душит людей, которые вот так говорят, поскольку понимают, что Крым благодаря мосту получит преимущества. Для Крыма это дорога жизни, в этом сомнений нет», — заявил Аксенов сайту телеканала «Звезда».

Аксенов также отметил, что мост будет построен вне зависимости от чьего-либо мнения. Так он ответил на слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что строительство моста через Керченский пролив негативно скажется на экономике страны.

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Министр ранее заявил, что из-за моста в портах Мариуполя и Бердянска снижается грузооборот и уменьшается загрузка зерновых терминалов. Однако это заявление беспочвенное: если посмотреть на грузооборот через российские порты, то он уже в пять раз выше, чем через украинские, поскольку Россия создает для этого все условия, сказал сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Кроме того, Украина не имеет никакого основания с точки зрения международного права как-то мешать строительству моста, поскольку международные иски реализуются исключительно по отношению к международным водам, а за те несколько лет, что Крым снова находится в составе РФ, Азовское море и Керченский пролив стали внутренними.

Most.life Крымский мост. Установка автодорожного арочного пролета на фарватерные опоры. Октябрь 2017

В вопросе о «запрете» строительства моста в Крым Киев фактические поддержали США. Посол США на Украине Мари Йованович подтвердила версию Киева о том, что мост помешает транспортной системе Украины.

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По ее мнению, Керченский мост неким образом ограничит возможности доставки грузов в украинские порты на побережье Азовского моря и затруднит транспортировку украинского угля, зерна и металла на внутренние и внешние рынки. Дипломат подчеркнула важность «свободного доступа» Украины к своим портам, к собственному имуществу и природным ресурсам, не пояснив, в чём именно Керченский мост стесняет украинские порты, производителей и торговцев.

В любом случае, считают эксперты, во-первых, строительство моста не остановится, несмотря ни на какие заявления и угрозы санкций. Во-вторых, согласно международному праву, ширина территориального моря России составляет 12 миль. Поэтому строительство моста ведется исключительно в территориальных водах России, и именно Киев должен был согласовать с Москвой вопросы судоходства в Азовском море.

Никаких же сигналов в вопросе о согласовании строительства от Украины не поступало. Наоборот, в Киеве долго не хотели верить в реальность стройки и называли ее «пропогандистским фейком». А раз строительства «не существует», то и согласовывать, например, высоту моста, в Киеве, видимо, не считали необходимым.

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Теперь же, когда мост становится реальностью, остается только заявлять о необходимости санкций. Напомним, ранее в Киеве сообщали, что подадут иск в суд к России по поводу «затрудненного» доступа к портам. Было это заявлено в начале августа, однако никаких движений в эту сторону Киев так и не сделал.

Дело, видимо, в том, что на сегодняшний день практика судебных решений международных организаций по спорам Украины с Россией такова, что Украина проигрывает все инициированные ею суды. И суд по Керченскому мосту, если Киев всё-таки удосужится его организовать, будет иметь аналогичную перспективу.