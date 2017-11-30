«Дорога жизни» в Крым вызвала зависть у Киева
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал мост через Керченский пролив «дорогой жизни», благодаря которой полуостров получит преимущества. А тех, кто призывает запретить строительство, наверное, «зависть душит».
«Это, наверное, зависть душит людей, которые вот так говорят, поскольку понимают, что Крым благодаря мосту получит преимущества. Для Крыма это дорога жизни, в этом сомнений нет», — заявил Аксенов сайту телеканала «Звезда».
Аксенов также отметил, что мост будет построен вне зависимости от чьего-либо мнения. Так он ответил на слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что строительство моста через Керченский пролив негативно скажется на экономике страны.
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Министр ранее заявил, что из-за моста в портах Мариуполя и Бердянска снижается грузооборот и уменьшается загрузка зерновых терминалов. Однако это заявление беспочвенное: если посмотреть на грузооборот через российские порты, то он уже в пять раз выше, чем через украинские, поскольку Россия создает для этого все условия, сказал сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Кроме того, Украина не имеет никакого основания с точки зрения международного права как-то мешать строительству моста, поскольку международные иски реализуются исключительно по отношению к международным водам, а за те несколько лет, что Крым снова находится в составе РФ, Азовское море и Керченский пролив стали внутренними.
В вопросе о «запрете» строительства моста в Крым Киев фактические поддержали США. Посол США на Украине Мари Йованович подтвердила версию Киева о том, что мост помешает транспортной системе Украины.
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По ее мнению, Керченский мост неким образом ограничит возможности доставки грузов в украинские порты на побережье Азовского моря и затруднит транспортировку украинского угля, зерна и металла на внутренние и внешние рынки. Дипломат подчеркнула важность «свободного доступа» Украины к своим портам, к собственному имуществу и природным ресурсам, не пояснив, в чём именно Керченский мост стесняет украинские порты, производителей и торговцев.
В любом случае, считают эксперты, во-первых, строительство моста не остановится, несмотря ни на какие заявления и угрозы санкций. Во-вторых, согласно международному праву, ширина территориального моря России составляет 12 миль. Поэтому строительство моста ведется исключительно в территориальных водах России, и именно Киев должен был согласовать с Москвой вопросы судоходства в Азовском море.
Никаких же сигналов в вопросе о согласовании строительства от Украины не поступало. Наоборот, в Киеве долго не хотели верить в реальность стройки и называли ее «пропогандистским фейком». А раз строительства «не существует», то и согласовывать, например, высоту моста, в Киеве, видимо, не считали необходимым.
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Теперь же, когда мост становится реальностью, остается только заявлять о необходимости санкций. Напомним, ранее в Киеве сообщали, что подадут иск в суд к России по поводу «затрудненного» доступа к портам. Было это заявлено в начале августа, однако никаких движений в эту сторону Киев так и не сделал.
Дело, видимо, в том, что на сегодняшний день практика судебных решений международных организаций по спорам Украины с Россией такова, что Украина проигрывает все инициированные ею суды. И суд по Керченскому мосту, если Киев всё-таки удосужится его организовать, будет иметь аналогичную перспективу.