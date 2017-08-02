«Убытки» портов Украины — проблема исключительно Киева

Москва, , 14:14 — REGNUM Вместо того, чтобы выдвигать претензии России и подавать иски в суды, Киеву бы следовало своевременно пойти на контакт с Москвой и обсудить проект строительства моста через Керченский пролив, считает шеф-редактор Юрий Баранчик.

«Украина имеет полное право делать то, что ей вздумается. Только на сегодня практика судебных решений международных организаций по спорам Украины с Россией такова, что Украина проигрывает все инициированные ею суды. И суд по Керченскому мосту, если Киев все-таки удосужится его организовать, будет иметь аналогичную перспективу.

Дело в том, что согласно международному праву ширина территориального моря России составляет 12 миль. Поэтому строительство моста ведется исключительно в территориальных водах России.

Поэтому теперь не Москва должна согласовывать с Киевом вопросы судоходства в Азовском море, а, наоборот, Киев, с учетом интересов России. А то, что из-за высоты арки моста в 35 метров украинские порты Азовского моря не смогут принимать самые крупные суда класса Panomax, то это теперь исключительно украинские проблемы — надо было обсуждать проект в позитивном и взаимовыгодном ключе, а не ставить палки в колеса.

Теперь же крупные суда уйдут в российскую Тамань, который будет принимать их грузы, ранее доставлявшиеся в Мариуполь и Бердянск».

Ранее власти Украины заявили о готовящемся судебном иске к России в связи с якобы понесенными убытками в связи со строительством моста через Керченский пролив. По словам замминистра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка, министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России «отделяет проблему перекрытия Керченского канала и введение ограничений по хождению судов».

Кроме того, проблем строительства в Киеве обсуждается совместно с МИД Украины и СНБО. В иске речь идет о недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами.

Строительство моста в Крым через Керченский пролив, протяженностью 19 километров, началось в феврале 2016 года. После воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года, которое Киев называет «оккупацией», Украина начала блокировать полуостров. В настоящее время попасть в Крым с остальной территории России можно только через паромную переправу.

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Мост решит транспортную проблему: он будет состоять из двух частей, автомобильной на 4 полосы с пропускной способностью 40 тыс. автомобилей в сутки и железнодорожной на два пути с пропускной способностью не менее 50 пар поездов в сутки.

Строительство идет с опережением графика: 31 июля была завершена сборка автодорожной арки Крымского моста, в которую входят более 200 крупных элементов, в том числе арочные своды и блоки ортотропных плит. Кроме того, к установке на фарватерные опоры готова железнодорожная арка.

А 1 августа к керченскому берегу прибыла одна из двух плавучих опор для транспортировки и подъёма арок Крымского моста. Плавучая система, которые строят на Севастопольском морском заводе, представляет собой две идентичные плавопоры, в основе которых — понтоны, снабжённые специализированным палубным оборудованием.

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После того, как все подготовительные работы будут завершены, арочные пролёты будут перевезены и смонтированы в проектное положение. Уникальная операция пройдет в августе-сентябре 2017 года.

Открыть мост для движения машин планируют в декабре 2018 года, для поездов — 1 декабря 2019 года. Общая стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей, строительство ведется за счет средств федерального бюджета.

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