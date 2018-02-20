Российскому министру образования Ольге Васильевой выдвинули «языковой» ультиматум из Татарии, мать казанского школьника потребовала 2,7 млн рублей компенсации за принуждение к изучению татарского, но суд ей отказал. В минобрнауки Татарии идут кадровые перестановки, а прокуратура и ведомство конфликтуют по учебным планам в школах. Не обошлось без языкового вопроса и празднование 25-летия Конституции республики, совпавшее с 100-летием Великой Октябрьской социалистической революции. А Всемирный конгресс татар созывает съезд «раньше срока»: его дата совпадает с окончанием «языковых» поручений, выданных Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Также в Татарии инициировали проведение референдума по возврату к прямым выборам мэров городов и глав районов республики, отменённым в 2010 году, несмотря на протест общественности. Сейчас главу Казани выбирают из своего состава депутаты местной думы.

В Нижнекамске самоубийство 22-летнего санитара, оставившего видеопослание о пытках в полиции, стало основанием для массовой проверки правоохранителей, в Казани под домашний арест помещена судебный пристав, проходящая по «делу Адмирала», а в селе под Зеленодольском Росгвардия была вынуждена стрелять в воздух, чтобы остановить массовую драку. А в Верхнеуслонском районе упал вертолёт, принадлежащий структурам, близким к владельцу ПСО «Казань».

Судейская мантия

Татарский язык до суда довёл

Языковой вопрос на этой неделе не только был главной темой информационной повестки, но и спровоцировал события в разных ведомствах, а также два судебных иска.

Мама 14-летнего школьника из Казани обратилась в суд с требованием компенсации морального и материального вреда, полученного от принуждения к изучению татарского в учебном заведении. 3 ноября рассмотрение данного дела, где на кону стоит 2,75 млн рублей, начал Вахитовский районный суд. Истица заявляет, что сына принуждали изучать татарский язык, а в связи с этими обязательными уроками он недополучил 500 уроков русского языка.

Как пишет «Коммерсантъ», ответчиками по делу выступили минобрнауки Татарии и Казанская кадетская школа-интернат, где до 7-го класса обучался ребёнок. Мать мальчика также ссылается на то, что с нею как с законным представителем сына никто не согласовывал учебный план. Моральный вред истец оценила в 1 млн рублей, а материальный из-за недополучения уроков русского языка в 1,75 млн рублей. Сумма сложилась из стоимости услуг репетитора и времени обучения.

«В России детям в школах за учебный год преподаётся 1,2 тыс. часов русского языка и литературы. В Татарстане этот объем сокращён до 700 часов», — цитирует мать школьника издание.

Ответчики требования не признали, а из-за того, что судья отказалась назначить экспертизу образовательной системе республики, истец планирует подать ходатайство об ее отводе. Рассмотрение дела продолжилось 7 ноября, суд отказал истице, но она намерена обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

Ещё один иск, касающийся языкового вопроса и прокурорских проверок о добровольности изучения татарского, идущих по поручению, выданному президентом РФ Владимиром Путиным, был подан другой стороной. После получения прокурорского предписания, в котором было предписано исключить из учебного плана обязательное преподавание татарского языка в силу того, что подобная норма не предусмотрена федеральным образовательным стандартом (ФГОС), директор одной из школ Набережных Челнов обратилась в суд. По сообщениям казанских СМИ, ссылающихся на адвоката Руслана Нагиева, представляющего интересы образовательного учреждения, иск был подан в Верховный суд России и по нему школа требовала признать пункты ФГОС противоречащими федеральному законодательству. Позднее казанские СМИ сообщили, что иск был отозван, чтобы не ставить под удар Конституцию РТ, на которой в том числе базировали свою позицию истцы.

Александра Майер ИА REGNUM День знаний

Между тем, по сообщению портала «Реальное время», министру образования и науки России Ольге Васильевой также грозят судом, если татарский язык не будет возвращён в учебный план. Подобное заявление прозвучало 6 ноября в рамках круглого стола в Академии наук республики. В завершении мероприятия была озвучена его резолюция, в которой отмечалось, что поручения президента РФ выполняются и изучение родных языков идёт добровольно.

«Государственный язык республики — один (помимо государственного русского), и этим определен его добровольный выбор (один из одного, в отличие от субъектов, где несколько государственных языков, и выбор обусловлен этим)», — цитирует текст резолюции издание, уточняя, что участники отметили вину Минобрнауки РФ в том, что во ФГОСе отсутствует понятие «государственный язык».

Кроме того, участники круглого стола заявили, что «при непринятии в ближайшее время учебного плана, где было бы закреплено обязательное изучение государственного языка, «видится необходимым обращение в суд». На мероприятии также отмечалось, что в Госдуме 16 ноября состоятся парламентские «языковые» слушания.

За пару дней до круглого стола министерство образования и науки Татарии приняло методические рекомендации с примерными вариантами учебных планов для школ, но прокуратура «заблокировала» их, выявив «несоответствие федеральному законодательству».

«Установление в качестве обязательного для изучения государственного языка республики, на момент издания рекомендаций, не соответствует закону и федеральным образовательным стандартам, определенным уполномоченным органом — Министерством образования и науки России», — отметила прокуратура РТ, уточнив, что ведомство вышло за пределы своей компетенции.

Проверка по данному факту продолжается, будет дана оценка действиям должностных лиц министерства, а окончательно решат вопрос следственные органы, куда поступят все материалы. 6 ноября минобрнауки РТ приостановило действие методических указаний до «внесения соответствующих изменений в федеральную нормативно-правовую базу».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Урок

Точку в споре о татарском языке ожидают в конце ноября, когда подойдёт срок доклада президенту РФ об исполнении его поручений. Пока же в профильном министерстве республики меняют сотрудников. На портале gossluzhba.gov.ru объявлено о наличии почти 20 вакансий в министерстве образования и науки Татарии, среди них — начальник управления национального образования. Документы от кандидатов принимаются до 21 ноября.

Кроме того, смена кадров произошла и среди заместителей «образовательного» министра. С 30 октября им стал бывший главный советник управления экономического анализа Экспертного департамента главы региона Павел Фролов. Из списка заместителей на официальном сайте исчез Айдар Каюмов. Официальной информации об отставке и назначении ведомство не давало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, языковой вопрос в национальных республиках был поднят на заседании Совета по межнациональным отношениям 20 июля. После него президент РФ Владимир Путин дал поручения Генпрокуратуре и Рособрнадзору. Ведомства должны до конца ноября провести проверку добровольности изучения родного языка в школах.

В Татарии проверка началась в начале октября, и уже выписан ряд предписаний администрациям школ об устранении нарушений. Среди них — факты игнорирования мнения родителей при составлении учебного плана и отсутствие возможности выбора родного языка. Кроме прокурорских проверок активность в языковом вопросе проявили родители школьников: они начали массово писать отказы от изучения татарского. На сегодня уже сделано около трёх тысяч подобных заявлений. Это в свою очередь привело к противостоянию противников и сторонников обязательного татарского в школах. В спор оказались втянуты общественность, политики, депутаты и госслужащие. На последней сессии Госсовета РТ 26 октября впервые по языковому вопросу выступил глава Татарии Рустам Минниханов, который заявил о наличии конструктивного диалога с Министерством образования РФ. Он также попросил не политизировать вопрос.

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Между тем стало известно, что Всемирный конгресс татар (ВКТ) к концу ноября созывает очередной съезд. Несмотря на то, что подобное мероприятие проходит обычно раз в пять лет и предыдущее было в августе 2017 года, его решили провести ещё раз 29−30 ноября 2017 года. На официальном сайте ВКТ оно анонсируется как «ежегодное плановое расширенное заседание». Предполагается, что будут подведены итоги деятельности, утверждён план мероприятий на 2018 год. Кроме того, в заявленном плане — семинар-совещание по вопросам получения правительственных грантов для реализации этнокультурных проектов, 30 ноября — 2 декабря 2017 года в Казани пройдет XII форум «Деловые партнеры Татарстана».

Уже сейчас в казанских СМИ данный съезд окрестили как один из нетипичных. Предполагается, что дата приурочена к исполнению «языковых» поручений, и этот вопрос будет снова подниматься ВКТ.

President.tatarstan.ru Рустам Минниханов

Великий Октябрь и конституционный юбилей

100-летие Великой Октябрьской социалистической революции в Татарии совпало с празднованием 25-летия Конституции РТ.

6 ноября в Казани прошли сразу два праздничных мероприятия, и оба с национальным оттенком. Всемирный форум татарской молодёжи провёл концерт звёзд эстрады «Мин татарча сөйләшәм!» («Я говорю по-татарски!»), приурочив его к юбилею Конституции РТ, а ВТОЦ, в лице своего активиста, организовал собственное празднование, после которого был задержан имам Айрат Ш. Его доставили в отделение полиции в связи с заявлением «о готовности татарской молодёжи выходить на улицу, защищая родной язык». Это заявление, по данным портала «Бизнес-онлайн», было сделано после молитвы, а санкцию имаму определит суд. Попытки отойти от тематики встречи пресекали полицейские и на месте. Так, участников попросили убрать плакат с надписью «Все чиновники и государственные служащие в Татарстане обязаны знать татарский язык».

На празднике молодёжного движения также не обошлось без заявлений по языку.

«Тот, кто пришёл на концерт, — не согласны с языковой политикой, проводимой в республике в последние дни. И своё несогласие показал присутствием на этом концерте», — цитирует издание зампредседателя организации Айрата Файзрахманова.

В поздравлении главы региона Рустама Минниханова с 25-летием со дня принятия Конституции о татарском не было сказано ни слова, а общий «акцент» был сделан на общественное согласие.

«Осознание необходимости постоянного совершенствования механизмов общественного согласия является важнейшим историческим уроком из революционных событий столетней давности. Объединение всех здоровых сил общества — неотъемлемый фактор противодействия различным деструктивным и радикальным проявлениям, которые нарастают в современном мире», — заявил глава Татарии в своём поздравлении.

Между тем вернуться к обсуждению вопроса преподавания татарского языка в школах на официальном уровне планирует Госсовет РТ 8 ноября. В этот день будет продолжено 33-е заседание, в повестку которого кроме языка включены ещё три вопроса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выбор кандидата

Выборы напрямую: быть или не быть?

4 ноября в Татарии была создана инициативная группа, которая выступает инициатором референдума за прямые выборы глав городов и районов республики. На сегодня глава администрации избирается депутатами из их числа. Так, в частности, происходит в Казани.

По сведениям газеты «Коммерсантъ», в составе группы — депутаты городского совета Набережных Челнов Сергей Яковлев и Рузиль Мингалимов, а также руководитель регионального отделения партии «Яблока» Руслан Зинатуллин, координатор движения «Голос» в Татарии Михаил Тихонов и ещё ряд человек. Общее число инициативной группы — более 20 человек. Заявка в Центризбирком республики на регистрацию инициативной группы подана 7 ноября. На её рассмотрение отведено 15 дней, и если она будет принята, то уже до конца этого года Госсовет РТ должен будет рассмотреть инициативу.

Референдум запланировано провести весной 2018 года, пока же ведётся проработка инициативы.

Напомним, в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», принятом в октябре 2003 года, прописано четыре формы выбора главы муниципального образования. В их числе — прямое волеизъявление жителей, которое концентрирует наибольший объём полномочий в руках главы местной администрации, а также выборы главы муниципального образования представительным органом из своего состава.

В ряде городов Татарии прямые выборы глав сочли нецелесообразными. В Казани соответствующие поправки в Устав внесли в 2010 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первопроходцами в отмене прямых выборов с формулировкой об их ненужности выступили Набережные Челны. После этого схема была признана удачной и взята на вооружение в других городах республики. С этого периода мэры Казани и Набережных Челнов, двух самых крупных городов Татарии, избираются городской думой из своего состава тайным голосованием и большинством голосов. Кандидатов выдвигает сама дума.

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Происшествия недели

Неделя в Татарии ознаменовалась ещё и целой серией происшествий. Самыми громкими из них стали домашний арест начальника отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по РТ Жанны А. и ЧП в Нижнекамске, где покончивший жизнь самоубийством молодой человек обвинил в пытках сотрудников правоохранительных органов. Он оставил посмертное видеопослание, которое послужило основанием для массовой проверки работы правоохранителей.

По уголовному делу, возбуждённому 2 ноября по статье ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение служебных полномочий») в отношении старшего судебного пристава, следствие называет ущерб более 30 млн рублей. Расследование продолжается, а подозреваемую отправили под домашний арест.

По информации следствия, в феврале 2016 года, находясь при исполнении служебных полномочий, Жанна А. возбудила исполнительное производство в отношении фирмы «Ясная Поляна». По нему с ООО должны были взыскать свыше 20 млн рублей. Позже к ней обратился руководитель компании-кредитора, который сообщил, что конфликт урегулирован, и дело можно закрыть. Должник должен был уплатить исполнительный сбор в размере 1,4 млн рублей. Далее начальник отдела «сообщила приставу, что представители ООО «Ясная Поляна» будут обжаловать постановление о взыскании сбора в суде, и дала незаконное указание отменить его». Следственные органы уточняют, что из-за ее действий бюджет недополучил сбор в размере 1,4 млн рублей.

Этот же сотрудник службы судебных приставов проходит по уголовному делу в ТЦ «Адмирал», где в марте 2015 года во время пожара погибли 19 человек. Жанне А. по трём эпизодам вменяется подстрекательство к превышению должностных полномочий с причинением тяжких последствий, превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий и подстрекательство к внесению должностным лицом заведомо ложных сведений в официальные документы.

Mchs.gov.ru Машины скорой помощи и пожарной охраны

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в день происшествия из горящего здания было эвакуировано около 650 человек. В результате пожара часть здания обрушилась, после расчистки под завалами обнаружили 13 погибших. Среди них — подполковник МЧС Сергей Костин, командовавший подразделением пожарных, прибывших на место. Ещё четыре человека умерли в больнице, а два пропали без вести. Около 70 человек в тот день получили травмы различной степени тяжести.

После трагедии стало известно, что ещё в 2013 году в этом здании установили 19 нарушений пожарной безопасности, а сам торговый центр работал незаконно. По факту ЧП возбудили несколько уголовных дел, их рассмотрение в суде началось лишь в феврале 2017 года. Обвиняемыми проходят 11 человек, в числе которых два судебных пристава. Уголовное преследование собственника было прекращено 5 февраля 2016 года за «непричастностью к совершению преступления».

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Но дело судебного пристава не самое громкое и скандальное ЧП этой недели. В Нижнекамске после самоубийства 22-летнего санитара Ильназа П. и обнародования его видеосообщения о пытках, которые, по его словам, к нему применили сотрудники полиции, было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Трагедия случилась в середине октября, но о деле стало известно только на той неделе. Как сообщает правозащитный центр «Зона права», по подозрению в насилии и превышении полномочий были арестованы три сотрудника городского УМВД. Их подозревают в том, что они принуждали молодого человека признаться в серии преступлений по краже из автомобилей. Подозреваемые останутся под арестом до 24 декабря 2017 года.

В своём предсмертном видеообращении житель Нижнекамска рассказал подробности своего незаконного задержания.

«Я сегодня дал ложные показания. Да, конечно же, я подписал все бумаги, где написано, что на меня никакого давления не оказывалось. Что я все это говорил добровольно. Я вам говорю, что это было не так. Надеюсь, мой поступок и это видео в дальнейшем как-то на них повлияет, потому что не я первый туда попадаю. Все через это проходят, поверьте, все, признался ты, или нет», — цитирует слова потерпевшего издание «Ideal. Реалии».

По сведениям «Зоны права», Следственный комитет на сегодня также проверяет данные ещё о семи случаях суицида, которые произошли после «общения» с нижнекамскими полицейскими за последние годы.

Ещё одно ЧП в Татарии случилось в ночь с 5 на 6 ноября под моногородом Зеленодольском. Здесь произошла массовая драка, в которой участвовали свыше 20 человек. Происшествие в поселке Васильево Зеленодольского района пресекла Росгвардия, которой для этого пришлось произвести предупредительные выстрелы в воздух. Драку остановили, и были задержаны семь человек, остальные в розыске. О причинах конфликта не сообщается.

Утром 6 ноября в Верхнеуслонском районе Татарии упал вертолёт «ВЕLL — 407», собственником которого казанские СМИ называют структуры, близкие к собственнику ПСО «Казань».

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Погибший в результате трагедии пилот вылетел из Казани в Свияжские холмы, где должен был забрать отдыхающих. До места вертолёт не долетел: упал в районе СНТ «Красный пахарь». По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшие по неосторожности смерть человека»). Среди возможных причин происшествия называют ошибку пилотирования, погодные условия и отказ двигателя. Пока это версии. Причины будут сообщены после завершения работы комиссии.