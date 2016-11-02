Курганская область — самая неблагополучная из шести регионов Уральского федерального округа. Здесь все первое с конца — высокий уровень инфляции (6,8%) с самым большим госдолгом в соотношении с доходами. Нехватка врачей, увеличение миграции в соседние регионы, низкие зарплаты, падение оборота розничной торговли, непривлекательность инвестирования из-за низкой газификации и высоких цен на электроэнергию для юридических лиц и прочие «прелести» угасания. Кулуарно ведутся разговоры о присоединении Зауралья к самодостаточным тюменцам.

Иван Шилов ИА REGNUM Курганская область

Ко всему вышесказанному добавляется мутный проект бюджета на 2018 и последующие 2019−2020 годы. Нет стройной картины даже в строках основного документа региона. Удивительно, что прокуратура выудила там отсутствие индексации детских пособий, а также недостаточное финансирование программы по предоставлению жилья для детей-сирот и неполное обеспечение лекарствами граждан, проходящих амбулаторное лечение.

Сумбурность проекта курганского бюджета можно объяснить и продолжающимся сокращением 95 муниципалитетов, и спорами по сокращению списка получателей социальных льгот, как и самих субсидий и дотаций различным категориям граждан. Точку, скорее всего, поставят в нем конкретные планы правительства России и слушания в областном парламенте. Но пока вырисовывается следующая картина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Старость

На 2017 год планировался в Курганской области бюджет: доходы 36 млрд рублей, расходы 39,4 млрд, дефицит 3,6 млрд, при госдолге 15,1 млрд рублей. На сентябрь 2017 года бюджет исполнен по доходам на 23,6 млрд рублей, расходам — 25,6 млрд рублей. Дефицит составляет пока два миллиарда рублей, госдолг — 16,2 млрд рублей, из них более 11 млрд — банковские кредиты и лишь 308 тысяч рублей — долги муниципалитетов.

На 2018 год в трехлетнем прогнозе от 2016 года правительство Курганской области намеревалось получить доходы гораздо ниже — 29 млрд, расходы 30,9 млрд рублей, дефицит 1,9 млрд рублей, предельный объем госдолга 18,2 млрд рублей. В итоге проектируются доходы на 2018 год в 36,8 млрд рублей, расходы 39,4 млрд рублей. Дефицит в запланированных пределах. Судя по сверстанному в конце октября проекту, Курганская область собирается жить не хуже, чем в текущем году. Но при этом почему-то сокращаются расходы на социальную политику, образование, культуру, физкультуру и другое.

О росте госдолга в первых бюджетных строках, как это обычно делается, в основном документе региона на 2018 год ничего конкретного не говорится. Лишь из пояснительной записки становится ясно, что Курганская область и впредь собирается жить в долг. Для обеспечения финансирования предусмотренных в областном бюджете расходов планируется получение банковских кредитов в 2018 году в сумме 3,3 млрд рублей. В 2018 году бюджетные ассигнования на обслуживание государственного внутреннего долга Курганской области увеличатся по сравнению с 2017 годом на 320 млн рублей и составят 1,6 млрд рублей. Более 99% расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Курганской области приходится на выплату процентов банкам за использование средств кредитных линий.

В ожидании дотаций

Видимо, правительство Зауралья надеется на объявленную президентом РФ Владимиром Путиным программу реструктуризации кредитов и финпомощь на 74 млрд рублей для регионов, вынужденных взять заем в банках.

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Glavarb.ru Уборка урожая

Надо учитывать, что живительных нефти, газа и ценных ископаемых, помимо урана, в Курганской области практически нет и данный субъект Федерации является сельскохозяйственным. Причем большой урожай 2017 года показал неспособность с ним справиться — нет достаточного числа железнодорожных вагонов для транспортировки того же зерна в другие регионы, отсутствует должное число элеваторов и так далее.

Наибольший удельный вес в объеме налоговых доходов областного бюджета в 2018 году составляет налог на доходы физических лиц (36,4%) и налог на прибыль организаций (25,5%). Поступление акцизов дает курганскому бюджету 14,3%. Основным доходным источником неналоговых доходов (78%) являются доходы от продажи региональных активов — предприятий и недвижимости. Отметим, что, по данным пресс-службы главы Зауралья на 1 ноября 2017 года, в бюджет Курганской области поступило 431,3 млн рублей имущественных налогов от физлиц, что на 57% более прошлогоднего показателя. Увеличение обусловлено собираемостью долгов по имуществу. Причем собранная сумма составляет всего лишь 35,8% от возможного поступления имущественного налога физических лиц. Чем занимается налоговая служба Курганской области, чаще узнаем из зала суда.

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В 2018 году правительство Курганской области намерено хорошо заработать на транспортном налоге — 665 млн рублей. Налог на добычу урана даст зауральской казне 93 млн рублей. Госпошлина 109,6 млн рублей. Сдача в аренду госсобственности и аренда земли принесет 74,7 млн рублей. Для обеспечения сбалансированности бюджета учтена приватизация государственного имущества Курганской области на 2018 год на 2,2 млрд рублей, которая проходит в регионе безуспешно.

«Каждый год планируется какая-то продажа, приватизация госсобственности на несколько миллиардов, потом оказывается, что на торги выставлены заброшенная и никому не нужная сельская столовая, деревенский клуб и т.п. В итоге план по приватизации выполняется в лучшем случае на десятые доли процента. Нынче предполагаемая сумма продаж — 2,2 млрд, значит, продадут на полмиллиона, на дрова», — пишут курганские интернет-пользователи в комментариях.

В добавок отличительной чертой бюджета Зауралья 2018 года является умолчание об исполнении майских указов президента РФ. Все уральские регионы в проектах бюджета акцентируют внимание — догоним, наверстаем, выплатим. А здесь — молчок. Учитывая тотальное неисполнение майских указов в Курганской области и сокращение ассигнований на здравоохранение, культуру и образование, невольно напрашивается мысль, что правительство Зауралья живет в ожидании очередных дотаций на эти цели из федерального бюджета.

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Причем на недавнем совещании профсоюзного актива сферы образования Кургана прозвучало, что ряд молодых педагогов, получив зарплату за сентябрь, уволился. В школы от отчаяния руководители призвали ветеранов педагогического труда. О нехватке медиков в Зауралье сообщалось ИА REGNUM неоднократно, назывались причины, но дефицит педагогов в регионе, славном учительскими традициями и династиями, снабжающем выпускниками курганских вузов соседние области, можно объяснить лишь крайне неподобающими условиями труда.

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Добавим, что, согласно программе Минфина РФ оздоровления государственных финансов Курганской области на 2017 — 2019 годы, в Зауралье сократился ряд льгот, многие из субсидий и дотаций сделали адресными — только для малоимущих.

Kurganobl.ru Алексей Кокорин

Чиновники о себе не забыли

Тем временем на 2018 год планируется поднять зарплату губернатору Алексею Кокорину почти на полмиллиона рублей. Если в 2017 году на эти цели в бюджете были запланированы 3,6 млн рублей, то нынче 4,1 млн рублей. Зарплата первого лица региона станет не 308 тыс. рублей в месяц, а 345. И приблизится к зарплате главы ХМАО. Планируется увеличить зарплату и 11 заместителям губернатора Зауралья с прежних 13,2 млн рублей до 15,9 млн рублей. В среднем замгубернатора Курганской области будет получать 116 тыс. рублей в месяц.

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Повысится и оклад председателя Курганской областной думы Дмитрия Фролова. Что интересно, в Зауралье спикер парламента получает меньше губернатора, и в 2017 году он обходился бюджету в 2,7 млн рублей в год, сейчас в планах сделать его дороже на 534 тысячи. И его зарплата станет равна 274 тыс. рублей. Добавят три миллиона и депутатам, которые работают на постоянной основе в областной думе. Освобожденный депутат думы Зауралья в среднем получит 67 тыс. рублей в месяц. Страшно сказать, как они мало получают по сравнению с северными коллегами, чьи зарплаты сравнимы с губернаторской, а зачастую и выше.

Напомним, бюджет 2018 года практически аналогичен бюджету грядущего года. Но интересно меняются статьи расходов. Посмотрим на сравнительную таблицу.

Строка расходов

2017 год

Бюджет

Сумма тыс. руб

2018 год

Проект

Сумма тыс. рублей

56 289,6

65 879,2

49 882,6

59 566,2

33 780

40 159,4

3 793

3 793

2 035 256

2 154 744,3

613 276,1

604 824,9

117 185,0

144 539

15 642,0

18 613

20 230

230

237 575,0

253 500

28 713,5

30 786,4

455 436,7

344 762,7

222 051

140 000

130 060

105 386

102 121

97 015

1 203

2 361

5 434 920

5 665 053,4

4 640

3 850

1 155 137,9

1 024 426

64 975,1

53 913

175 133,3

193 662

164 660

153 893

3 602 883

160 517

1 500

862 928,2

96 239

8 667 023,4

1 897 235

5 049 508

55 331,6

1 238 505,1

1 750

238 625

390 956,2

2 325 857,6

1 127 006

20 219

22 067

77 428

11 983 243,5

92 636,8

1 637 194,9

1 543 900

8 161 847,6

1 953 936,7

393 392,9

34 059,5

Как видим, правительство региона планирует жить лучше в 2018 году на 119 млн рублей, региональная дума — на 96 млн рублей, представительство Курганской области в Москве — на три миллиона рублей, многофункциональные центры тоже не обижены — им прибавят 16 млн рублей.

Сократятся расходы на защиту населения от чрезвычайных ситуаций — на 25 млн рублей, учитывая наводнение и ураганы 2017 года, видимо. На пять миллионов уменьшится финансирование противопожарной безопасности, на 131 млн — сельского хозяйства, на девять — водного хозяйства и транспорта.

Режется финансирование болевых точек. Сократится ассигнование на здравоохранение на 334 млн рублей, культуру — 12 млн рублей, образование на 432 млн рублей — образование, социальная политика в целом — на 1,6 млрд рублей, физическая культура в 2018 году недополучит 168 млн рублей.

Дети

И как справедливо отметила представитель прокуратуры Курганской области на слушаниях бюджета-2018, проиндексировать себе зарплату чиновники Зауралья не забыли, а детские пособия — запамятовали. Социальная напряженность в регионе скоро превысит критическую отметку, признают даже в надзорном ведомстве.

«Курганская область должна сократить расходы во всех отраслях по требованию Минфина. Власти уже урезали налоговые льготы, забрали компенсации у сельских педагогов, объединяют поликлиники и школы. При этом сокращать своих заместителей губернатор Алексей Кокорин не торопится. А их у него, на секундочку, 11 человек: Виктор Сухнев, Николай Григорьев, Вадим Шумков, Александр Карпов, Владимир Зубрин, Сергей Чебыкин, Сергей Пугин, Роман Ванюков, Эдуард Гусев, Александр Константинов, Елена Лукашук. Выходит, что вице-губернаторов в регионе больше, чем у гораздо более обеспеченных Свердловской и Челябинской областей. У Евгения Куйвашева, к примеру, их восемь. А у Бориса Дубровского — и вовсе шесть», — отмечает курганский телеграмм-канал «Аппарат Илизарова».

Отметим, что законопроект Курганской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» опубликован в «Российской газете» 7 ноября 2017 года. Общественные слушания основного документа региона намечены на начало декабря.