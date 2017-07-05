В УФНС по Курганской области обыски: возбуждено уголовное дело

Курган, , 15:33 — REGNUM В управлении УФНС по Курганской области прошли обыски. Возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате бюджетных средств, предназначенных на организацию деятельности региональной налоговой службы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР по Курганской области.

«В рамках возбужденного в июне 2017 года уголовного дела по ч.3 ст.160 УК РФ («Присвоение или растрата в крупном размере»).проводятся следственные действия, направленные на установление неправомерного расходования бюджетных средств сотрудниками УФНС по Курганской области. При взаимодействии с отделом по борьбе с экономическими преступлениями и протводействию коррупции УМВД Курганской области, сотрудниками СКР 4 июля были произведены обыски в кабинете начальника регионального УФМС и его заместителя, по месту жительства четырех сотрудников, не только в Кургане, но и в Тюмени. Изъяты предметы и документы, которые имеют отношение к делу. На данный момент подозреваемых и обвиняемых по делу нет», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель СУ СКР по Курганской области Евгений Гречкин.

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Напомним, 26 мая в курганском управлении Федеральной налоговой службы уже проходили обыски. Тогда в региональном СКР ответили, что уголовных дел относительно сотрудников областной налоговой службы в производстве не имеется.

А в последних числах июня в Кургане вынесен приговор бывшему начальнику регионального отделения налоговой службы Юрию Касьяненко. Суд приговорил его за превышение полномочий к трем годам лишения свободы, а его бывшую подчиненную Ольгу Киселеву-Захарову — к двум годам шести месяцам условно.

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