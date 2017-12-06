Литва пошла против Еврокомиссии

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Литовские железные дороги готовятся обжаловать в суде штраф, наложенный Еврокомиссией. Об этом 18 октября сообщило издание Sputnik News. На пресс-конференции 18 октября глава железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка заявил, что таким образом компания попытается уменьшить штраф и защитить репутацию предприятия.

«Мы тщательно проанализировали решение, и у нас нет никаких сомнений, что мы обжалуем решение Еврокомиссии. У нас есть два месяца на подготовку и выработку окончательной стратегии, какие аргументы использовать. Для нас важно, что у нас хорошие отношения с Orlen, мы продолжаем обсуждать, как разрешить эту ситуацию, потому что грузы Orlen для нас очень важны», — сказал Бартушка. По его словам, в процедурном отношении штраф нужно уплатить, однако его можно обжаловать.

Бартушка также отметил, что у компании есть четкие возможности уменьшения этой суммы или даже её отмены. Тяжба с Еврокомиссией может обойтись Lietuvos gelezinkeliai примерно в 500 тысяч евро, поскольку потребуется привлечь к делу экспертов.

Решение Еврокомиссии, признавшей, что Литовские железные дороги, разобрав рельсы, нарушили принцип конкуренции, позволит контролирующему НПЗ в Мажейкяе и нефтетерминал в Бутинге польскому нефтеконцерну Orlen, а также Латвийской железной дороге и портам требовать возмещения понесенных ими убытков. Бартушка, в свою очередь, считает, что избежать тяжбы с Orlen, возможно, удастся после переговоров, а иски со стороны Латвии могут не иметь никакого смысла из-за отсутствия серьезного основания.

«Стоит понять, что латыши — и братья, и конкуренты. Они могут назвать разные суммы, мы слышали гипотетически большие, но если нет оснований, то цена их искам — ноль. Говорить с латышами мы планируем в ближайшее время. Помогут ли эти встречи, будет видно, но для нас важно иметь партнерские, хорошие отношения не только с Orlen, но и с коллегами-латышами», — сказал глава компании.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в сентябре 2008 года компания «Литовские железные дороги» разобрала часть железнодорожных рельс на самом коротком участке дороги между Мажейкяй и портами Латвии, осложнив тем самым транспортировку нефтепродуктов в Латвию и Эстонию, так как протяженность пути возросла со 166 до 241 километра, одновременно возросли и расходы на транспортировку горючего.

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И сном, и духом

Власти Турции запретили кораблям, вышедшим из портов российского Крыма, заходить в турецкие порты.

«Кораблям, которые будут приплывать в нашу страну из Крыма, не будет дано разрешение войти в наши порты. Введенный запрет касается кораблей под любым флагом», — сообщил представитель палаты судоходства Турции.

Накануне пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook копию документа турецкой палаты судоходства, в котором сказано, что «корабли, прибывающие из региона Крыма и его портов, не пропускаются в нашу страну (Турцию), а разрешение на отплытие из портов этого региона не предоставляется».

Ранее 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находясь в Киеве с официальным визитом, заявил, что его страна будет и в дальнейшем поддерживать территориальную целостность Украины. Эрдоган назвал воссоединение Крыма с Россией «аннексией». При этом он не дал четкого ответа на вопрос, собирается ли Турция вводить санкции против России из-за Крыма.

President.gov.ua Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев. 9 октября 2017

Латвия останется без груза

Руководитель «Балтийской ассоциации — транспорт и логистика» Инга Антане считает, что с нового года (2018 год — прим. ИА REGNUM ) Латвия может полностью лишиться транзита угля через порты Латвии. Об этом 18 октября сообщила газета Dienas Bizness.

«Ситуация складывается критическая: последние три месяца объемы транзита угля через Латвию падают каждый месяц на 85%. Если не произойдет чудо, то с нового года Латвия полностью потеряет уголь как транзитный груз. Под вопросом также и транзит нефтепродуктов», — заявила эксперт.

По её словам, на сегодняшний момент утверждаются только 15% от всех грузов угля, которые владельцы готовы переправлять через порты Латвии. Это значит, что спрос в транзите через Латвию есть, но также есть и другие обстоятельства, которые не дают владельцам грузов направлять уголь через Латвию. Очевидно, что речь идет о политике, но это ведь было известно уже несколько лет назад, уверена Антане. Владельцы грузов в неформальных разговорах говорят о том, что с нового года им придется искать обходные транзитные пути, минуя латвийские порты.

«В этой ситуации мы можем рассчитывать разве что на белорусский транзит нефтепродуктов. Но здесь у нас должен быть очень мощный козырь — это цена. Но если мы посмотрим на белорусский «Великий камень», который принимает грузы из Китая, то там в плане сотрудничества Латвии нет. Есть только Литва. Это потому, что наши железнодорожные тарифы неконкурентоспособны, а проект электрификации сделает их еще дороже» — считает Инга Антане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, член правления Вентспилсского торгового порта Янис Хазе заявил о том, что сегодняшнюю ситуацию в транзитной сфере Латвии уже можно назвать плачевной — каждый день порты страны теряют 10% грузооборота, и прогнозировать объемы перевалки грузов портами Латвии через 10 лет уже нет смысла.

Эксперт считает, что основные причины падения объемов транзита через Латвию лежат не в политической плоскости, а в экономической — любой клиент, который заинтересован в транзите своих грузов через Латвию, всегда будет считать издержки и сравнивать их с другими странами.

Китайский груз: не прошло и года

В Рижский свободный порт 16 октября прибыл контейнерный поезд из китайского города Урумчи. В составе поезда 41 контейнер с грузом пищевых добавок. Об этом сообщило издание «РЖД-Партнер».

Далее, согласно маршруту Урумчи — Алтынколь — Рига — Роттердам, контейнеры были отправлены в Роттердам морем. Маршрут контейнерного поезда разработан в сотрудничестве с железнодорожными администрациями Китая, Казахстана, России. Оператором поезда выступило ОАО «ТрансКонтейнер».

Считается, что проект является попыткой найти альтернативное решение по доставке грузов из Китая и стран АТР в северную часть Европы и Скандинавию в обход загруженного перехода Брест — Малашевичи.

Однако, по мнению ряда экспертов, данный маршрут не является экономически выгодным по сравнению с маршрутом через Брест. Стоимость доставки контейнера из Китая в Латвию (только по железной дороге) составляет 5—5,5 тыс евро, по морю до Роттердама — около 600—700 евро за контейнер.

По мнению эксперта по вопросам регионального развития на постсоветском пространстве Сергей Артёменко, говорить об успешности той или иной линии можно только тогда, когда она становится регулярной.

«Один или два раза отправить груз — это еще не создать реальную грузовую линию. Все заявления о том, что грузы пошли по новому коридору — это не экономика, это пропаганда. Только тогда, когда поток станет стабильным, когда будут известны чёткие и реальные тарифы на отправку груза по этому маршруту, только тогда можно говорить, что линия заработала», — отметил в своём комментарии эксперт ИА REGNUM.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый тестовый поезд с 44 контейнерами китайской продукции из китайского города Йиву прибыл в Ригу 5 ноября 2016 года. Рейс организовали LDz loģistika, российское предприятие «ТрансКонтейнер» и госкомпания «Китайские железные дороги». Президент «Балтийской ассоциации — транспорт и логистика» Инга Антане назвала это важным политическим жестом, который свидетельствует о том, что Латвия готова сотрудничать с Китаем.

Кризис кончился?

Контейнерооборот портов России с января по сентябрь 2017 года вырос на 15,9% и составил 3,4 млн TEU. Перевалка импортных контейнеров за девять месяцев года составила 1,5 млн TEU, что на 17,9% превысило показатель за аналогичный период 2016 года. Объем контейнеров на экспорт выросло на 16,3% и составил 1,4 млн TEU (груженых контейнеров перевалено на 9,2% больше, а порожних — на 29,2%).

Перевалка каботажных контейнеров выросла на 9,1%, до 500,3 тысяч TEU. Транзит увеличился на 17,9%, до 0,56 тысяч TEU. Рефрижераторных контейнеров (груженых) с января по сентябрь 2017 года перевалено 326,5 тысяч TEU. В том числе импортная перевалка составила 252,2 тыс. TEU, экспортная — 29,8 тыс. TEU, транзитная — 0,05 тыс. TEU, каботажная — 44,5 тыс. TEU.

По данным Ассоциации морских торговых портов, наибольший рост перевалки контейнеров среди всех российских портов демонстрируют порты Холмск, Владивосток и Калининград.

Morvesti.ru Cвободный порт Владивосток

Рост контейнерооборота связан с увеличением потребления товаров, так как в основном в контейнерах перевозят товары народного потребления. Контейнерный рынок сильно зависит от общей экономической конъюнктуры, поэтому увеличение уровня доходов населения ведет к росту данного сегмента грузов, и наоборот.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузооборот морских портов России за январь-сентябрь 2017 года увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 580,2 млн тонн.