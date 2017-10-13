Турция закрыла свои порты для любых кораблей, вышедших из портов Крыма

Анкара, , 18:35 — REGNUM Власти Турции запретили кораблям, вышедшим из портов российского Крыма, заходить в турецкие порты. Об этом сегодня, 13 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя палаты судоходства Турции.

«Кораблям, которые будут приплывать в нашу страну из Крыма, не будет дано разрешение войти в наши порты. Введенный запрет касается кораблей под любым флагом», — сообщил представитель палаты судоходства Турции.

Уточняется, что данное решение было принято министерством транспорта, судоходства и коммуникаций Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган опубликовала на своей странице в американской социальной сети Facebook копию документа турецкой палаты судоходства, в котором сказано, что «корабли, прибывающие из региона Крыма и его портов, не пропускаются в нашу страну (Турцию), а разрешение на отплытие из портов этого региона не предоставляется».

Напомним, 9 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находясь в Киеве с официальным визитом, заявил, что его страна будет и в дальнейшем поддерживать территориальную целостность Украины.

Эрдоган назвал воссоединение Крыма с Россией «аннексией». При этом он не дал четкого ответа на вопрос, собирается ли Турция вводить санкции против России из-за Крыма.