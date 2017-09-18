Минувшая неделя в Татарии прошла в ожидании ежегодного послания главы Татарии Рустама Минниханова, намеченного на 21 сентября, которого в регионе ждут с большим нетерпением. Ведь послание — это и подведение итогов, а именно на 2017 год выпало прекращение договора о разграничении полномочий между Москвой и Казанью, и программа действий на будущий год. Этнократия ждёт от Минниханова политического месседжа Москве, общественность интересуется появлением новой должности в его администрации и кому она предназначена — в то время как президент РФ Владимир Путин призывает оптимизировать чиновничий аппарат. Вместе с тем глава Банка ВТБ, посетив Казань, заявил о готовности занять нишу обанкроченных татарских банков. Директор одной из школ Татарии покинул пост после «картофельного скандала». Лицензию автоперевозчика, в чьём автобусе под Заинском погибли 14 пассажиров, не стали приостанавливать. То есть неделя в Татарии вышла насыщенной и завершилась митингом дольщиков, потребовавших отправить в отставку министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики.

Kremlin.ru Рустам Минниханов

Веха в истории

2017 год стал своего рода вехой в жизни Татарии. В августе закончилось действие договора о разграничении полномочий между Москвой и Казанью, благодаря которому Татария имела «особый» статус. Договор не был пролонгирован. В августе это было главной темой активного обсуждения в соцсетях и казанских СМИ, причём в комментариях превалировало возмущение отсутствием реакции из администрации Минниханова. И когда, наконец, глава региона дипломатично сказал, по сути обозначил свою позицию — вопрос о возможности подписания договора о разграничении полномочий с федеральным центром не к нему, «а к Российской Федерации», — шквал критики обрушился уже на него самого.

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На 21 сентября намечена осенняя сессия Госсовета Татарии и ежегодное послание главы региона о внутреннем и внешнем положении республики. Все замерли в ожидании: «Что же скажет Минниханов?».

«Сможет ли Рустам Нургалиевич выйти за рамки привычного изложения видения социально-экономического развития республики и послать политический месседж Москве и местным элитам? Ситуация требует от него идеологизировать своё послание, придать ему смысловое политическое звучание. Определиться по договору, статусу республики, обозначить чётко позицию по обучению татарского языка в школах и т.д. Конечно, это будет прорывное выступление, с заявкой на свой новый статус в политическом пространстве России. Его надо уже сейчас зарезервировать», — сформулировал общий настрой телеграм-канал «Шалтай-Бабай», отметив при этом, что «скорее всего, обойдутся сухими цифрами и обилием новомодных экономических терминов: блокчейн, дауншифтинг».

Kamaz.ru «КАМАЗ»

Скандалы недели

В начале недели был обнародован указ Рустама Минниханова, которым он ввёл новую должность заместителя руководителя департамента в своём аппарате, а также увеличил с 136 до 140 количество должностей в аппарате кабинета министров РТ. На фоне федеральной задачи по оптимизации чиновничьего аппарата такой шаг привлёк внимание общественности.

«Правительство Татарстана продолжает работать над снижением уровня безработицы и увеличением размера средней зарплаты в Республике. Последнее достижение — введение новой государственной должности «заместитель руководителя Департамента при президенте Республики — заведующий отделом Департамента при Президенте Татарстана» в Аппарате Президента РТ. Под кого создавалась эта позиция и какой функционал будет возложен на плечи руководителя Департамента, пока не известно», — пишет телеграм-канал «Неудаща» (орфография и пунктуация оригинала сохранены — прим. ИА REGNUM ).

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А в это время одна из школ Кукмора осталась без руководства: директор подал заявление по собственному желанию после того, как родители пожаловались на поборы в виде мешка картофеля весом 16 кг или стоимости, равной ему. По сообщению казанских СМИ, ссылающихся на коллег уволившегося, «родители добровольно несли картошку, желая разнообразить питание детей». В соцсетях в связи с этим заявлением удивляются, почему же тогда директор школы не стал защищать своё доброе имя, а просто уволился.

На этой неделе кадровый скандал также случился в одном из филиалов КамАЗа. По сообщению пресс-службы компании, от работника на горячую линию поступила жалоба. В рамках её проверки выяснилось, что руководитель использовал служебное положение в личных целях: он лоббировал интересы фирм своих родственников и знакомых. Сотрудник был уволен, так как его действия привели к убыткам. В другом филиале обнаружился факт привилегированного положения для сотрудников — родственников руководства подразделения: уровень зарплаты был выше на 20−30%, а график работы отличался от остальных. По этим фактам проверка ещё не завершена.

Avokzal63.ru АО «Евразийская корпорация автовокзалов» (ЕКА)

«Огненный рейс»: автоперевозчику оставили лицензию

Отзывать лицензию у АО «Евразийская корпорация автовокзалов» (ЕКА), которому принадлежит автобус, попавший в ДТП под Заинском, не будут. По сообщениям казанских СМИ, Октябрьский районный суд Самары отклонил требование регионального управления Госавтодорнадзора и назначил АО штраф за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий лицензирования. Сумма штрафа составила 200 тыс. рублей.

«Отмечается, что претензии Госавтодорнадзора к перевозчику касались отдельных случаев неработоспособности ремней безопасности, световых сигналов, высадки пассажиров вне остановок на межмуниципальных маршрутах, а также трещин на лобовых стеклах автобусов ЕКА», — пишет «Реальное время».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия с пассажирским автобусом «Неоплан», следовавшим по маршруту Самара — Ижевск, произошла в ночь на 2 июля в 9 км от Заинска. В ДТП погибли 14 человек. Среди них были жители Набережных Челнов, Менделеевска, Заинска и Ижевска, а также семья, возвращавшаяся домой из Самары.

Ранения получили ещё 15 человек. Всего в момент аварии в салоне автобуса находились 29 человек.

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По делу были возбуждены два уголовных дела — по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшие смерть двух и более лиц»), и по ч. 5 ст 264 УК РФ5 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Согласно данным ЕГРЮЛ, гендиректором АО «Евразийская корпорация Автовокзалов» с 2015 года является Оксана Никитина. АО образовано через реорганизацию другого юридического лица. Учредитель Общества — департамент управления государственным имуществом администрации Самарской области.

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Kremlin.ru Андрей Костин

«Плечо» от ВТБ для «лопнувших» банков

Глава банка ВТБ Андрей Костин, принявший участие в ежегодном совещании региональных руководителей, выразил готовность «подставить плечо» татарским банкам.

«Не секрет, что банковский сектор Татарстана пережил непростой период, это общая тенденция в России, мы видим проблемы банковского сектора, они постепенно будут решаться. Очень важно в такие моменты подставить плечо. Я думаю, наша задача — постараться максимально заместить неудобства, потери и ресурсы, которые нужны республике», — цитирует РБК слова Костина.

Отметим, что за последние два года кредитный портфель банка ВТБ в Татарии увеличился в 2,5 раза и составил 60 млрд рублей.

Тема проблемных банков Татарии обсуждалась и в кулуарах международного юридического форума KazanLegal. Так, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что к банкирам не должна применяться такая мера, как арест, и отметил, что за помощью к нему они не обращались.

«Не обращались, хотя банкиры также являются предпринимателями, поэтому на них также распространяется ст. 108 УПК РФ. В принципе, к ним не должна применяться такая мера пресечения, как арест, лишение свободы. Но к нам они не обращались, и пока мы их вопросом не занимались. Поэтому не могу точно сказать нашу правовую позицию», — цитирует слова Титова издание «Бизнес-онлайн».

Подобное заявление вызвало недовольство общественности.

«Сказку на ночь почитать и поцеловать. Никто не виноват, да. А дело вкладчиков и обанкротившегося бизнесмена, ну сами виноваты. Хорошо живём?» — возмущается пользователь в комментариях к материалу.

А другой пользователь предлагает «пусть вернут все деньги вкладчикам и идут, куда хотят».

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Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Обманутые дольщики вышли на улицу

Неделю завершил митинг дольщиков, пострадавших от недобросовестности строительных компаний «Свей» и «ФОН».

Руководство обоих проходит по уголовным делам и по ходатайству следователей находится в СИЗО. От действия «ФОНа», по данным следствия, пострадали свыше 3,2 тыс. дольщиков, а общий ущерб превысил 2 млрд рублей.

На митинг в Казани собралось около 350 человек. Они потребовали отставки министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ирека Файзуллина и достройки всех объектов, но не за счёт дольщиков. Властям предложено найти другие финансовые механизмы.

Следующим этапом после проведения митинга станет организация координационного совета обманутых дольщиков всех жилых комплексов, которые в настоящее время находятся на стадии достройки или заморозки.

«Дольщики не имеют возможности заселиться в свои квартиры, которые они оплатили. А теперь на них хотят «повесить» ещё одно бремя: достроить дома за их счет. То есть фактически заплатить за свои квартиры еще раз. Семьи не могут получить квартиры, многим приходится оплачивать съемное жилье и ежемесячно платить по ипотеке. Но государство не хочет решать эти проблемы», — прокомментировал ИА REGNUM депутат Госсовета РТ Артём Прокофьев.

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