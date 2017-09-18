В Новосибирске восстановлен разрушенный вандалом памятник императору Николаю II и цесаревичу Алексею. 15 сентября благочинный церквей города Новосибирска, настоятель Александро-Невского собора протоиерей Александр Новопашин освятил мемориал, установленный ранее возле Александро-Невского собора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Царебожие

«Вы помните, что на плакате, который до недавнего времени висел над южными вратами собора, было написано: «Прости нас, Государь!», — обратился к пастве Новопашин. — Это не просто красивая фраза. Это молитва глубокого покаяния. А покаяние должно подтверждаться не только духом сокрушённым, но и внешним деланием. Как в 90-х годах мы восстанавливали разрушенные большевиками храмы, так и сегодня мы восстанавливаем то, что разрушают их последыши. И это — одна из форм нашего покаяния».

Председатель регионального отделения партии «Яблоко» Светлана Каверзина считает, что повторное открытие памятника Николаю II напряжённости в обществе не убавит, даже наоборот.

«Противостояние вокруг памятника императору Николаю II и цесаревичу Алексею не стихло. Причём, по моим ощущениям, даже внутри РПЦ раскол. Царебожие многими внутри РПЦ считается сектантством. Так что всё будет по нарастающей», — отметила ИА REGNUM Каверзина.

Заместитель председателя «Партии дела» в Новосибирске, президент Фонда по сохранению «Дома с часами» Олег Викторович считает, что «ситуация с установкой памятника только обострила конфликт, который и так с подачи радикально настроенного крыла РПЦ только нарастает в обществе».

«Так называемые «православные активисты», которых воодушевляет господин Новопашин, попросту объявили крестовый поход против светского государства. Это до добра не доведёт. Правоохранители должны активно вмешаться в эти противоправные действия, ведь по сути идёт разжигание гражданской войны, реваншизм, когда малая группа людей, прикрываясь благими намерениями, держит в напряжении остальное общество. Мы не в монастыре, куда, как известно, со своим уставом не ходят, а потому радикально настроенные иерархи церкви не могут диктовать в ультимативной форме свои «догмы и принципы» всему городскому сообществу. Установка памятника, как я знаю, не согласована ни с мэрией, ни с художественным советом, а потому — незаконна. И, на мой взгляд, этот памятник не имеет художественной и иной ценности. И на этом месте его быть не должно», — считает Викторович.

В то же время, оценивая собственно акт вандализма, он сказал, что «это отвратительно» и такого быть не должно.

«Но напомню народную мудрость: посеешь ветер — пожнёшь бурю. Посеянное зерно нетерпимости даёт свои печальные всходы. Добавлю от себя, что мне нравятся памятники, но только те, которые несут художественную и эстетическую миссию и имеют философское содержание и осмысление исторических событий, как например работы М.М. Шемякина. Они должны украшать город. Этот памятник его не украшает», — подчеркнул в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Олег Викторович.

Известный новосибирский краевед Константин Голодяев отметил, то, что он увидел после восстановления — «это издевательство и над памятником и над здравым смыслом».

«Почему теперь лицо Алексея стало одутловатым, да ещё в цвете изменилось. Зачем опять освятили. Святили уже раз — не помогло. Или химсостав воды изменили? Лучше бы подумали. Но я всё равно предлагаю оставить этот пенокартонный «памятник» в покое. Снести его сейчас не лучше надругательства. Может, снова накрыть? И заменять его на настоящий теперь необходимо побыстрее. А то ведь засмеют, разнесётся по миру притчей во языцех. Хотя, в принципе, этот анекдот уже вписан в историю города. Очень жаль. А городской власти необходимо сильно ужесточить порядок установки всех памятников и малых архитектурных форм», — считает Голодяев.

Отметим, что памятник последнему русскому царю Николаю II и цесаревичу Алексею появился у Южных врат Александро-Невского собора в Новосибирске 16 июня и тут же вызвал неоднозначную реакцию общественности.

Памятник Николаю II и Алексею в Новосибирске

Читайте также: Памятник Николаю II в Новосибирске: дань памяти или неуместная провокация?

Николаю II припомнили революции, отречение от престола, войны. Но были и те, кто уверен, что в Новосибирске памятник Николаю II должен быть. Ведь именно он руководил комитетом по строительству Транссиба, а благодаря строительству железной дороги появился город Новосибирск, даже носивший в своё время имя императора — Ново-Николаевск.

Читайте также: Новосибирск бунтующий. Кто стоит за провокациями и вандализмом?

Но уже в ночь на 1 августа против памятника был совершён акт вандализма. Мужчина приставил лестницу к памятнику и бил по нему топором. Он был задержан и доставлен в отделение полиции.

Читайте также: Скандал вокруг памятника Николаю Второму: горожан не спросили — и не надо

После этого инцидента Новосибирская митрополия РПЦ ожидала, что местные власти если уж не активно заступятся за монумент, то хотя бы включатся в расследование дела об осквернении памятника. Однако мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть публично заявил, что Николай II не та личность, которая заслуживает памятника.

Владимир Маковский. 9 января 1905 г. на Васильевском острове (Кровавое воскресенье)

Читайте также: Николай II заставил власти усомниться, а церковь — оскорбиться

Далее последовали перепалки через СМИ и социальные сети между представителями РПЦ и муниципальной власти, которые привели даже к предложению и вовсе снести памятник, который вызвал столь неоднозначную реакцию в обществе. На что мэр, правда, заявил, что он против радикальных действий.

Так памятник и стоял, прикрытый полотном, до 16 сентября — до своего повторного открытия.