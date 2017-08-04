Скандал вокруг памятника Николаю Второму: горожан не спросили — и не надо

Новосибирск, , 02:03 — REGNUM Православные активисты, еще раньше в немалой степени своим активизмом настроившие против себя значительную часть новосибирцев, на этот раз от слов перешли сразу к делу. Сделали они это как раз тогда, пока шла общественная дискуссия на тему того, нужен ли в Новосибирске памятник Николаю Второму (с одной стороны, ему припоминались все его многочисленные просчеты как руководителя государства, а с другой, напоминалось, что он руководил комитетом по строительству Транссиба и даже Новосибирск назывался Ново-Николаевск). О тех, кто не считает нужным принимать участие в обсуждениях, а ставит общество перед фактом собственного решения, пишет корреспондент ИА REGNUM Анна Алябьева.

Памятник был установлен 16 июля по-тихому, без согласований и обсуждений; в качестве объяснения такого подхода было заявлено, что памятник стоит на земле, относящейся к Александро-Невскому собору, а потому согласовывать установку скульптуры не обязательно. По мнению организатора выставки о Романовых «Императорская семья и Ново-Николаевск» Ирины Хлебниковой, обсуждение вообще не нужно, а на собственной земле можно ставить памятник любой исторической персоне. Правда, в данном случае памятник, хоть и стоит на земле собора, но не внутри ограды, и потому виден всем горожанам, но в этом Хлебникова ничего страшного не видит.

В ночь на 1 августа против памятника был совершен акт вандализма (мужчина бил его топором), причем характерно, что для Новосибирска это далеко не первый случай нападения на памятники: до того вандалы оскверняли памятники Ленину и жертвам политических репрессий.

Все очевиднее становится факт, что бурную реакцию вызывает даже не сам факт установки, а именно отсутствие общественного обсуждения, то, что памятник поставили, не поинтересовавшись мнением горожан вообще. А новосибирцы все чаще хотят контролировать происходящие в их городе события.

О различных оценках произошедшего читайте здесь: Новосибирск бунтующий. Кто стоит за провокациями и вандализмом?

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