Историческая территория Выборга (Ленинградская область) превратится в город-музей. В рамках этого проекта планируется реставрация объектов культурного наследия, благоустройство территорий, создание комфортных общественных зон, новых туристских объектов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, этапы развития города обсуждались 12 сентября на заседании организационного штаба в правительстве региона.

Владислав Краев ИА REGNUM Выборг

Комплексный турпродукт

«Изучая вопрос развития Выборга, мы пришли к выводу о том, что недостаточно просто отреставрировать фасады, отремонтировать дороги. Нужно вернуть в историческую часть города жизнь, а сделать это можно, только создав по-настоящему комфортную городскую среду. Место, где будет приятно и работать, и жить. В такой город захочется приехать и любому туристу», — подчеркнул в ходе заседания губернатор Александр Дрозденко.

Проект будет реализован в два этапа. На первом, который завершится уже в 2018 году, будет разработан мастер-план города-музея. Помимо проектов реставрации объектов культурного наследия, в него войдут идеи по благоустройству исторической части Выборга, созданию общественных зон, новых туристских точек притяжения. Как пояснил куратор проекта, зампред правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов, «первый этап включает разработку концепции и быстрые планы с быстрыми результатами».

Владислав Краев ИА REGNUM Выборг

Второй этап — непосредственно создание города-музея — будет реализован в 2019—2026 годах. Согласно концепции, воссоздание исторического поселения будет увязано с формированием комфортной городской среды с возможностью использования зданий и сооружений в современных условиях.

Особое внимание будет уделено развитию туристической составляющей Выборга. Ялов напомнил, что Выборг уже сейчас «задыхается иногда в летний сезон». Предполагается создать единый туристический билет, позволяющий посетить все знаковые достопримечательности, а также интерактивный информационный центр. Также появится единый фирменный стиль города, который позволит эффективнее продвигать его туристскую привлекательность за рубежом.

«Важно всё завязать в единый комплекс, чтобы это были не отдельные объекты, а связанные единой логикой и пешеходными маршрутами, малым бизнесом. Нужен комплексный туристический продукт. Одних гостиниц и объектов культурного значения недостаточно. Транспорт, логистика, пешеходные зоны, гостиницы, общественные пространства, музеи — тогда получается комплексный турпродукт», — пояснил Дмитрий Ялов.

По его словам, базовые параметры проекта уже утверждены. Также будут заложены деньги на разработку мастер-плана и программы развития, которую подготовят в 2018 году совместно с Министерством культуры РФ.

Бюджет проекта будет определен после выполнения первого этапа. В обновление Выборга будут проинвестированы средства регионального, федерального бюджетов, а также средства Международного банка реконструкции и развития в рамках программы «Сохранение и развитие малых исторических городов и поселений». Ход реализации проекта будет отслеживать лично глава региона.

При этом власти Ленобласти подчеркивают, что этот проект, в первую очередь, для самих горожан, и только во вторую — для развития туризма в Выборге.

Владислав Краев ИА REGNUM Выборг

Музеи, кафе, воркшопы. Что ждёт памятники Выборга?

О том, как будут приспособлены под современное использование исторические памятники Выборга, рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель проекта, директор Выборгского музея-заповедника Владимир Цой.

По его словам, уже в этом году в Выборгском замке начнется работа над корпусами цейхгауза, которые «никогда не использовались и стояли заваленные, без крыши, на протяжении десятков лет». Там появится современное выставочное пространство. Также планируется организовать фондохранилище с соответствующим температурным режимом и условиями безопасности и доступа. Кроме того, будет задействовано ранее неиспользуемое пространство, например, помещение между третьим этажом и чердаком.

По объектам вне Замкового острова также есть идеи. В частности, средневековый дом на Выборгской улице, 10, будет использоваться как место расположения Выборгской археологической экспедиции. «По этому поводу есть соглашение с Институтом истории материальной культуры РАН. Сейчас они сидят у нас на территории музея, они давно просят небольшое помещение, где они могли бы собираться, проводить первую обработку артефактов», — рассказал Владимир Цой.

В здании бывшей купеческой гильдии на Выборгской ул., 8, планируется разместить несколько интерактивных площадок. «Горожане смогут почувствовать себя в гончарной лавке, на гончарном производстве в средние века. Там будет кузнец. И будет некое подобие средневековой школы, потому что рядом, буквально на соседнем земельном участке, находилась школа до Второй мировой войны, причем не церковная, а светская. Сам памятник небольшой, но мы постараемся вдохнуть в него новую жизнь», — добавил директор музея.

Владислав Краев ИА REGNUM Выборг

Башня Ратуши, по словам Цоя, будет использоваться как площадка для экспозиционных проектов. «Она была концептуально переосмыслена ещё во время советской реставрации. Нижний ярус представляет собой мрачное помещение с валунными стенами, а на уровне второго и третьего яруса — круглые площадки, окруженные большими арочными окнами. Скорее всего, там мы будем рассказывать не только про историю, но и показывать предметы искусства», — поделился планами директор Выборгского музея.

Также он напомнил, что регион начал заниматься проблемой сохранения здания Кордегардии, сильно пострадавшего от пожара 27 февраля 2013 года. «Это незаслуженно забытая страница истории Выборга, первые российские укрепления 18 века, которые строили будущие герои Крымских кампаний. Там появится макет Аннинских укреплений. Возможно, разместим летнее кафе, потому что там есть небольшая, но очень уютная терраса», — рассказал Цой.

Он выразил надежду, что в ближайшее время музей получит в пользование один из пороховых погребов, относящихся к комплексу крепостных сооружений Анненкроне прямо напротив Выборгского замка. Возможно, пояснил директор, туда будет частично перенесена коллекция подводной археологии — артефактов, поднятых со дна Балтийского моря и рассказывающих, например, о морском сражении между Российской империей и Швецией во второй половине 18 века.

«Возможно, сделаем несколько воркшопов, где работают ремесленники, реставраторы, которые пытаются восстановить приемы, с помощью которых в прошлые века строились суда», — добавил Владимир Цой.

Глава Выборгского музея напомнил: хотя реконструкция и будет идти в рамках единой концепции, но для того, чтобы уже сегодня реставрировать фасады и крыши, никакие концепции и программы не нужны.

Владислав Краев ИА REGNUM Выборг

Ближайшие планы

Как сообщалось, в августе губернатор Ленобласти сообщил, что исторический квартал «Сета Солберга» в центре Выборга будет отреставрирован по чертежам 1930-х годов. В дальнейшем там появится культурно-выставочный центр с выставочным залом-трансформером.

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Кроме того, ранее стало известно о включении десятка многоквартирных домов Выборга, имеющих статус объектов культурного наследия, в краткосрочный план проведения капремонта, наряду с типовыми постройками.

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«Сейчас уже первые 18 домов включены. Определено, что конкурсами будет заниматься администрация Выборгского района. По закону об охране памятников культурного наследия, по проектам можно будет работать только после Госэкспертизы. Первые конкурсы будут объявлены в течение 10—15 дней, а в 2018 году работы начнутся. Сумма большая, сопоставимая со сборами в Фонд капремонта Ленинградской области», — рассказал Владимир Цой.

По словам директора Выборгского музея-заповедника, в течение 2—3 дней будет снята верхняя часть лесов с Башни святого Олафа, и все увидят обновленный купол. Предполагается, что Башня Ратуши будет открыта до конца этого года. По Часовой башне могут понадобиться дополнительные работы, связанные с наладкой часового механизма. Все объекты на Замковом острове будут отреставрированы в течение 7—8 лет.

Владислав Краев ИА REGNUM Выборг

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Министерстве культуры России сформировали рабочую группу по сохранению объектов культурного наследия исторической части Выборга. Именно ей предстоит координировать исполнение целого ряда проектов, направленных на восстановление, реставрацию, приспособление для современного использования десятков исторических зданий города.

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Напомним, что Выборг официально объявлен городом, в котором в 2018 году пройдёт празднование 91-летия Ленобласти. А это означает выделение дополнительного финансирования для приведения города в порядок к торжествам.

Архитектурное наследие Выборга крайне разнообразно: от средневековых построек XIII века до зданий эпохи модернизма первой половины ХХ века. Всего в настоящее время на территории Выборга расположено 350 объектов культурного наследия.

Зампред областного правительства Дмитрий Ялов добавил, что на данный момент в Российской Федерации не известно ни одного поселения, когда бы историческое поселение было комплексно отреставрировано и при этом было жилым. Сейчас Минкультуры запустил три таких проекта абсолютно разного уровня: тульская Крапивна, владимирский Гроховец и Выборг.

«Думаю, что при поддержке федерального правительства у нас получится», — добавил Ялов.