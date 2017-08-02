Спасать исторический центр Выборга будут по единому проекту

Выборг, Ленинградская область, , 20:43 — REGNUM В Министерстве культуры России сформировали рабочую группу по сохранению объектов культурного наследия исторической части города Выборг в Ленинградской области. Об этом сегодня, 2 августа, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Рабочей группе предстоит координировать выполнение целого ряда проектов, направленных на восстановление, реставрацию, приспособление для современного использования десятков исторических зданий Выборга. Среди них — федеральные проекты «Культура России», «Сохранение и развитие малых городов России», а также региональная государственная программа «Развитие культуры в Ленинградской области».

«Проект по реставрации старой части Выборга объединит разные проекты с разными действующими лицами и финансовыми потоками в единый проект с общей идеей. В дальнейшем он будет введен в систему проектного управления. Главная цель такой координации в том, чтобы впоследствии каждый отреставрированный объект использовался и приносил доход в казну, а не вновь начал разрушаться при отсутствии пользователя. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сможет все это контролировать в онлайн режиме», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ленобласти.

Целью работы межведомственной рабочей группы станет оперативное решение вопросов, возникающих в ходе выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных в исторической части города.

В состав группы вошли исполняющий обязанности директора департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Максим Кононов, директор ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Наталья Волынская, заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов, глава комитета по культуре Ленобласти Евгений Чайковский и другие.

Напомним, на следующий год Ленобласть запросила на восстановление исторических объектов Выборга около 1,2 млрд рублей из федерального бюджета. На этот год было запрошено около 1 млрд рублей, однако выделено было только 300 млн рублей.

Добавим, что проект сохранения исторической части Выборга активно разрабатывался в Министерстве культуры с 2014 года. В концепцию сохранения исторической части города вошли 264 объекта, из которых 17 федеральных, 81 региональный и 166 вновь выявленных.

Читайте также: Ленобласть ставит на Выборг и Старую Ладогу как центры туризма

Архитектурное наследие Выборга крайне разнообразно: от средневековых построек XIII века до зданий эпохи модернизма первой половины ХХ века. Всего в настоящее время на территории Выборга расположено 350 объектов культурного наследия. На 75 выявленных объектах проведена историко-культурная экспертиза. Им присвоен статус региональных объектов культурного наследия.

Помимо архитектурных памятников, особенностью Выборга также являются сохранившиеся городские скверы и парки, часть из которых состоит под государственной охраной в качестве объектов культурного наследия. Кроме того, город имеет три памятника археологии — культурный слой Выборгского замка, культурный слой средневекового Выборга и остатки каменных оборонительных сооружений Рогатой крепости.

Читайте ранее в этом сюжете: На реставрацию памятников Выборга Ленобласти требуется 900 млн рублей