Центр Выборга отреставрируют по чертежам 1930-х годов

Выборг, Ленинградская область, , 20:16 — REGNUM Исторический квартал «Сета Солберга» в центре города Выборга Ленинградской области будет отреставрирован по чертежам 1930-х годов. В дальнейшем там появится культурно-выставочный центр с выставочным залом-трансформером. Об этом сегодня, 6 августа, сообщил журналистам губернатор региона Александр Дрозденко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Вы видите, что квартал «Сета Солберга» находится в ужасном состоянии и понятно, что та часть, где мы стоим, практически не сохранила исторических построек, не сохранила фундамента <…> Мы хотим восстановить Выборг в истории 30-х годов, потому что это тот период, когда больше всего фото-видео фиксации, визуализации того Выборга, который был, больше всего архивных документов за этот период. Также финские коллеги готовы предоставить свои материалы. Будем этот квартал восстанавливать по чертежам 30-х годов», — сказал Александр Дрозденко.

Глава Ленобласти добавил, что это будет не просто реставрация, поскольку часть зданий придётся восстанавливать практически с фундамента, часть зданий — исходя из того, что от них сохранилось.

«Задача — максимально сохранить то, что сегодня есть, и максимально сохранить внешний облик квартала, который был в 30-х годах. Здесь будет культурно-выставочный центр с большим выставочным залом-трансформером. Проектировщики это уже взяли на вооружение. Такой опыт я видел в Норвегии, когда в не концертное время это небольшая площадка, а во время концерта площадка переворачивается и появляются кресла. Он Выборгу нужен, потому что сегодня здесь нет сверхсовременного концертного зала, где можно проводить различные мероприятия. Это будет культурно-выставочный центр с элементами театра и детского и взрослого», — рассказал глава региона.

По его словам, конкурс на реновацию этого квартала с учетом технического задания, которые готовит комитет по культуре Ленобласти, будет объявлен уже через месяц.

«Дальше те, кто выиграет конкурс, совместно с учеными, историками предложат свой вариант реновации этого пространства. Рассчитываем, что итоги подведем где-то в июне месяце. Затем на один месяц мы выставляем эту работу на общественные слушания и будем проводить конкурс на выбор подрядной организации, которая будет проводить здесь ремонтно-восстановительные и реставрационные работы», — пояснил губернатор.

Предварительная стоимость, по словам Александра Дрозденко, оценивается в 2−2,5 млрд рублей. «Платить будет бюджет Ленинградской области через субсидии Выборгу, потому что этот квартал является муниципальной собственностью, это не памятник федерального или регионального значения, это вновь выявленный памятник местного значения», — добавил Дрозденко.

Важно, отметил глава региона, что Международный банк реконструкции и развития через Минкульт подтвердил готовность взять до 50% всего финансирования на себя, при условии, что проект, который пройдет экспертизу и общественные слушания, их устроит. «В связи с этим планируется привлекать их уже на стадии проектирования в качестве консультантов. Но вне зависимости от этого планируем до конца 2020 года все работы здесь завершить», — заверил он.

Напомним, что 29 июля Выборг был официально объявлен городом, в котором пройдёт празднование 91-летия Ленобласти. А это означает выделение дополнительного финансирования для приведения города в порядок к торжествам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Министерстве культуры России сформировали рабочую группу по сохранению объектов культурного наследия исторической части Выборга. Ей предстоит координировать выполнение целого ряда проектов, направленных на восстановление, реставрацию, приспособление для современного использования десятков исторических зданий города.

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Кроме того, ранее стало известно о включении десятка многоквартирных домов Выборга, имеющих статус объектов культурного наследия, в краткосрочный план проведения капремонта наряду с типовыми постройками.

Архитектурное наследие Выборга крайне разнообразно: от средневековых построек XIII века до зданий эпохи модернизма первой половины ХХ века. Всего в настоящее время на территории Выборга расположено 350 объектов культурного наследия.

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