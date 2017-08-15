Брал или не брал?

24.kg Омурбек Текебаев

Одной из наиболее обсуждаемых тем стало судебное разбирательство по делу лидера парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, обвиненного в коррупции и мошенничестве.

По версии следствия, известный киргизстанский оппозиционер получил от российского бизнесмена Леонида Маевского взятку в размере $1 млн. Взамен он должен был предоставить контрольный пакет акций мобильного оператора «Мегаком» бывшим чиновникам из окружения экс-президента Бакиева, свергнутого и бежавшего из страны в 2010 году.

Сам Текебаев категорически отрицает свою вину, заявляя о том, что на встрече с Маевским не получал никаких денег, а только лишь «пил с ним чай», сообщило ИА Knews.

Aravot.am Омурбек Текебаев

«Маевский говорит, что двумя траншами он передал мне $1 млн. Кроме его слов, что он дал деньги, ничего нет, ни показаний свидетелей, ни вещественных доказательств. Мы не брали деньги у Маевского и по телефону об этом не говорили. Это подтвердилось на следствии. Он аферист и стервятник», — цитирует издание выступление Омурбека Текебаева на судебном заседании.

За оппозиционера заступились экс-президент переходного периода Роза Отунбаева и другие члены бывшего Временного правительства Киргизии. По их мнению, возбужденное против лидера «Ата Мекен» уголовное дело является сугубо политически мотивированным.

«Согласно показаниям Отунбаевой, Текебаев не мог встречаться с Маевским 13 мая 2010 года, потому что в то время «ухудшилась ситуация на юге Киргизии», и члены Временного правительства работали над ее урегулированием. Отунбаева сказала, что Текебаев в то время отвечал за переговоры с властями юга страны, и «никто никуда не выходил», — отмечает «Kloop».

Популярная киргизскоязычная газета «De-факто» пишет, что доводы Текебаева в свою защиту основываются на «ложной информации относительно пересечения Леонидом Маевским границы Киргизии».

В качестве аргумента в пользу этой версии приводятся представленные на суде пассажирские манифесты авиакомпании «Аэрофлот» и документы из отелей «Хаятт» и «Золотой Дракон», свидетельствующие о том, что Маевский в Киргизию прилетал именно в те периоды, когда вел переговоры с Омурбеком Текебаевым

Knews.kg Омурбек Текебаев

«Тем не менее, Текебаев и его команда через ангажированные СМИ усердно продолжают распространять предвзятую информацию. Так, адвокаты лидера партии «Ата Мекен» хотят сыграть на том, что не имеется прямых доказательств телефонных разговоров между их клиентом и Маевским. При этом не хотят признать наличия других достаточных доказательств», — подчеркивает издание.

«Egemen.kg» также обвинил защитников подсудимого оппозиционера в дезинформировании СМИ и общественности, а также в «затягивании судебного процесса»:

«Когда рассмотрение уголовного дела близилось к завершению, «оптом» заболели адвокаты главного ата-мекеновца. Вслед за ними почувствовал недомогание и сам Текебаев. Потом его адвокаты и сторонники поняли, что все их уловки безуспешны и начали продвигать «новость» о том, что в мае 2010 года Маевский не прилетал в Киргизию. Повторяли это многократно, публиковали в соцсетях, на протяжении пяти дней гудели, как мужчины, чьи жены родили близнецов. Но, как говорится, казан лжеца не кипит, и в этот раз запущенная ими утка быстро пала на землю».

«Держать и не пущать»!

Судебный процесс по делу лидера оппозиционной партии «Ата Мекен» становится все интереснее, поскольку проходит в преддверии президентских выборов.

(сс) succo Суд

Желание участвовать в предвыборной гонке изъявили 59 претендентов, среди которых оказался в том числе и Омурбек Текебаев, чья кандидатура была выдвинута уже после его ареста. Благо, что киргизстанское законодательство позволяет это сделать.

Для Текебаева участие в выборах играет значительную роль. Во-первых, позволяет привлекать к себе дополнительное внимание, во-вторых, если он будет допущен к выборам, власти будут обязаны разрешить ему агитацию в свою пользу. Лично. На свободе.

Сделать этого Белый Дом не хочет. Поэтому уже на начальной стадии Текебаев столкнулся с рядом проблем. Одной из них стал тест на знание киргизского языка, который каждый претендент на пост главы государства обязан сдавать в Центризбиркоме.

Следствие отпускать подсудимого оппозиционера на экзамен отказалось. Одновременно с этим представители Центризбиркома сослались на отсутствие правовых механизмов, которые позволяют решить вопрос с доставкой подсудимых для сдачи теста, и предложили сторонникам лидера «Ата Мекена» обратиться в суд, пишет «Sputnik. Кыргызстан».

Vb.kg Омурбек Текебаев

«3 августа в Межрайонном суде Бишкека состоялось заседание, на котором было вынесено решение об отказе в удовлетворении иска. При этом суд лишь признал бездействие ЦИК, выраженное в непринятии решения (положительного или отрицательного) по обеспечению Текебаеву возможности присутствовать на тестировании», — уточнило издание.

Омурбека Текебаева судебный вердикт не удовлетворил, и он обратился к премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову, спикеру Чыныбаю Турсунбекову и лидерам парламентских фракций с просьбой созвать посвященное этой проблеме внеочередное депутатское заседание, отмечает ИА 24.kg.

«Я, выдвигаясь кандидатом на должность президента, представил через моего представителя все необходимые документы Центризбиркому в установленном порядке и сроки. Центризбирком не обеспечил мне возможность пройти тестирование. ЦИК, уклоняясь от своих обязанностей, отправлял моих представителей в суд, а суд отсылал в ЦИК.

В итоге этой политической бюрократии я не буду допущен к выборам, в чем я усматриваю политическую заинтересованность Центризбиркома в намеренном исключении меня из предвыборной борьбы», — жалуется политик.

Большие посадки

Пока внимание общественности было приковано к делу Текебаева, в столице Киргизии состоялись еще два судебных заседания, на которых четверо других оппозиционных политиков были приговорены к длительным тюремным срокам.

Садыр Жапаров

Первомайский районный суд Бишкека признал бывшего депутата республиканского парламента Садыра Жапарова виновным в захвате в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмилбека Каптагаева и приговорил Жапарова к 11, 5 годам лишения свободы, пишет «Kaktus».

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В тот же день Первомайский суд рассмотрел дело лидеров «Народного парламента», обвинявшихся в организации попытки государственного переворота.

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Суд приговорил экс-министра финансов Марата Султанова к 10 годам тюрьмы, экс-губернатора Джалал-Абадской области Бекболота Талгарбекова и политического деятеля Торобая Колубаева — к 14 годам лишения свободы, а бывшего депутата Тойгонбека Калматова и активиста Александра Гусева — к 6 и к 5 годам лишения свободы условно.

«Суд пришел к выводу, что Калматов, Гусев и Султанов не принимали участия непосредственно в подготовке к захвату власти, и оправдал их по данному эпизоду. Однако они знали о готовящихся незаконных действиях Талгарбекова и Колубаева. Ими не были приняты меры по предотвращению данных деяний. В связи с чем им переквалифицировали статью «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» на статью «Укрывательство преступления», — уточнило ИА Knews.