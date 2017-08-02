



Цитата из к/ф «Цельнометаллическая оболочка». Реж. Стэнли Кубрик. 1987. США — Великобритания Новобранцы

В то время как президент США Дональд Трамп и его союзники-республиканцы стремятся увеличить военный бюджет на $54 млрд, чтобы пополнить вооруженные силы новейшими кораблями и истребителями, национальная безопасность США столкнулась с одной из самых крупных угроз — неготовностью молодежи к военной службе в армии, пишет Марк Файнберг в статье для The Hill.

Около 87% молодых людей, которые не стремятся попасть после окончания школы прямиком в колледж, не соответствуют требованиям, предъявляемым к военнослужащим. Потенциальные новобранцы либо страдают от ожирения, либо имеют проблемы с законом, употребляют наркотики, или не могут сдать соответствующие вступительные экзамены.

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Исследователи предсказывают, пишет Файнберг, что в недалеком будущем американским военным придется все больше закрывать глаза на отсутствие необходимых физических кондиций, мелкие правонарушения и низкие результаты тестирования новобранцев. А это означает, что качество подготовки солдат США будет снижаться.

Тренировка

Вместо того чтобы попытаться улучшить ситуацию с призывом, Трамп только усугубил ее, заявив о запрете набора трансгендеров на военную службу. В настоящий момент в армии США насчитывается около 15 тыс. трансгендеров — это примерно 1% от общей численности войск. Их увольнение с военной службы означает, что Пентагону придется набрать 15 тыс. молодых людей, которые не соответствуют минимальным требованиям, предъявляемым к военнослужащим. Можно ли в боевой ситуации положиться на солдата, который страдает от избыточного веса или употребляет наркотики, пишет Файнберг.

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Рост экономики приводит к тому, что все меньшее число выпускников средних школ задумывается о военной карьере в качестве альтернативы безработице или плохо оплачиваемой работе. Следовательно, число пригодных к военной службе молодых людей будет сокращаться.

Опросы Military Times показали, что качество жизни военнослужащих снизилось. Если в 2009 году чуть более 90% солдат США заявили, что их условия жизни являются хорошими или отличными, то через пять лет данный процент снизился до 56%.

Учения

В то время как военнослужащие призывают администрацию США к увеличению денежного довольствия, Трамп и его команда сосредоточили свои усилия на «историческом» расширении военного штата, поскольку для новых кораблей и истребителей требуются новые кадры. При этом администрация США не привела внятных доказательств стратегической необходимости расширения военного бюджета, подчеркивает Файнберг. В настоящий момент Соединенные Штаты тратят на оборону больше, чем Китай, Россия, Великобритания, Индия, Франция, Саудовская Аравия и Япония, вместе взятые, утверждает The Hill.

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В планы Трампа входит увеличение численности вооруженных сил США на 150 тыс. человек. Военным будет чрезвычайно тяжело найти такое количество пригодных к службе новобранцев.

Africom.mil Учения

Таким образом, поскольку Трамп увольняет с военной службы трансгендоров вне зависимости от их пригодности, существует опасность того, что в скором времени низкое качество подготовки солдат может подорвать способность оборонного ведомства США выполнять поставленные перед ним задачи. В этом смысле увольнение трансгендоров является безумием, заключает Файнберг.