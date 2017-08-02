Максим Исаев, , 21:01 — REGNUM

Если в течение последних 193 дней президентства Барака Обамы была проведена 21 спецоперация, то за аналогичный период президентства Дональда Трампа их количество увеличилось в пять раз. По меньшей мере 92 спецоперации прошли в Йемене, четыре в Пакистане и шесть в Сомали, пишет издание Foreign Policy.

Подобные спецоперации курирует Совместное командование специальных операций США (JSOC), а не ЦРУ, поскольку данные миссии не носят скрытого характера. Военные чиновники делают публичные заявления о миссиях в Йемене, Пакистане и Сомали, Пентагон выпускает соответствующие пресс-релизы.

Несмотря на то, что деятельность JSOC не скрывают от общественности, мало кто знает о том, как формировалось командование, как Конгресс осуществляет надзор за проведением спецопераций и каковы пределы возможностей JSOC.

Штаб-квартира JSOC расположена в воинской части Форт-Брэгг (Северная Каролина). Совместное командование специальных операций США было создано в 1980 году после провала спасательной операции по освобождению 53 заложников, находившихся в посольстве США в Тегеране.

В ядро JSOC входят ряд подразделений специального назначения (СпН), такие как 1-й оперативный отряд специального назначения США «Дельта», боевая морская особая группа быстрого развёртывания (SEAL Team 6), 75-й полк рейнджеров, другие подразделения СпН. Подразделения JSOC работают отдельно от «сил общего назначения», таких как армейские дивизии, подразделения ВВС и боевые группы ВМС, однако используют их технику, логистическую систему и поддержку поисково-спасательных подразделений. Общая численность подразделения СпН, подконтрольных JSOC, составляют 5% от общей численности войск США.

В структуру JSOC также входит вспомогательный отдел Pre-Strike Pause Cell, который состоит из нескольких гражданских и военных аналитиков, которые получают доступ в режиме реального времени ко всем вспомогательным средствам разведки, чтобы еще раз перепроверить все разведданные о противнике перед нанесением удара во избежание ошибки или нанесения ущерба гражданскому населению.

Возросшая интенсивность спецопераций в Йемене и Сомали во время президентства Обамы изменила порядок контроля со стороны Конгресса. В 2012 году Конгресс принял законопроект, который предусматривал ежеквартальные конфиденциальные брифинги с представителями Пентагона, в ходе которых рассматривались контртеррористические операции. В 2017 году частота брифингов возросла, Конгресс обязал Пентагон предоставлять ежемесячные отчеты, однако ранее представители Пентагона также выступали перед Конгрессом между ежеквартальными брифингами.

Комитет Сената США по вооружённым силам (SASC) и комитет Палаты представителей США по вооружённым силам (HASC) проводят брифинги под председательством сенатора Джони Эрнста и конгрессмена Элизы Стефаник соответственно.

Теоретически, все 27 членов SASC и 61 член HASC могут присутствовать на ежемесячных брифингах, но в действительности брифинги в HASC посещают в среднем от семи до пятнадцати представителей.

Тем не менее, во время проведения брифингов, касающихся крупных спецопераций JSOC, уровень посещаемости значительно возрастает. После рейда 29 января 2017 года в Йемене, в результате которого, как сообщалось, погиб один военнослужащий ВМС, уничтожен самолет стоимостью $70 млн и погибли десятки мирных жителей, на брифинге в HASC участвовали 35 представителей парламента.

В течение трех лет после начала антитеррористической операции против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совместное командование специальных операций США получало всяческую поддержку Белого дома и Конгресса.

Когда бывший президент США Барак Обама заявил о начале антитеррористической кампании против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в августе 2014 года, в ЦРУ подсчитали, что численность боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) составляла 20−35 тыс. человек. Согласно ежегодному «Государственному докладу о терроризме», опубликованному в прошлом месяце, в 2016 году численность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сократилась до 12−15 тыс. боевиков. Если взять средние показатели численности боевиков, получится, что количество террористов сократилось с 25 тыс. 750 бойцов в 2014 году до 13 тыс. 500 в 2016 году, т. е. на 48%, утверждает FP.

Однако ранее глава командования сил специальных операций США генерал Тони Томас заявил, что американские военные ликвидировали от 60 до 70 тыс. боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — более чем в два с половиной раза больше террористов, чем «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имело в Сирии и Ираке в начале антитеррористической операции.

В Йемене, несмотря на то, что в течение последних восьми лет совместное командование специальных операций США провело более 200 авиаударов, численность группировки «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за последние шесть лет сохранялась на уровне 4 тыс. боевиков, хотя в 2010 году террористов было всего несколько сотен.

Нет никаких оснований сомневаться в том, что Трамп будет интенсивнее задействовать JSOC для борьбы с терроризмом, пишет FP. Совместное командование специальных операций США останется одним из ведущих игроков в глобальной войне с террором. Здесь может возникнуть естественный вопрос: закончится ли когда-нибудь эта война?

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