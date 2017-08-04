



Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

Власти США, стремящиеся постоянно вводить санкции против своих противников, развили в себе зависимость от этого внешнеполитического инструмента, который к тому же еще и неоднократно демонстрировал свою неэффективность. Вашингтону необходимо избавлять от своей мании накладывать запретительные меры, пока его тяга к ним не привела страну к трагедии, пишет Тед Гален Карпентер в статье для The American Conservative.

Читайте также: Вице-президент США: Трамп подписал закон о санкциях против РФ

Конгресс США подавляющим большинством принял законопроект о введении новых санкций против КНДР, России и Ирана. Несмотря на то, что изначально ожидалось, что глава Белого дома Дональд Трамп наложит свое вето на этот законопроект, в частности потому, что они поставят крест на улучшении отношений с Москвой, администрация США объявила о том, что Трамп поддержит новый пакет запретительных мер. Подобное развитие событий в очередной раз показывает, насколько сторонники новой холодной войны запугали команду президента-республиканца.

Степень и напряженность антироссийских настроений достигли тревожного уровня. Члены Конгресса и другие лидеры общественного мнения из обеих партий назвали предполагаемое вмешательство России в выборы 2016 года «актом войны», тогда как один из даже сравнил его напрямую с Перл-харбором и терактами 11 сентября.

На фоне истерии и однобокого голосования Конгресса в поддержку санкций нежелание Трампа использовать свое право вето необязательно стало демонстрацией его политической трусости. Лишь трое членов Палаты представителей и двое сенаторов — Рэнд Пол и Берни Сандерс — проголосовали против, даже сенатор-республиканец Майк Ли, который обычно с осторожностью относится к внешнеполитическим вопросам, влился в эту «толпу линчевателей».

Тем не менее те, кто стремится ввести новые санкции, не принимают в расчет то, насколько неубедительными эти меры оказались в прошлом. Более того, еще около трех десятилетий назад ряд экономистов пришел к выводу, что санкции редко когда способствуют достижению желанных результатов. Запретительные меры могут создать неудобства для режима, против которого направлены, а также тяжелые условия для невинного населения под их властью, однако они едва могут стать поводом для капитуляции режима или толчком к крупным уступкам. Это особенно верно, когда в основе санкций лежит то, что крайне важно для политического руководства страны.

И за прошедшие десятилетия было мало примеров, которые бы могли бы опровергнуть предположение аналитиков. Так, США и их союзники ввели жесточайшие санкции против Северной Кореи с тем, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ракетной и ядерной программ. Неоднократные испытания ядерного оружия и недавний пуск межконтинентальной ракеты продемонстрировали всю тщетность санкционной политики.

Вашингтон с тем же успехом применял эту тактику в отношении еще одного своего противника — Кубы. Одна администрация США за другой, начиная с Дуайта Эйзенхауэра, придерживалась этого подхода на протяжении более 50 лет, прежде чем бывший глава Белого дома Барак Обама решил нормализовать отношения с Гаваной в конце 2014 года. Результаты блокады Кубы оказались не более впечатляющими, чем воздействия санкций на КНДР.

Даже предположительный успех санкций против Ирана, возносимых их сторонниками, не впечатляет, поскольку запретительные меры, возможно, и сыграли скромную роль в том, чтобы подтолкнуть Тегеран за стол переговоров, однако соглашение смогло состояться только после того, как страны группы 5+1 отказались от требований капитуляции и прекращения разработки любых потенциалов обогащения урана со стороны Тегерана. Получившееся в результате соглашение стало скорее компромиссом, яростно осужденное ястребами в США.

Введение жестких запретительных мер против России носит особенно тревожный характер, отмечает автор. Так, Москва моментально отреагировала на принятие Конгрессом последних карательных мер в отношении себя. Власти России незамедлительно сократили численность дипломатического корпуса посольства США в Москве, конфисковали часть их дипломатической недвижимости.

Более того, заявление о том, что действия России стали ответом на схожие шаги администрации Обамы, выславшей российских дипломатов в конце 2016 года, не соответствует истине. Президент России Владимир Путин заверил только что избранного президента США Дональда Трампа в том, что он не пойдет на ответные шаги. Однако введение новых санкций — это уже другая история.

Создается впечатление, подчеркивает автор, что экономические санкции являются излюбленным инструментом во внешнеполитическом арсенале Вашингтона. Они дают возможность создать иллюзию наличия среднего пути между полностью дипломатическим путем и применением военной силы. Если учесть вопиющую неэффективность этой тактики, политикам США нужно превозмочь свою зависимость от этого средства. Это особенно применимо тогда, когда выдвигаются абсолютно не реалистические требования.

Так, санкции не заставят КНДР отказаться от своих ракетной и ядерной программ, поскольку власти в Пхеньяне убеждены, что этот потенциал нужен стране, для того чтобы сдерживать Вашингтон от попыток насильственно сменить режим в стране. Если вспомнить действия США в таких неядерных странах как Сербия, Ирак и Ливия, можно сделать вывод, что опасения КНДР не столь уж необоснованные.

Подобный образом новые санкции против Ирана, введенные за нарушение «духа» ядерной сделки, носят вопиюще контрпродуктивный характер. Даже администрация Трампа была вынуждена признать — пусть и через силу, что Иран соблюдает указанные в сделке условия. Введение новых санкций едва ли побудит относительно умеренное правительство президента исламской республики быть более склонным к сотрудничеству. Напротив, подобный шаг может укрепить позиции сторонников жесткой линии в стране, стремящихся отказаться от соглашения с группой 5+1 и приступить к созданию средства ядерного сдерживания.

Наибольшее беспокойство вызывает то, что санкции против Москвы только осложнят и без того острую холодную войну. Россия едва ли признается в том, что она вмешивалась в выборы в США в 2016 году, тем более в том есть серьезные сомнения. Вероятность того, что Кремль откажется от «сепаратистских союзников» на востоке Украины ненамного выше. И почти нет шансов того, что Москва откажется от «аннексии» Крыма — на это можно рассчитывать так же, как и на то, что Израиль вернет Голанские высоты или Турция уйдет из северного Кипра.

Таким образом, заключает автор, санкции обладают довольно сомнительным качеством, действуя одновременно провокационно и неэффективно. Последнее их проявление, скорее всего, негативно скажется на самих США по большому числу аспектов. Поэтому политикам США необходимо преодолеть свою нездоровую тягу к введению санкций, пока она не привела Вашингтон к трагедии.

Читайте также: The National Interest: Россия выиграет от новых санкций США