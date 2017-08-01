Вице-президент США: Трамп подписал закон о санкциях против РФ

Тбилиси, , 11:42 — REGNUM Закон о расширении санкций против России, одобренный ранее сенатом США, подписан президентом США Дональдом Трампом, заявил вице-президент Майк Пенс.

Новые санкции предусматривают выполнение Москвой своих обязательств, сказал Пенс, находящийся с визитом в Грузии. По его словам, «последние дипломатические шаги России, к сожалению, говорят об обратном».

Он добавил, что новый пакет санкций позволит президенту США и Госдепу проводить «более гибкую политику».

«Президент Трамп заявил в Варшаве, что Россия вновь продолжает поддерживать террористические государства Иран и Северную Корею», — заявил Пенс.

В качестве «ответа» на действия России США намерены заявить о своих ценностях, сказал вице-президент США.

Ранее американский сенат принял законопроект, которым, в частности, вводятся новые ограничительные меры против России, Ирана и КНДР. За документ проголосовали 98 сенаторов из 100.

Не дожидаясь подписания законопроекта Трампом, Москва ввела в отношении Вашингтона ряд ответных мер. Так, было заявлено о сокращении персонала дипмиссии США в России на 755 человек. Также дипломатам закрыт доступ к даче в Серебряном Бору и к складским помещениям на Дорожной улице в Москве.

Согласно подписанному Трампом закону, будет сокращен до 14 дней максимальный период финансирования российских банков, которые уже находятся под санкциями. Кроме того, финансирование российских компаний нефтегазового сектора сокращается до 30 дней.

Также президент США получит возможность принять меры в отношении компаний, которые занимаются совместным с Россией строительством трубопроводов или собираются инвестировать в него.

В документе отдельно оговаривается и стремление Вашингтона противодействовать строительству газопровода «Северный поток — 2».