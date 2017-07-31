The National Interest: Россия выиграет от новых санкций США

Вашингтон, , 11:28 — REGNUM Ограничительные меры Вашингтона против Российской Федерации могут принести ущерб США и Европе. К такому выводу в своей статье для The National Interest приходит профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент.

По мнению автора, законопроект США о новых санкциях против РФ, если он будет принят в нынешнем виде, отразится не только на РФ, но и на западных компаниях, участвующих в совместных с Москвой проектах. В частности, отмечает Сент, это касается газопровода «Северный поток-2».

По ее словам, Германия поддерживает данный проект в связи с перспективой обеспечения своей потребности в голубом топливе. Профессор университета отмечает, что большинство европейских стран придерживается такого же мнения по данному вопросу.

По мнению автора, страны ЕС, которые не поддерживают усиление санкций США против РФ, могут пересмотреть собственный санкционный режим.

«Для Кремля это будет хорошей новостью», — пишет Стент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый пакет санкций США против РФ, который в ближайшее время может подписать глава Белого дома Дональд Трамп, станет самым масштабным с начала 2014 г. Новые ограничительные меры касаются, в основном, российского энергетического сектора.

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