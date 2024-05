От скандала вокруг предположительного вмешательства России в президентские выборы в США могут в большей степени пострадать те, кто вложил огромные силы и средства в медийную кампанию, основанную на выдумках, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для The American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Читайте также: American Conservative: Как лишить президента США легитимности

Автор подчеркивает, директор ФБР Джеймс Коми подтвердил, что его ведомство не располагает никакой информацией в поддержку заявлений президента США Дональда Трампа в Twitter о том, что он стал объектом прослушки, санкционированной бывшим главой Белого дома Бараком Обамой. Вполне ожидаемый удар по самолюбию президента-республиканца.

Читайте также: ФБР опровергло заявления Трампа о прослушке Trump Tower

Тем не менее более долгосрочный удар, вероятно, был нанесен по левым. Так, слушания 20 марта показали, что представленная ими версия произошедшего на выборах 2016 года могла оказаться продуктом вымысла и больной фантазии. Так, после восьми месяцев расследования обстоятельств взлома и слива электронной переписки главы предвыборного штаба бывшей первой леди США Хиллари Клинтон Джона Подесты и Национального комитета Демократической партии (НКДП) до сих пор с очевидностью нет свидетельств о сговоре Трампа с Россией.

Об отсутствии свидетельств о сговоре между Трампом и Москвой говорил и бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер. Такого же мнения придерживался и бывший исполняющий обязанности главы ЦРУ Майкл Морелл.

Однако пока ФБР по-прежнему ищет связи России с Трампом, нераскрытыми остаются реальные преступления, совершаемые противниками Трампа от бюрократии. Они сговариваются с центральными СМИ с тем, чтобы подрывать позиции Трампа как президента США. Есть довольно обоснованные свидетельства того, что между разведывательными структурами и такими изданиями, как The New York Times и The Washington Post, был сговор — что представляет собой тяжкое преступление, наказываемое сроком до 10 лет тюрьмы.

Читайте также: Трамп: «Лживые СМИ — враги американского народа!»

Так, одним из преступлений, которые можно доказать, стала утечка стенограммы беседы между генералом Майклом Флинном и послом России. Она поставила крест на его карьере в качестве советника по национальной безопасности. При этом Коми не стал ни подтверждать, ни опровергать, что Обаме было известно о существовании стенограммы Флинна.

Читайте также: Флинн стал жертвой подрыва курса США на сближение с РФ — AC

Итак, после восьми месяцев расследования и слушания Коми выясняется, что Россия действительно взломала переписку Подесты и НКДП, однако ФБР так и не смогло найти свидетельства сговора Трампа с Москвой. Несмотря на это, они по-прежнему ищут.

Однако, подчеркивает автор, более важно известное неизвестное. Как главы Национальной разведки и ЦРУ могли заявить о том, что связи между предвыборным штабом и Россией нет, без расследования? И как такое расследование могло быть полным в отношении окружения Трампа без того или иного электронного наблюдения? Или ФБР летало в Москву и опрашивало «команду по кибервойне» Владимира Путина?

На этом вопросы не заканчиваются. Если в ходе своего расследования вмешательства России в выборы и связей с ней Трампа ФБР воспользовалось плодами того или иного электронного наблюдения за предвыборным штабом Трампа, было сообщено об этом генеральному прокурору Лоретте Линч, помощникам в Белом доме или президенту Обаме? Дал ли кто-либо команду на слежку за помощниками Трампа? Коми ни подтвердил, ни опроверг такую информацию.

Поэтому если Обаме и было известно о расследовании в отношении предвыборного штаба Трампа, в ходе чего применялись методы и источники разведки, Трамп, возможно, и был не полностью неправ в своих утверждениях, согласно которым Обаме надо «кое-что разъяснить».

Проводит ли ФБР расследование «источников в разведке», которые совершили тяжкие преступления, незаконно раскрыв информацию о предвыборной кампании Трампа? Коми не стал обещать, что расследует эти утечки, хотя такое расследование могло пролить свет на правонарушения в его собственном ведомстве.

Единственными известными преступлениями, повторяет автор, совершенными гражданами США в ходе и после предвыборной кампании, являются утечки секретной информации со стороны членов разведывательных кругов, сговорившихся с четвертой властью.

И действительно, если за Трампом не было слежки, то откуда все эти статьи, при написании которых журналисты ссылаются на «источники в разведке»? Так, хотя генеральный прокурор США Джефф Сешнс взял самоотвод от любого следствия в отношении скандала со взломом, Департамент юстиции должен потребовать от ФБР, чтобы расследование «глубокого государства» и его коллаборационистов из прессы, саботирующих позиции президента Трампа, получило первоочередной характер. Если же Коми откажется от этого, необходимо назначить специальный совет.

Таким образом, заключает автор, реальным проигравшим в этом скандале может оказаться Демократическая партия, поскольку если расследование «Руссгейта» не даст никаких сведений о связях Трампа и слитой переписке, демократы сядут в лужу. Их же базе поддержки придется осознать неприятную правду.

Выяснится, что президент России Владимир Путин не крал выборы в США, их проиграли Хиллари Клинтон и Барак Обама, тогда как Дональд Трамп выиграл по-честному. Он не «нелегитимный президент», поэтому импичмента ждать не стоит. Их же обманули и ввели в заблуждение собственные лидеры и СМИ, а они купились на большую ложь.