Трамп: «Лживые СМИ — враги американского народа!»

От президента «досталось» The New York Times, NBC, ABC, CBS и CNN

Вашингтон, , 04:00 — REGNUM Президент США Дональд Трамп продолжил войну с «лживыми СМИ» — президент назвал их «врагами американского народа», а также пояснил, какие именно американские медиа имеются в виду — в своем микроблоге Twitter.

«Лживые СМИ (@nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) это не мои враги, это враги Американского народа!» — заявил Трамп в своем «Твиттере».

Стоит отметить, что американские журналисты расценили, что перечисленные в твите The New York Times, NBC, ABC, CBS и CNN являются не просто адресатом (что обычно означает значок «@»), а именно «лживыми СМИ».

Напомним, вчера президент США провел большую пресс-конференцию в Белом доме, главной темой которой стали отношения нового президента и СМИ — львиную долю речи Трампа занимали вопросы доверия граждан США к СМИ, «фэйковых новостей» про связи с Россией, работы американских медиа на штаб Демократической партии.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп пристыдил американские СМИ за раздувание фейковых скандалов

Читайте развитие сюжета: The Hill: «Трамп питается энергией толпы»