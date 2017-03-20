Инцидент 17 марта, когда израильские ВВС атаковали несколько целей в Сирии и были обстреляны зенитными ракетами, вызвал повышенный интерес со стороны экспертов. Министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац заявил, что целью удара ВВС в Сирии была автоколонна, которая перевозила партию оружия для ливанского шиитского движения «Хезболла», воюющего в Сирии против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В Дамаске же настаивают, что израильтяне бомбили объекты сирийской армии в районе Пальмиры, и говорят, будто зенитчикам удалось сбить самолет, участвовавший в налете, но в Тель-Авиве потери отрицают.

Ndi.org.il Авигдор Либерман и Джеймс Мэттис. Крепкое рукопожатие

Обычно израильские военные не комментируют информацию о военных ударах по объектам на территории Сирии. Но на сей раз последовало заявление министра обороны Израиля Авигдора Либермана в адрес Дамаска, в котором он пригрозил уничтожить батареи ПВО Сирии, если они будут применяться против ВВС еврейского государства. По его словам, «компромисса в этом вопросе быть не может». Сразу отметим, что это далеко не первый инцидент, спровоцированный Израилем в отношении Сирии. Только за 2016 год силы Израиля нанесли порядка 20 ударов по объектам сирийской армии и «Хезболлы». Несколько ранее ВВС Израиля атаковали пригород Дамаска, правда, из воздушного пространства Ливана без захода в воздушное пространство Сирии. Как и сейчас, так и тогда объяснения Израиля шиты «белыми нитками», поскольку обозначенные им публично причины выглядят очень неубедительно. «Хезболла» вряд ли готовила и готовит какую-либо вооруженную акцию против Израиля с территории Сирии.

Но есть причины непубличные. Израиль хорошо осведомлен, что на сирийской земле действуют российские ВКС. Так проявляются определенные сюжеты создаваемой международной интриги: Израиль, как и Турция, наносит удары по территории сопредельного независимого государства по военным структурам, которые считает террористическими. Это первое. Второе. Недавно в Москве с визитом побывал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. После этого в некоторых ближневосточных СМИ появились сообщения о том, что якобы «в рамках стратегического партнерства Нетаньяху заключил негласное соглашение с Москвой, позволяющее израильским ВВС время от времени наносить воздушные удары по позициям «террористов» на территории Сирии», а «Россия будет хранить молчание, что может означать: такие удары Израиля с воздуха согласованы с Москвой». Сообщалось и о том, что Нетаньяху выражал президенту России Владимиру Путину беспокойство «перспективой появления иранских военных вблизи Голанских высот», что «постоянное военное присутствие Ирана в Сирии противоречит интересам стран региона, оно помешает достичь мирного урегулирования». Действия Израиля при этом выставлялись как предупреждение Ирану. Ранее в ходе визита в Москву израильского премьера в сентябре 2015 года стороны достигли договоренности, согласно которой Тель-Авив каждый раз ставит Россию в известность, когда его ВВС намерены провести операцию в сирийском воздушном пространстве. Из этого следует вывод: инцидент 17 марта был «тестированием» Москвы. Не получилось. Как сообщал МИД России, новый посол Израиля в Москве Гарри Корен был вызван на Смоленскую площадь, где заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с израильским полномочным представителем происшествие.

Биньямин Нетаньяху

Помимо того, МИД Ирана призвал ООН осудить действия ВВС Израиля в Сирии, обвинив Тель-Авив в заинтересованности укрепления терроризма. Как заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрама Гасеми, «мы призываем ООН осудить эту очевидную агрессию и приложить все усилия к тому, чтобы не допустить повторения подобных провокационных действий, создающих угрозу безопасности». Услышат ли этот призыв в ООН, сказать сложно. Однако вооруженные инциденты, спровоцированные Израилем на территории Сирии, выявляют и некоторые особенности ситуации, формирующейся на Ближнем Востоке. Судя по всему, Израиль никак не может привыкнуть к фактору не только появления, но и укрепления влияния России на Ближнем Востоке, где до недавнего времени доминировали США. Тогда Тель-Авив вместе с Вашингтоном участвовал в разработке и практической реализации определенных геополитических проектов в регионе, в частности в отношении актуализации курдской проблемы. В то же время, когда кроме традиционных противников Израиля — «Хезболлы» и ХАМАС — в регионе появилось ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а потом «шестерка» подписала с Тегераном ядерное соглашение, ситуация в регионе стала радикально меняться. Попытки Израиля, который оказывался в любом раскладе сил в положении «между», блокировать этот процесс через Вашингтон и Москву не привел к успеху. Объективно ситуация доведена до того, что угрозы со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), фактор «Хезболлы» в Сирии и укрепление там влияния Ирана, «оппортунистическая» политика Турции, стали в глазах израильских политиков сливаться в единую общую угрозу. При президентстве Барака Обамы Тель-Авив начал склоняться в сторону России.

Как ранее отмечало ИА REGNUM, а ныне об этом открыто заявил в интервью азербайджанскому порталу Haqqin.az израильский редактор ведущего издания США на русском языке ForumDaily, журналист и эксперт Шимон Бриман, «сложилась парадоксальная ситуация: благодаря союзу с Россией, Израиль в вопросе Сирии стал невольным союзником своих заклятых врагов — Ирана и «Хезболлы». Такая комбинация израильским политикам не могла присниться даже в самом кошмарном политическом сне. Ситуация усугубляется еще и тем, что позиция новой американской администрации в отношении ядерной сделки с Ираном неясны, хотя Евросоюз поддерживает соглашение. Но министр обороны Израиля Либерман, заявляя, что «главным врагом умеренных арабских стран является не Израиль, а Иран», предлагает сегодня Саудовской Аравии и другим суннитским арабским странам создать военный альянс по примеру НАТО. Что касается Ирана, то он, по оценке международных экспертов, придерживается условий заключенной в 2015 году ядерной сделки, несмотря на жесткую риторику нового американского президента. В целом нельзя исключать того, что Трамп вернется к политике своего предшественника Обамы и будет в дальнейшем пытаться заключить с Тегераном еще одну сделку.

Если вспомнить, что в мае в Иране должны состояться президентские выборы, что действующий президент Рухани идет на второй срок, то стремление Израиля вбить клин в отношения между Россией и Ираном на сирийском направлении приобретает определенную очевидность. Даже если в будущем Тель-Авиву придется договариваться с Тегераном, то он предпочел бы это делать при посреднических усилиях США в альянсе с некоторыми арабскими странами, а не Москвы, которая потенциально могла бы через Иран оказать влияние на «Хезболлу», взяв на себя роль гаранта. Как считает бывший советник премьер-министра Израиля по национальной безопасности Эйланд, «участие России в альянсе Ирана, Сирии и ливанской «Хезболлы» может разрядить конфронтацию этой «шиитской оси» с Израилем». Но устроит ли такой ход событий главу правительства Израиля Нетаньяху или его министра обороны Либермана, демонстрирующего «образцы большевистского мышления».