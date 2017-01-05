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Китай внес соглашение о свободной торговле с Грузией в десятку событий года

Экономика
Меморандум об окончании переговоров по соглашению о свободной торговле между Китаем и Грузией был подписан в Тбилиси 5 октября 2016 года

Тбилиси, 5 Января 2017, 16:55 — REGNUM  Соглашение о свободной торговле с Грузией попало в десятку важнейших экономических событий Китая за 2016 год. По информации МИД Грузии, таковы итоги опроса общественного мнения, проведенного в декабре прошлого года по инициативе министерства коммерции Китая. В десятке самых важных событий соглашение о свободной торговле с Грузией заняло восьмое место.

За успешное окончание переговоров с Грузией как самое важное событие прошлого года высказалось большинство пользователей соцсети «Вейсин».

Первое место в этом опросе заняло 27-е заседание объединенной комиссии Китая и США по коммерции и торговле, которое прошло в 2016 году в Вашингтоне. В десятку попали также 120-я выставка «Импорт-экспорт Китая», открытие свободных торговых зон и другие события.

Подобные опросы с целью выявления самых значительных экономических событий проводятся в Китае ежегодно.

Совместное заявление о начале исследования целесообразности начала переговоров между Китаем и Грузией по соглашению о свободной торговле было подписано 9 марта 2015 года тоглашним вице-премьером, министром экономики и устойчивого развития Грузии Георгием Квирикашвили во время его визита в Китай. Решение о начале переговоров было принято в рамках проходившего в 2015 году в Китае Всемирного экономического форума. А меморандум об окончании переговоров по соглашению о свободной торговле был подписан в Тбилиси 5 октября 2016 года.

Грузия является первой в своем регионе страной, с которой Китай оформит соглашение о свободной торговле. Оно откроет грузинской продукции рынок, который охватывает более 1,4 млрд потребителей.

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