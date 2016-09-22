С начала 2015 года в Брянской области было закрыто 7 школ и 7 филиалов учебных заведений, которые находились в небольших селах и деревнях. Такие данные содержатся в ответе департамента образования региона на запрос корреспондента ИА REGNUM. Только в 2016 году под угрозой закрытия находились пять школ. Одну из них жителям удалось отстоять. 73 ученика остальных четырех сейчас вынуждены ездить в школы в другие села.

Александр Лебедев РВС Школа имени Героя Советского Союза И.Н. Лагутенко в посёлке Лесной Суражского района Брянской области

В 2015 году районные администрации решили сократить расходы на образование, закрыв три полноценные школы (МБОУ Петровская СОШ Карачевского района, Грязивецкая НОШ и Михновская ООШ Погарского района) и семь филиалов учебных заведений в Брянском, Злынковском, Гордеевском, Клетянском, Почепском и Суражском районах.

В выборном 2016 году оптимизация немного сбавила обороты. Планировалось закрыть всего пять школ. Причем в разных случаях — разные причины. К примеру, Кибирщинская основная общеобразовательная школа была построена всего 40 лет назад. Это прекрасное одноэтажное кирпичное здание, в котором могло бы обучаться не менее 170 детей. Однако в селе осталось всего 6 детей школьного возраста — именно столько посещало учебное заведение в 2015—2016 годах. При этом здесь работали 7 учителей и 4 технических сотрудника. Закрытие этой школы явно не станет первой причиной смерти этого села. По данным департамента образования, люди отсюда уезжают уже давно.

«В связи со сложившейся после Чернобыльской аварии радиоактивной обстановкой в данном населенном пункте фиксируется снижение численности населения: жители выезжают из деревни. С 2012 по 2015 год в д. Кибирщина родился 1 ребенок», — говорится в ответе пресс-службы.

Подобная ситуация складывалась годами и в селе Гапоново Севского района. Здесь работала двухэтажная кирпичная школа, которая была построена в 1965 году (к слову, жилые дома такого же возраста в Брянской области входят в программу капитального ремонта). Но вот с учениками тоже была проблема: всего 13 человек посещали учебное заведение, а работали 18 человек, 11 из которых — учителя.

В двух других закрывшихся школах обучались по 26 и 28 школьников. Но здесь нашлась другая причина — состояние зданий. К примеру, закрытие школы в селе Глуховка Суражского района было обусловлено тем, что сама школа была построена в 1938 году, здание находится в аварийном состоянии, отапливается от собственной угольной топочной. Но с учениками здесь ситуация лучше — в 2015 году тут учились 28 человек, на которых проходилось 10 педагогов.

Эту школу начали активно защищать родители, которые были вполне довольны и уровнем знаний своих детей, и тем, в каких классах проводятся занятия. При этом село пока не вымирает — дети тут рождаются, и школа в принципе должна была пополняться. Но для чиновников оказалось важнее сэкономить деньги, чем встать на сторону жителей. Ни прокуратура, ни суды не смогли помочь родителям. В итоге школа была закрыта.

При этом заместитель главы Суражского района Зинаида Прохоренко рассказывала корреспонденту ИА REGNUM о том, что единственный возможный вариант сохранения школы — строительство новой.

«Вариант один — чтобы привести эту школу к современным требованиям, нужно построить новую школу. Школа не соответствует тем требованиям, которые сейчас предъявляются к образовательным организациям, где дети по государственным стандартам должны получать образование», — говорила Зинаида Прохоренко.

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Возможно, строительство новой школы и дороже, чем ежедневные рейсы автобусов. Но уж точно такое решение не безопаснее для детей — дороги в регионе не отличаются высоким качеством.

Кроме того, в 2016 году планировалось закрыть школу в деревне Старое Колышкино в Дубровском районе. Здесь на 26 учеников работали 15 учителей. Школа была построена только в 1994 году. Жители здесь тоже пытались отстоять учебное заведение, но все оказалось бесполезно.

Еще одной школе, которая вроде бы была обречена на закрытие, — в поселке Лесное Суражского района удалось спастись. Несмотря на то, что здесь обучаются 15 человек, на защиту учебного заведения стал региональный департамент образования. Правда, точно работать она будет только до сентября 2017 года. Что будет дальше — неизвестно.

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ИА REGNUM отмечает, что логики в закрытии школ нет никакой: где-то закрывается новенькая школа, в которой учатся 26 человек, а где остается такая же школа, но только с 15 учениками. В правительстве региона предпочитают отделываться словами о том, что дети должны получать качественное образование, в школах должны работать профессионалы, и только из-за того, что учебные заведения не соответствуют этим требованиям, они закрываются.

«Надо создавать условия, чтобы в школе было и питание, и образование, чтобы предметы вели профессионалы, знающие предмет люди. С родителями надо встречаться, показать им школу, где их дети будут учиться, на каком автобусе их будут возить. Деревни гибнут не оттого, что школы закрываются, а оттого, что нет работы», — комментировал ситуацию глава региона Александр Богомаз, в то время, когда его подчиненные постановлениями о закрытии школ уничтожали рабочие места.

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К слову, по данным департамента, все учителя из закрытых школ, которые, судя по логике губернатора, и вовсе не профессионалы, получили предложения о работе.

«Педагогическим работникам закрываемых образовательных организаций предлагаются для работы вакантные места по специальности в других образовательных организациях районов», — говорится в сообщении.

При этом сами дороги, которым ученики ездят до новых школ, а учителя — до новых мест работы, не выдерживают никакой критики. В начале учебного года активисты местного ОНФ выяснили, что, к примеру, в школу, которая находится в поселке Сеща, учеников возят по дороге с многочисленными выбоинами и разрушениями асфальта. Нет на маршруте ни остановочных пунктов, ни разворотных колец, ни мест высадки и посадки. И если сейчас по таким дорогам медленно и осторожно проехать можно, то, как добираться зимой, не очень понятно.

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Иногда до учеников и вовсе не может доехать автобус. К примеру, в Суземском районе автобус не может доехать до ребенка, который живет в усадьбе «Брянского заповедника». Комиссия попросту запретила открывать новый маршрут из-за того, что ездить по этой дороге опасно. О каких знаниях и какой безопасности школьников говорить в этой, конкретной ситуации — непонятно. Как в принципе и в целом об образовании детей из небольших сел в условиях «оптимизации».