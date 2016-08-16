Власти молчат

Дарья Антонова ИА REGNUM Потоп в Москве

Сильнейший потоп в Москве стал самой обсуждаемой темой в соцсетях и СМИ. Столица в очередной раз на практике продемонстрировала, чем грозит региону износ ливневой канализации. Небывалый ливень — за несколько часов в столице выпало 155% месячной нормы осадков — практически парализовал отдельные районы города 15 августа. Незначительные подтопления в начале разгула стихии превратились в настоящее наводнение: из берегов вышли отдельные участки второй по размеру реки столицы Яузы, потоки воды вскрыли канализационные люки и вырывались наверх фонтанами воды, автомобильное движения в части города было перекрыто, а некоторых водителей пришлось вызволять из машин силами городских спасателей.

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К ЧП готовились и железнодорожники: на Московской железной дороге объявили о возможном затоплении тоннелей, угрозе провалов грунта и даже возможном обвале мостов. Режим особого положения ввели для всех причастных коммунальных служб, но в ряде случаев последним оставалось лишь разводить руками: средств для внезапного углубления русла рек пока не придумали.

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Параллельно с коммунальщиками били тревогу и специалисты. Как известно, множество мелких речушек и ручьев в столице текут по подземным трубам, и обильные дожди вполне могут спровоцировать их прорыв, высказывали опасения эксперты. Кроме того, поднявшаяся вода вполне способна разрушить фундаменты старых домов. Как заявил ИА REGNUM специалист в области градостроительства и формирования стратегий развития городов и агломераций руководитель градостроительной компании «Яузапроект» Илья Заливухин, городу в срочном порядке необходимо провести всесторонний анализ инженерных систем города: текущая столичная инфраструктура создавалась в 70-е годы прошлого века и не рассчитана на нагрузки 25-милионного конгломерата.

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Так что же произошло? Все очень просто — ливневая канализация Москвы не готова к новым атмосферным реалиям. Репетицией масштабных подтоплений стал ураган, обрушившейся на столичный регион в ночь на 14 июля. Тогда помимо сотни поваленных деревьев, сорванных рекламных щитов, разбитых стекол и даже человеческих жертв, коммунальные сети продемонстрировали, что неспособны принять большой объем воды: в ряде районов образовались крупные разливы.

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Как поясняли ИА REGNUM экологи, в Москве нет программы по обновлению ливневой канализации, тогда как повторения погодного коллапса неизбежны: климат меняется, и Москва из зоны смешанных лесов превратится в зону лесостепи.

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В Москве есть масштабный проект «Моя улица», есть проекты по расширению дорожной сети, но нет «Моей ливневой канализации» и «Моей лесной полосы». Тогда как, помимо смены климатической зоны, причиной сокрушительного воздействия стихии на город стало сокращение зеленого пояса вокруг города, программы по укладке плитки, в которую не включили обновления канализации и уничтожения естественного почвенного покрова.

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Печальные последствия в очередной раз продемонстрировал новый ливневый коллапс: в ночь с 14 на 15 августа на столицу обрушился затяжной проливной дождь, и уже к утру понедельника столица начала «тонуть» в потоках воды.

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Так, к 10 часам утра спасатели сообщили о 50 точках подтоплений, а днем таких точек стало 260. Синоптики назвали обрушившейся ливень самым крупным за последние 130 лет и предупредили, что проливной дождь может задержаться в столице до середины ночи 16 августа.

К этому моменту специалисты МЧС заявили о разливе Яузы. Причем объем прибывающей воды был таким, что спасателям пришлось срочно эвакуировать застрявших в машинах автовладельцев. Можно предположить, что если бы ливень действительно продлился до ночи 16 августа, то «уплывали» бы уже не только автомобили, но и жилые дома. Так, хотя ливень прекратился к концу рабочего дня, жители Малахитовой улицы не могли попасть домой вплоть до ночи: яузская вода подошла вплотную к подъездам, и продолжала прибывать. Дежурившие рядом представители МЧС, «Мосводостока» и полиции наблюдали за процессом и объясняли жителям, как выбрать наиболее благоприятный маршрут: ничего другого в той ситуации было сделать нельзя, только ждать.

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К утру 16 августа ситуация в городе формально нормализовалась, вода почти ушла. Зато не преминули сказаться новые последствия сильного ливня: городские службы сообщили о провалах грунта в районе набережной.

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Часть Москвы вновь встала в пробках. А учитывая последовавшие предупреждения коммунальщиков и железнодорожников, опасность новых провалов пока сохраняется. Тем более что с подобными погодными условиями столица, вероятней всего, столкнется еще не раз.

Отдельно стоит отметить традиционное для ЧП молчание столичных властей. Ни ГУП «Мосводосток», ни столичная мэрия никак не прокомментировали проблемы с ливневой канализацией города, послужившие причиной многочисленных подтоплений в Москве. Так, причастные ведомства ограничились лишь трансляцией оперативной информации о местах возникновения проблем и предупреждениях проявлять бдительность.

Мэр столицы Сергей Собянин заявлений относительно московского потопа не делал, но 15 августа анонсировал медицинские новации в городе и наградил победителей проекта конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства».

Последние же официальные новости на портале «Мосводостока» связаны с подведением итогов конкурса общественных проектов «Реки Москвы».

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Про Мякинино

Неожиданно популярной стала еще одна московская новость — о закрытии станции «Мякинино» (Арбатско-Покровская линия, Москва). Как выяснилось, станция не соответствует технологической, пожарной и транспортной безопасности. В пресс-службе Московского метрополитена подтвердили, что уже с 22 августа «Мякинино» будет закрыто для входа и выхода пассажиров. Поезда будут проходить станцию без остановок. Дата открытия пока не называется.

Отмечается, что закрытие станции связано с тем, что между московским метро и собственником станции (Crocus Group) существуют неурегулированные имущественно-земельные отношения, и в результате не может быть гарантировано выполнение закона о транспортной безопасности. Когда все замечания будут собственниками станции устранены, «Мякинино» откроют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, данная станция не принадлежит Московскому метрополитену. Она была открыта 26 декабря 2009 года и стала первой станцией столичного метрополитена, расположенной на территории Московской области, в Красногорском районе. «Мякинино» стала первой станцией, построенной по принципу государственно-частного партнерства с привлечением средств компании Crocus Group, принадлежащей бизнесмену Аразу Агаларову.

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Метрополитен Москвы назвал дату закрытия станции «Мякинино»

Пользователи Twitter уже предположили, что всё может оказаться гораздо сложнее, чем заявленное «несоответствие безопасности».

«Ждем торжественной передачи станции # Мякинино в заботливые руки метрополитена», — пишет Serj Demushkin .

А пользователь Вика считает, что в ситуации есть «явный коррупционный душок».

Вместе с тем Министерство транспорта Подмосковья еще не получило официального подтверждения о закрытии станции метро «Мякинино» с 22 августа. «Правительству Московской области известно о планах Московского метрополитена по закрытию станции «Мякинино» 22 августа. До настоящего времени официального подтверждения данной информации от коллег из Москвы мы не получили. Мы держим ситуацию на контроле», — пояснили в пресс-службе министерства.

Удар

Минобороны РФ 16 августа сообщило, что с авиабазы Хамадан в Иране российские ВКС выполнили первый вылет. Бомбардировщики Ту-22М3 и фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли удар по позициям и объектам боевиков в Сирии. Как отмечается, группа разбомбила позиции террористических группировок «Исламское государство» (запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). По уточненной информации, удалось уничтожить пять складов, где хранилось вооружение, боеприпасы и горюче-смазочные материалы, а также три пункта управления и лагеря подготовки террористов.

Операция проводилась под прикрытием истребителей Су-30СМ и Су-35, взлетевших с аэродрома Хмеймим в Сирии, где базируется ВКС РФ.

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Рекорд

В 2016 году урожай зерна в РФ, по словам главы Российского зернового союза Аркадия Злочевского, может стать рекордным для постсоветской России. С соответствующим заявлением он выступил 16 августа. По его прогнозам, аграрии могут собрать от 114 до 116 млн тонн зерна. Рекорд ожидается и по пшенице — прогноз Минсельхоза — 72 млн тонн, РЗС рассчитывает на 69,5 млн тонн.

Как отметил Злочевский, при таком урожае может не хватить зернохранилищ.

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