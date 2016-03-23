Эхо войны: Россия опять призывает объединиться, ЕС выясняет «что делать», Обама идёт на бейсбол

Иван Шилов ИА REGNUM Бейсбол

Представители европейского континента должны отложить в сторону геополитические игры и объединиться. Об этом 23 марта в ходе открытия переговоров с главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Надеюсь, что все европейцы перед лицом страшной угрозы терроризма в свете терактов в Брюсселе отложат в сторону геополитические игры и объединятся в борьбе с террором», — сказал Лавров.

После любой масштабной террористической атаки российское руководство на разных уровнях предлагает объединить усилия в борьбе с терроризмом. И каждый раз «наши партнёры» в ЕС и США старательно делают вид, что этого не замечают. Потому что виртуально воевать и пугать Россией гораздо проще и безопаснее, чем реально бороться с террором. Проще размещать войска в Прибалтике, проводить учения в Финляндии, снимать фильмы о вторжении русских в Норвегию и Латвию и объявлять Россию «угрозой №1», чем осознать тот факт, что «хороший» и «правильный» террорист — это оксюморон. Такого в природе не бывает.

Европейские СМИ, как всегда, дежурно ищут «кто виноват?» и «что делать?»

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СМИ Италии: Нет ничего более фальшивого, чем борьба ЕС с терроризмом

СМИ Германии: профессионализм ИГИЛ растёт

А вот нобелевский лауреат премии мира Барак Обама придумал свой способ борьбы с терроризмом — поход на матч бейсбольной лиги.

Обменяют / не обменяют

Вице-президент США Джо Байден и глава Украины Петр Порошенко обсудили по телефону планы по возвращению на родину бывшей украинской летчицы Надежды Савченко, которая приговорена к 22 годам тюрьмы по делу об убийстве журналистов ВГТРК под Луганском.

Напомним, что Порошенко 22 марта озвучил предложение об обмене Савченко на двух российских граждан — Евгения Ерофеева и Александра Александрова. Оба они находятся на Украине и обвиняются в вооружённой агрессии против этой страны.

Однако, сегодня, 23 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о выдаче или обмене бывшей украинской военнослужащей Надежды Савченко, которая приговорена к 22 годам лишения свободы, может решить только глава РФ Владимир Путин. И у него нет информации о том, что такое решение принято.

А между тем в Донбассе на официальную службу в батальон «Киевская Русь» ВСУ поступило три гражданина США и 12 граждан Грузии. Это первые иностранцы, которые заключили контракты, заявил командир 25-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ «Киевская Русь» (г. Киев) Евгений Лавров.