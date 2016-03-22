Во вторник, 22 марта, столица Бельгии и всего Евросоюза — Брюссель, подверглась одной из самых серьезных, наряду с парижской трагедией в ноябре прошлого года, и массовых атак террористов за последние несколько десятилетий в Европе. Сначала два взрыва произошли в аэропорту города, затем на трех станциях метро, рядом со зданиями Еврокомиссии и Совета ЕС, а также рядом с посольством США в Бельгии. По предварительным данным, погибло 34 человека, ранено более 200.

ИА REGNUM Траур

Официальная версия заключается в том, что таким образом террористы ответили на поимку спецслужбами Бельгии Салаха Абдеслама, которого власти Франции считают главным организатором парижских терактов 13 ноября 2015 года, в которых погибли 130 человек. В частности, такой упрощенной и банальной версии произошедшего в столице Бельгии придерживается Максим Юсин в «Коммерсанте»: «Организовав взрывы в аэропорту и метро Брюсселя, исламистское террористическое подполье шлет мировому сообществу сразу несколько сигналов.

Сигнал первый. Вы не в состоянии нас победить и обезглавить. Только что, в конце прошлой недели, бельгийские спецслужбы провели успешную операцию, арестовав организатора парижских терактов в ноябре прошлого года Салаха Абдеслама — человека, воспринимавшегося в Европе как символ новой волны террора. Казалось, на какое-то время джихадистское подполье обезврежено, оправиться от такого удара сразу не получится. Увы, так только казалось. Теракт демонстративно организован именно в Брюсселе. Значит, ликвидированная ячейка — далеко не единственная. Значит, действуют другие. Значит, будут и новые атаки.

Сигнал второй.Террористы хотят показать жителям Европы, что все меры безопасности, принимаемые властями, неэффективны, что «воины джихада» сильнее, что они полностью владеют инициативой и всегда минимум на один ход опережают спецслужбы. После операции по аресту Салаха Абдеслама в брюссельском пригороде Моленбек было понятно, что в стране приняты повышенные, чрезвычайные меры безопасности. Но они не помогли. Значит, не поможет ничто и никто. Вас могут убить в любой момент — в аэропорту, на железнодорожном вокзале, в кафе, в театре, на футбольном матче. Вы вступили в войну, из которой не можете выйти победителями. Победим все равно мы. Потому что вы боитесь смерти, а мы — нет. Эту мысль хотят донести до европейцев террористы».

Однако ничто не мешает предположить и другую, гораздо более основательную и проверенную временем версию, которая не пытается перевести внимание публики на абсолютно простецкие трактовки происходящего. Версия эта состоит в том, что влиятельные мировые силы, сконцентрированные в «партии войны», просто воспользовались арестом главы террористической группировки и вновь активизировали созданные еще в годы холодной войны против Советского Союза террористические сети «Гладио». Причина банальна — Европа по-прежнему продолжает сопротивление американскому проекту поглощения ЕС под видом Договора о Трансатлантическом партнерстве, и терроризм остается последним средством, которое может использовать мировая «партия войны» для слома сопротивления национальных правительств Евросоюза.

Об этом же, в частности, сказал в интервью ИА REGNUM и подполковник запаса, член международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Андрей Попов: «Серия терактов в аэропорту и метро Брюсселя — результат недоработки спецслужб, которые специально довели реорганизациями, и это выгодно спецслужбам США, чтобы четко курировать, чтобы спецслужбы не могли отстаивать в полном объеме интересы».

Актуальность происходящему придают еще два фактора. Во-первых, избирательная кампания США, где дела у ставленницы «партии войны» Хиллари Клинтон, несмотря на ее доминирование в избирательной кампании над оппонентом по Демократической партии Бенни Сандерсом, обстоят все хуже и хуже. Количество доказательств следствия переходит уже в качество, и «клинтонгейт» постепенно начинает переходить из административного плана наказания в уголовный. А до завершения кампании еще полгода. Кроме того, Клинтон откровенно начала подделывать голоса «праймериз» — так, во Флориде на пару с Сандерсом они получили 106% голосов избирателей. А Трамп усомнился в ценности НАТО для США и устроил презентацию своего министерства иностранных дел, из которой следует, что он собирается разогнать не только НАТО, но и клинтоновский Госдеп, который пытается проводить собственную политику и через НАТО командовать армией США .

Во-вторых, как мы показали в прошлом анализе блогосферы («Почему истеблишмент США боится Трампа? Запад накануне крупных перемен»), сама политическая система Европы стоит перед серьезными потрясениями: виртуальная двухпартийная система контроля над избирателями, отстроенная англосаксами после Второй мировой войны, начинает давать сбои, в результате чего на верхний политический уровень почти во всех ключевых странах Европы — Британии, Германии, Франции, Испании, Италии, а также Греции, Дании, Венгрии и некоторых других, стали приходить национально ориентированные политические силы, которые не то что никогда не подпишут Договор о Трансатлантическом партнерстве, но которые камня на камне не оставят от Евросоюза в том виде, как он существует сегодня — как оккупационная зона под тотальным контролем США. Поэтому мировой партии войны надо торопиться.

Кроме проблем с безопасностью, теракты в Бельгии обнаружили главную проблему Европы — она давно живет в иллюзорном мире. А неадекватное видение мира — реальных, а не вымышленных проблем, приводит и к очень неправильному собственному поведению и неадекватному решению проблем. Европа годами занималась не решением реальных проблем, а борьбой с ветряными мельницами, главной из которых была Россия. Неважно зачем, неважно почему, главное было бороться, прессовать, обвинять. Больше всего старались, конечно, самые мелкие шавки.

С аналогичной позицией выступил сегодня и председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков: «Совершенные в Брюсселе теракты доказывают неправильность политики НАТО, полное непонимание альянсом международной ситуации, а также факт дезориентации общественного мнения в Европе, которому вместо реального врага — международного терроризма — навязывают мнимого, в частности Россию».

Теперь приходится расплачиваться, так Россия оказалась ложной целью. Похоже, это начинает доходить даже до самых упертых. Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Блащак уверен, что существует очевидная связь между участившимися терактами в Европе и охватившим континент миграционным кризисом: «Мы последовательно на всех заседаниях глав МВД стран ЕС обращаем внимание на то, что есть связь между террористическими актами и наплывом мигрантов в Европу. Это не поддается сомнению. Многие представители стран Западной Европы утверждали иначе. Мы видим, к чему приводят эти утверждения».

То есть раньше, когда Россия годами говорила о необходимости совместной борьбы с мировым терроризмом и предлагала создать новую общую концепцию и систему безопасности Европы, эта элементарная мысль не доходила до ответственных товарищей-политиков. Посмотрим, дойдет ли сейчас, или только после того, как ведомые США террористы доберутся до жителей Берлина или Лондона.

Несомненно, теракты в Бельгии показали главное. Европе не удалось выстроить свою собственную систему безопасности за счет России. То, что с 1997 года активно предлагала Москва своим европейским партнерам, ими так же активно выбрасывалось в корзину. И речь в данном случае идет не только о вопросах политики и безопасности в контексте создания единой Европы, но и об экономике, вспомним тот же проект «Южного потока». Разве теперь, после терактов в Бельгии, найдется хоть один эксперт, который скажет, что эти вопросы не связаны? Связаны и очень близко. Потому что как только реальные террористы видят, что Европа относится к вопросам своей экономической безопасности спустя рукава, то аналогичный вывод следует и по вопросу политической и террористической безопасности. Нельзя разорвать континент по живому и выстроить искусственные ограничительные линии, тем более под диктовку третьей стороны.

Первый тревожный звонок прозвенел в Париже. И что Европа? Поговорила и забыла. И опять продолжила свой нелепый, смешной и опасный геополитический танец. Сейчас звоночек раздался гораздо более тревожный. Мировая «партия войны» всем дала понять отчетливо: вам мало было трех взрывов в Париже — устроим семь в Брюсселе. Мало будет семи в Брюсселе — устроим десять в Лондоне или Берлине.

Как теперь воспринимать решения ЕС, принятые на недавнем саммите ЕС и Турции? Очевидно, что новый поток беженцев из Турции существенно повысит уровень террористической угрозы в Европе. А то, что он будет, — сомневаться не приходится, глядя как на увеличение терактов, так и на перспективы гражданской войны в самой Турции. Жизнь показывает неадекватность принимаемых ЕС решений. Но если даже перед угрозой массовых терактов ЕС демонстрирует куриную слепоту, то кто даст гарантии, что этот вакуум власти не заполнят другие политические, и не только политические, силы? Если власть не может осуществлять свои властные функции, то она неминуемо будет сметена ветром исторических перемен.

Существующая в настоящее время в Европе властная конструкция подавления воли и фундаментальных интересов народов не имеет политического будущего. Наоборот, чем дольше будет сохраняться нынешняя конструкция Евросоюза исключительно в интересах нескольких тысяч семей по обе стороны Атлантики с чисто декоративной системой демократии, пока Европа будет находиться под гнетом НАТО, пока под единством ЕС и НАТО будет пониматься война против России — до тех пор ситуация в Европе будет ухудшаться все сильнее. А с учетом ускорения политических процессов в мире — и быстрее.

Есть и более не очевидные последствия терактов в Брюсселе для будущего европейского проекта. Мне кажется, что после бельгийских терактов проблема Украины — где она будет, с кем, в каком состоянии и в каком блоке — для Европы превращается в проблему в конце четвертого десятка. На этом фоне сотрудничество, и не просто сотрудничество, а стратегическое сотрудничество с Россией — политическое, экономическое — становится идеей фактически номер один для Европы. Поэтому, на мой взгляд, вопрос с отменой Евросоюзом летом антироссийских санкций становится более актуальной задачей не столько для России — у нас и так все относительно хорошо, сколько для самой Европы.