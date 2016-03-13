



netlore.ru Преступный вариант рекламной компании молока «got milk?»

В конце февраля председатель пермского отделения общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительского всероссийского сопротивления» (РВС) Алексей Мазуров направил в пермский Минздрав предложения по совершенствованию молочных кухонь как альтернативу их закрытию, на чём с конца прошлого года настаивает Министерство здравоохранения Пермского края.

Напомним, что когда Минздрав под давлением пермских родителей был вынужден отменить свой приказ о закрытии молочных кухонь, замминистра Людмила Чудинова пообещала активу пермских родителей, собравших 7,5 тыс. подписей против уничтожения «молочек», создать рабочую группу по обсуждению судьбы детского питания в Перми. Но к созданию этой группы Минздрав так и не преступил, и поэтому пермские родители сами взяли дело в свои руки.

В общей сложности они провели шесть встреч с участием представителей родителей, общественных организаций, включая РВС, депутатов, журналистов, врачей, учёных, педиатров, руководителей передовых молочных кухонь из Нижнего Новгорода и чиновников Минздрава.

Минздрав продолжил настаивать на том, что молочные кухни надо заменить, ссылаясь в частности на опыт Екатеринбурга, откуда год назад приехала инициатор закрытия кухонь министр Ольга Ковтун, и где продукцию кухонь заменили творогом и кефиром от «Данон» со сроком годности в 2−3 недели против 24-часового срока натуральной продукции молочной кухни.

А вот родители, общественники и эксперты как один выступили за сохранение пермских «молочек». За то чтобы развивать и модернизировать эту систему здорового детского питания, зарекомендовавшую себя за более чем 70-летнюю историю, а не разрушать её в угоду поставщикам готовых порошков и смесей иностранного производства. Эти предложения РВС оформила в документ и направила на имя министра. В документе, в частности, предлагается:

1. Перенимать опыт регионов, где была проведена глубокая модернизация молочных кухонь и расширение ассортимента продукции. Расширить ассортимент продукции молочных кухонь мясной продукцией, содержащая лакто-бактерии, продукция из козьего молока для аллергиков и др. Сделать перечень выпускаемой продукции единым для всех молочных кухонь. Так в настоящее время только одна из четырёх молочных кухонь Перми производит фарш для детей. Дети, получающие продукцию с других кухонь, лишены этого полезного продукта. Необходимо запросить документацию на проект по модернизации молочных кухонь, проведённый в Нижнем Новгороде, и организовать выезд специалистов для изучения передового опыта.

2. Необходимы усилия для развития социально-ориентированной производственной цепочки: от производителя молока из пермского края к пункту переработки в виде молочной кухни.

3. Надо реализовать полноценную возможность приобретения продукции «молочек» широкими слоями населения, в т.ч. нуждающимися в диетическом питании. Вырученные от реализации средства направить на модернизацию молочных кухонь, приобретение аппаратов по автоматизации и механизации производственного процесса, а также минимизации ручного труда. Для этого необходимо предоставить кухням ресурсы, которые позволят им расширить объёмы производства: средства на закупку сырья, оборудование, дополнительные ставки персонала.

4. Предлагается организовать дополнительные пункты реализации продукции молочных кухонь для широких слоёв населения: в поликлиниках, аптеках и супермаркетах. Так, в Казани продукция молочных кухонь реализуется через сеть продуктовых супермаркетов. Можно развернуть информационно-просветительскую кампанию через медицинские организации и СМИ о пользе употребления в качестве детского и диетического питания высококачественной продукции молочных кухонь. Рассмотреть возможность открытия новых пунктов раздачи продукции в районах с молодым населением, где такие пункты отсутствуют.

5. Рассмотреть вопрос о создании отдельного ведомства или государственного учреждения, отвечающего за организацию детского питания в крае, по примеру других регионов, а также о передаче управления молочными кухнями и выделяемых из бюджета средств на их работу от Минздрава к новому ведомству или учреждению. Практика в России такова, что молочные кухни успешно работают в регионах, где их забрали из-под ведомства Минздрава, который повсеместно сокращает систему медицинской помощи и профилактики. Так в Татарстане сохранённые и модернизированные молочные кухни переданы в ведение Департамента продовольствия и социального питания, в Уфе молочные кухни находятся в ведении муниципального центра лечебно-профилактического питания, в Нижнем Новгороде они переданы в подчинение управлению по труду и работе с населением администрации Нижнего Новгорода. А сами молочные кухни там объединены в муниципальное предприятие, имеющее одного директора. Пора и Перми избавить молочные кухни от ликвидаторского диктата Минздрава.

6. В настоящее время молочные кухни закрыты во всех населённых пунктах Пермского края кроме г. Перми, и десятки тысяч детей лишены возможности получать качественные кисломолочные продукты. Прокуратура Пермского края ещё в 2011 году выносила постановление о незаконности и недопустимости закрытия молочных кухонь в крае. Таким образом, необходимо незамедлительно приступить к восстановлению в Пермском крае производств кисломолочных продуктов для детей аналогичных по качеству продукции молочных кухонь.

7. Разговоры о дороговизне функционирования молочных кухонь в Пермском крае должны быть прекращены, поскольку затраты на лечение детей от заболеваний, связанных с неправильным питанием, по мнению учёных-педиатров и специалистов по гигиене питания, многократно превысят расходы на организацию качественного питания продукцией молочных кухонь. Здоровье подрастающего поколения — это вопрос национальной безопасности страны и её суверенитета.

Ответ чёрным пиаром

Однако лоббисты закрытия молочных кухонь в Перми, видимо, увидев, что пермская общественность так просто сдаваться не собирается, перевели кампанию в плоскость заказного чёрного пиара. Телеканал «Урал-информ», контролируемый бывшим главой администрации губернатора пермского края Кириллом Маркевичем, с 1 марта один за другим стал выпускать лживые репортажи для дискредитации молочных кухонь в глазах пермских родителей. Так в сюжете под громким названием «В Перми младенец едва не стал инвалидом из-за молока со стеклом» сообщалось о том, что якобы недавно в продукции молочных кухонь были найдены стекла, волосы и насекомые, а молочные кухни скоро ожидают массовые проверки.

В подтверждении слов журналиста приводилось мнение сотрудника Роспотребнадзора. Однако другим СМИ удалось выяснить, что это была заведомо ложная информация. Так интернет-портал «В курсе» сообщил: «Новость 6-летней давности ряд средств массовой информации опубликовали как срочное происшествие. Ситуация, едва не приведшая к травме пищевода ребенка, произошла в 2010 году. Вплоть до 2016 года подобных ситуаций не возникало».

ИА REGNUM: «Противники натурального питания малышей не чураются фальсификаций. В пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что плановые проверки молочных кухонь Перми действительно проводятся, но ни о каких насекомых, волосах или стекле заявлений не поступало на протяжении нескольких лет».

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Портал Накануне.RU: «В пресс-службе пермского Роспотребнадзора Накануне.RU сообщили, что вчера телевидение брало интервью у нашего специалиста, они спрашивали, какие нарушения выявлялись в молочных кухнях. Мы рассказали, что в числе прочих, в 2010 г. было обнаружено стекло», за последние пять лет подобных жалоб на продукцию молочных кухонь не поступало».

Таким образом, журналист и телеканал «Урал-информ» злоупотребили правами журналиста для фальсификации общественно значимых сведений с целью инспирирования волны недовольства работой молочных кухонь, боязни родителей получения выписанных детям продуктов специального диетического питания. А такое злоупотребление является нарушением статьи 51 ФЗ о «Средствах массовой информации». «Родительское всероссийское сопротивление» обратилось в Роскомндазор с просьбой провести проверку телеканала «Урал-информ» и при необходимости привлечь его к ответственности за сообщение заведомо ложной информации.

Когда в конце 2015 года родительской общественности удалось настоять на отмене приказа Минздрава Пермского края об уничтожении молочных кухонь, РВС предупреждала родителей, что успокаиваться рано. Что лоббисты закрытия «молочек» и перевода детей на покупные смеси будут продолжать склонять чиновников в пользу своей продукции даже в ущерб здоровью детей и пойдут на любые махинации. Ведь на кону стоят 330 миллионов бюджетных рублей (только за один год!) на обеспечение детским питанием, а транснациональные корпорации слишком сильно хотят заменить натуральные продукты молочных кухонь своими порошками и смесями.

Крайне подозрительно в этой истории также то, что именно главный лоббист закрытия кухонь и по совместительству министр здравоохранения Пермского края Ольга Ковтун 18 февраля (за пару недель до лживого репортажа) заявила депутатам пермского Заксобрания, что «в Роспотребнадзор поступали жалобы на качество этой продукции и даже на инородные предметы в твороге».

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Однако, как следует из комментария Роспотребнадзора СМИ, за последние пять лет подобных жалоб на продукцию молочных кухонь не поступало. Спустя 2 недели в точности со словами Ковтун стали выходить репортажи телеканала «Урал-информ» с ложной информацией, которой пытаются дискредитировать пермские «молочки».

Телеканал, которому поручили «мочить» молочные кухни, контролируется бывшим главой администрации губернатора пермского края Кириллом Маркевичем, который считается главным «пиарщиком» губернатора пермского края Виктора Басаргина. То есть, возможно, речь идёт о том, что заказ дискредитировать государственные молочные кухни и провоцировать массовую истерию и страх среди пермских родителей идёт от самых верхов государственной власти в Пермском крае.

Получается, что государство уничтожает само себя в угоду западным кампаниям? Интересно, что год назад, перед назначением свердловчанки Ковтун на пост министра здравоохранения Пермского края информационный портал URA.RU писал о том, что Ковтун «будучи вхожа в ближний круг экс-губернатора Эдуарда Росселя, была заместителем министра здравоохранения Свердловской области Михаила Скляра. На этой должности ее заметили в нескольких коррупционных скандалах, один из которых был связан с закупкой детского питания за рубежом».

Сюда по тому, что задействованы технологии заказного чёрного пиара, теперь можно быть уверенными, что планы по закрытию молочных кухонь не были планами по улучшению питания, а преследовали чьи-то коммерческие интересы. По-видимому, именно эти люди и заказали кампанию по дискредитации на пермском телевидении.

Ещё более тревожащую информацию в полголоса стали сообщать сами работники молочных кухонь: с их слов следует, что начальство из Минздрава уже якобы устно предупредило их о неминуемом закрытии молочек, чтобы они искали себе новую работу. Получается, что на словах чиновники обещали оставить молочные года как минимум до конца 2016 года и за это время с участием родителей и экспертов решить как быть дальше, а в действительности задействован план по скорейшему уничтожению системы здорового питания пермских детей?

Вопрос в том, станут ли родители смотреть на это спокойно.

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